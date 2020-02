Coronavirus sorgt bei ATX und DAX für schwere Abgaben -- Asiatische Börsen schließen im Minus - Feiertag in Tokio

Das Coronavirus bleibt weiterhin das entscheidende Zünglein an der Börsen-Waage und schickt die Indizes in Österreich und Deutschland am Montag auf Talfahrt. Auch Marktteilnehmer in Fernost befürchteten eine Coronavirus-Pandemie.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnet am Montag schwere Kursverluste.

Der Leitindex ATX verlor kurz nach Handelsstart 2,09 Prozent auf 3.083,51 Zähler und rutscht nun immer tiefer in die Verlustzone ab.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ist wieder an die Finanzmärkte zurückgekehrt. Chinas Präsident Xi Jinping hat seine Landsleute auf einen wirtschaftlichen Rückschlag angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingestellt. "Der Ausbruch der neuartigen Coronavirus-Lungenkrankheit wird unweigerlich relativ große Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft haben", wurde Xi im Staatsfernsehen zitiert. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nun seine Wachstumsprognose für China gesenkt.

In Europa war am Vorabend der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brennergrenze einige Stunden eingestellt worden. Hintergrund war der Verdacht auf zwei Fälle von Coronavirus in einem Zug von Venedig nach München, der sich jedoch nicht bestätigte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beginnt die neue Woche ebenfalls deutlich tiefer.

Der DAX stand zur Eröffnung bei 13.231,38 Punkten um 2,56 Prozent unter seinem Vortagesschluss und muss aktuell noch größere Verluste hinnehmen.

Durch das Coronavirus dürften am Montag alle anderen Themen an den Märkten in den Hintergrund gedrängt werden. Dazu zählt auch der ifo-Geschäftsklimaindex. Egal, wie dieser ausfallen wird, dürfte ihm von den Investoren kaum eine Relevanz zugebilligt werden. Die wirtschaftlichen Prognosen könnte wegen des Virus schon bald ad acta gelegt werden.

"Wir sehen noch keine Panik an den Börsen. Bei den heutigen Verkäufen sind aber viele Angstverkäufe dabei", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Anleger würden zunehmende unruhig. Vor allem die, die erst spät auf den Börsenzug aufgesprungen sind, rutschen jetzt ins Minus. "Die Kombination aus ohnehin hohen Bewertungen und dem Coronavirus ist im Moment ein gefährlich giftiger Cocktail für die Aktienmärkte", fuhr der Experte fort.

WALL STREET

An der Wall Street übernahmen am Freitag nochmal die Bären das Ruder.

Der Dow Jones zeigte sich während der gesamten Sitzung im Minus und verlor 0,78 Prozent auf 28.992,41 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ins Minus und ermäßigte sich um 1,79 Prozent auf 9.576,59 Zähler.

Angst vor möglichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat auch zum Wochenausklang die Wall Street beherrscht. So steigt die Zahl der Infizierten in China weiter und auch in anderen Ländern nimmt deren Zahl zu. Dazu kommen die sich immer stärker abzeichnenden konjunkturellen Auswirkungen. Denn mehr und mehr Unternehmen verweisen in ihren Ausblicken auf mögliche Belastungen durch das Virus. Prominentestes Beispiel in dieser Woche war Apple.

Zudem zeigten am Freitag vorläufige Daten zur japanischen Industrie-Aktivität für Februar den stärksten Rückgang seit mehr als sieben Jahren. Die Pkw-Verkaufszahlen in China sind in den ersten beiden Februar-Wochen im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent eingebrochen. Und in den USA fiel der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im Februar überraschend deutlich zurück und dazu unter die Expansionsschwelle. "Wir dürften das Schlimmste noch nicht gesehen haben", fürchtete Analystin Aila Mihr von Danske Bank Research.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte begannen die neue Handelswoche überwiegend mit Verlusten. In Tokio wurde unterdessen nicht gehandelt.

In Japan blieben die Börsen am Montag geschlossen, dort wurde der "Tag des Verteidigers des Vaterlands" gefeiert. Der Nikkei verharrte somit auf seinem Schlussstand von Freitag bei 23.386,74 Einheiten. Am letzten Handelstag vor dem Wochenende hatte er 0,39 Prozent verloren.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite am Montag 0,28 Prozent und schloss bei 3.031,23 Punkten. Beim Hang Seng stand zum Handelsschluss ein Minus von 1,79 Prozent bei 26.820,22 Stellen an der Kurstafel.

Die Sorge um die Coronavirus-Epidemie werde nun immer stärker um eine solche für eine Pandemie ersetzt, hieß es im Handel. Laut des chinesischen Staatschefs Xi Jinping stellt die aktuelle Gesundheitskrise in China die größte seit der Gründung der Volksrepublik 1949 dar.

In China hielten sich die Börsen dennoch vergleichsweise wacker. Hier setzten Anleger darauf, dass in Sachen Virusepidemie das Schlimmste zumindest in China bereits ausgestanden sein könnte. Außerdem verstärkte die Volksrepublik erneut ihre Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, um die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu lindern. So sollen die Lokalregierungen dieses Jahr mehr Spezialanleihen ausgeben, um Investitionen in von der Epidemie besonders betroffenen Sektoren anzukurbeln. Die Zentralbank hatte bereits am Vortag weitere Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt. Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX