ATX und DAX mit Kursfeuerwerk -- Börsen in Fernost im Aufwind

Der heimische Markt setzt am Dienstag seine Erholung rasant fort. Der deutsche Aktienmarkt kann sich schon zum Start über die 9.000-Punkte-Linie hinwegsetzen. An den Aktienmärkten in Asien werden am Dienstag satte Gewinne eingestrichen.

AUSTRIA

Der Handel in Wien ist am Dienstag von Zuschlägen geprägt.

Der Leitindex ATX wies kurz nach Handelsbeginn ein sattes Plus aus und folgt dieser Tendenz auch weiterhin.

Zum Wochenstart war erneut die US-Notenbank Federal Reserve in den Mittelpunkt gerückt, die unter anderem mit Krediten für kleine und mittelgroße Unternehmen die Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern will. Die Ankündigung des umfangreichen Pakets hatte die Leitindizes jedoch nur kurz in die Gewinnzone bringen könne. Die Verunsicherung durch die rasant ausgebreitete Lungenkrankheit dürfte nun zumindest an den Börsen langsam ein Ende nehmen. Nichtsdestotrotz bleibt die Pandemie und Maßnahmen gegen ihre wirtschaftlichen Folgen das alles bestimmende Thema. Der Börsenkalender in Wien ist hingegen weitgehend leer.

Unternehmensseitig steht Andritz mit einer Gewinnwarnung im Blick der Anleger. voestalpine gab daneben bekannt mit einem Nachfrageeinbruch zu kämpfen. DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer erholt sich am Dienstag deutlich.

Der DAX startete 5,73 Prozent höher bei 9.242,06 Punkten und verbleibt auch anschließend in der Gewinnzone.

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag unter anderem wegen deutlich anziehender US-Futures über Nacht nach oben. Am Vortag hatte der DAX nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief. "Die Lage auf dem Parkett beruhigt sich. Natürlich bleibt die Unsicherheit. Aber die rückläufigen Volatilitätsindizes zeigen, dass zumindest die Panik erst einmal verschwunden ist", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Start in die neue Woche in Rot.

Der Dow Jones startete die Sitzung bereits mit Abschlägen und rutschte im weiteren Verlauf noch tiefer. Letztlich stand ein Verlust von 3,04 Prozent auf 18.591,93 Punkte an der Tafel. Auch der NASDAQ Composite verweilte im Montagshandel unterhalb der Nulllinie. Er ging 0,27 Prozent schwächer bei 6.860,67 Einheiten in den Feierabend.

Ein umfangreiches Notpaket der US-Notenbank Fed zur Linderung der Corona-Krise war am Montag an den US-Börsen verpufft. Nach Zinssenkungen und einem großen Anleihekaufprogramm kündigte die Fed nun an, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen. Zudem legt sie mehrere Kreditprogramme auf, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen.

"Die Fed geht aufs Ganze", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Mit den Maßnahmen springe die Notenbank aber nicht nur der Wall Street bei, sondern versuche auch den US-Bürgern unmittelbar zu helfen. Auch scheine sich die Fed dazu entschlossen zu haben, angesichts des stark steigenden Dollar-Kurses nun auf radikale Maßnahmen zu setzen.

ASIEN

Am Dienstag können die Indizes in Asien kräftig zulegen.

In Japan gewinnt der Nikkei aktuell 6,23 Prozent auf 17.940,12 Einheiten. (7.12 Uhr MEZ)

Auch auf dem chinesischen Festland werden Aufschläge verzeichnet. Der Shanghai Composite legt aktuell 0,71 Prozent zu auf 2.678,98 Punkte. Der Hang Seng zeigt sich der derweil 3,58 Prozent stärker bei 22.473,14 Zählern.

Nach den heftigen Verlusten vom Montag geht es am Dienstag an den Börsen in Asien deutlich nach oben. Anleger reagieren erleichtert auf die Zusicherung der US-Notenbank vom Montag, in unbegrenztem Umfang Anleihen zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Den Anlegern in Asien gefalle die Entschlossenheit der Fed, die im Gegensatz zur Zögerlichkeit der Regierung stehe, sagt Stephen Innes von Axicorp.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX