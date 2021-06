US-Börsen legen zu -- ATX und DAX schließen stärker -- Asiatische Börsen letztlich wenig verändert

Der heimische sowie der deutsche Leitindex entwickelten sich am Donnerstag freundlich. Die US-Märkte präsentieren sich im Donnerstagshandel höher. Die Märkte in Asien kamen am Donnerstag kaum vom Fleck.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag Gewinne.

So eröffnete der ATX fester und zog auch anschließend an. Sein Schlussstand: 3.471,11 Punkte (+1,08 Prozent).

Gestützt auf überraschend positive Konjunkturdaten aus den zwei größten europäischen Volkswirtschaften legten die Aktienkurse europaweit zu. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni erneut deutlich verbessert. Der ifo-Index für das Geschäftsklima stieg auf den höchsten Stand seit November 2018. In Frankreich kletterte die Unternehmensstimmung gar auf einen 14-jährigen Höchststand. Weitere Handelsimpulse könnte nun die Tendenz an der Wall Street liefern. Auch in den USA standen am Nachmittag mehrere wichtige Konjunkturzahlen auf dem Datenkalender. Diese blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag fester.

So startete der DAX schon höher und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Zum Handelsschluss legte er letztlich 0,86 Prozent zu auf 15.589,23 Punkte.

Rückenwind gab es von der Konjunktur: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf den höchsten Stand seit November 2018 und übertraf die Erwartungen von Experten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken weniger stark als von Ökonomen prognostiziert und die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im Mai weniger stark zu als erwartet. Gleichwohl zeigten die Daten, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetze, schrieben die Fachleute der Helaba. Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank Fed würden durch die Daten Spekulationen auf eine Zinswende nicht forciert, hieß es.

WALL STREET

Der Donnerstagshandel ist an den US-Märkten von einer positiven Tendenz gezeichnet.

Der Dow Jones eröffnete den Handel 0,18 Prozent fester bei 33.933,91 Punkten und legt anschließend deutlicher zu. Auch der NASDAQ Composite startete 0,60 Prozent höher bei 14.357,27 Zählern in den Donnerstagshandel und baut seine Gewinne noch weiter aus.

Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Rekordjagd an der Wall Street angefeuert. Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten historische Höchststände. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, ist aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken zwar weniger stark als von Ökonomen prognostiziert und die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im Mai weniger stark zu als erwartet. Gleichwohl zeigten die Daten, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetze, schrieben die Fachleute der Landesbank Helaba. Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank würden durch die aktuellen Konjunkturnachrichten Spekulationen auf eine Zinswende nicht forciert. Zuletzt hatte der deutliche Anstieg der Inflation in den USA Befürchtungen geweckt, die Zinsen könnten schneller als erwartet steigen und so Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen traten am Donnerstag auf der Stelle.

In Tokio schloss der Nikkei quasi unverändert bei 28.875,23 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,01 Prozent auf 3.566,65 Zähler. Der Hang Seng legte leicht um 0,23 Prozent auf 28.882,46 Punkte zu.

An den Börsen in Ostasien ist es am Donnerstag in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen. Die Aktienmärkte folgten damit den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen.

