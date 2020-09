Im Sog der Wall Street: ATX und DAX mit deutlichen Kursverlusten erwartet -- Asiens Börsen im Sinkflug

Der heimische Markt dürfte am Donnerstag klar nachgeben und auch der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. In Asien sind am Donnerstag die Bären am Steuer. Der Dow Jones gab am Mittwoch nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag erneut abrutschen.

Der ATX wird vorbörslich um 1,2 Prozent tiefer bei 2.086,43 Punkten erwartet. Am Vortag schloss er 0,87 Prozent tiefer bei 2.111,70 Punkten.

Angesichts schwacher internationaler Vorgaben dürften die Börsen mit Verlusten starten. Belastende Faktoren gibt es zur Genüge: Während die Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket im US-Kongress weiter stocken und die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches noch vor den US-Präsidentschaftswahlen verabschiedet wird, gering ist, kommt aus Kreisen der US-Notenbank, wie beispielsweise vom stellvertretenden Vorsitzenden Richard Clarida, fast schon gebetsmühlenartig die Forderung, dass die US-Wirtschaft trotz des starken Aufschwungs im Sommer weitere Staatshilfen benötige. Daneben nimmt die Sorge vor einer chaotischen US-Wahl im November zu - einschließlich möglicher Verfassungskrise. Hinzu kommen die steigenden Infektionszahlen und die zunehmenden lokalen Lockdowns. Daneben wird auf den sich zuspitzenden US-chinesischen Konflikt verwiesen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag mit deutlichen Abgaben erwartet.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen um 0,85 Prozent tiefer bei 12.535,20 Indexpunkten. Am Mittoch hatte er den Handel 0,39 Prozent höher bei 12.642,97 Zählern beendet.

Die erneut abgesackten US-Börsen dürften am Donnerstag ähnliches auch am deutschen Aktienmarkt zur Folge haben. Mit dem nächsten Rücksetzer nach zwei Stabilisierungstagen steuert der Leitindex dann wohl unter 12'500 Punkten auf ein Tief seit Anfang August zu. In New York hatten die zuletzt wieder größer werdenden Konjunktursorgen die Anleger erneut in die Flucht getrieben. Börsianer verwiesen dort auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die eine nur langsame Erholung der US-Konjunktur signalisierten. Ein neues Konjunktur-Förderpaket lässt unterdessen in den USA weiter auf sich warten. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets dürfte dies die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen ausbremsen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch in Rot.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,46 Prozent im Plus bei 27.413,60 Punkten, fiel im Verlauf aber auf rotes Terrain zurück. Er schloss 1,92 Prozent schwächer bei 26.763,13 Zählern. Der NASDAQ Composite startete daneben 0,12 Prozent tiefer bei 10.950,82 Zählern und rutschte noch deutlicher ins Minus. Zuletzt gab er 3,02 Prozent auf 10.632,99 Einheiten nach.

Die Unsicherheit bei den Anlegern bleibt hoch. So sorgen steigende Corona-Infektionszahlen vor allem in Europa für neue Wirtschafts-Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie. Die globale Wirtschaftserholung verläuft schleppend und droht sich mit einer neuen Corona-Welle weiter zu verlangsamen.

Hinzu kam der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf, der ein neues Stimulierungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft noch vor den Wahlen im November zunehmend unwahrscheinlich macht. Marktteilnehmer rechnen zudem damit, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China im Zuge des US-Wahlkampfs zumindest rhetorisch verschärfen könnte.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat derweil am Dienstag den US-Kongress bei einer Anhörung davor gewarnt, die Folgen einer ausbleibenden staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft zu unterschätzen. Die Wirtschaft werde dies negativ zu spüren bekommen, so Powell.

ASIEN

An den asiatischen Börsen kommt es am Donnerstag zu deutlichen Verkäufen.

In Tokio knickt der japanische Leitindex Nikkei gegen 8:00 Uhr unserer Zeit um 1,2 Prozent auf 23.065 Indexpunkte ein.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 1,58 Prozent auf 3.228 Einheiten. In Hongkong bricht der Hang Seng derweil um 1,87 Prozent ein und notiert bei 23.299 Zählern.

Die Anleger nehmen sich ein Beispiel an der Wall Street, wo die Indizes am Mittwoch unter Druck geraten waren. Die steigende Zahl von Corona-Fällen und die schwindende Hoffnung auf ein Stimuluspaket in den USA hatten dort belastet und drücken nun auch in Asien. Zugleich hatte US-Notenbankchef Jerome Powell ein weiteres Mal gewarnt, dass es die Wirtschaft zu spüren bekomme, sollte es kein Hilfspaket geben.

In Schanghai drückt vor allem auch der Konflikt zwischen den USA und China, der auf mehreren Feldern ausgetragen wird. Am Vortag zum Beispiel warnte US-Außenminister Mike Pompeo vor den Gefahren einer politischen Einflussnahme Chinas in den USA.

