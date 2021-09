ATX und DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen ungleich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende ohne größere Veränderung erwartet. An den Märkten in Fernost geht es am Freitag uneinheitlich zu.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften sich vor dem Wochenende nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen.

Der ATX notiert vorbörslich kaum bewegt.

Die Vorgaben aus Asien sind gemischt, die Indizes bewegen sich jedoch in engen Grenzen um die Nulllinie. Die US-Börsen konnten sich dagegen am Vortag deutlich erholen.

DEUTSCHLAND

Am Freitag dürften sich die Marktteilnehmer in Frankfurt zunächst zurückhalten.

Der DAX wird in einer engen Range um die Nulllinie erwartet.

Nach dem bislang starken Wochenverlauf dürfte der DAX am Freitag kaum verändert starten. Am Vormittag steht die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas auf der Agenda, das den Markt bewegen könnte. Inzwischen steht im DAX ein Wochenplus von fast einem Prozent zu Buche, nachdem er am Montag mit 15.019 Punkten noch auf das tiefste Niveau seit Mai abgerutscht war. Etwas ausgebremst wurde die Erholung tags zuvor knapp unter 15.700 Punkten an der 50-Tage-Linie. Der Gradmesser für den mittelfristigen Trend leistet im Kurschart momentan Widerstand. An der Wall Street zeigt der Dow Jones Industrial ein ähnliches Muster, während es der marktbreite S&P 500 und die NASDAQ-Indizes bereits wieder darüber schafften.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Donnerstag kräftige Aufschläge.

Beim US-Leitindex Dow Jones wurden die Gewinne im Handelsverlauf größer, am Ende stand ein Plus von 1,48 Prozent auf 34.766,00 Indexpunkte. Auch der NASDAQ Composite legte weiter zu und ging mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 15.052,24 Indexpunkten in den Feierabend.

Im Blick stand weiter der drohende Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. So wurde aus Kreisen berichtet, Chinas Behörden hätten die lokalen Regierungen aufgefordert, sich auf den möglichen Zusammenbruch der China Evergrande Group vorzubereiten. Die lokalen Regierungen sollten die Folgen abfedern.

Am Vortag war an der Wall Street im Gefolge von Fed-Aussagen der grösste Tagesgewinn seit Juli verzeichnet worden. Die US-Notenbank signalisierte im Anschluss an ihre Zinssitzung, dass sie ihre Anleihekäufe ab November allmählich zurückfahren werde ("Tapering") und im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte. Sie hat dazu aber weder einen Beschluss noch einen Zeitplan vorgelegt. Damit hat sie sich alle Optionen offen gehalten, um flexibel zu handeln. "An den Börsen kommt das Fed-Statement gut an", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Straffungen der US-Geldpolitik können damit laut Altmann bei Bedarf verschoben werden.

ASIEN

An den asiatischen Märkten sind vor dem Wochenende unterschiedliche Tendenzen zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell 2,03 Prozent auf 30.242,12 Punkte hinzugewinnen. (Stand: 7.04 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,07 Prozent auf 3.639,75 Stellen. Der Hang Seng pendelt mit einem kleinen Abschlag von 0,03 Prozent auf 24.504,11 Zähler ebenfalls um die Nulllinie.

Überwiegend mit moderaten Abgaben zeigen sich die Börsen in Asien am letzten Handelstag der Woche. Übergeordnet schwelt weiter die Krise um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande, die allerdings von den Märkten in den Hintergrund gedrängt wird. Ein Zahlungsausfall des Konzerns stellt nach Ansicht von Goldman Sachs kein systemisches Risiko für die chinesischen Märkte dar. Nicht nur die Hebelwirkung auf dem Immobilienmarkt sei gering, sondern die starke Kontrolle der chinesischen Regierung über das Bankensystem mache einen marktbedingten Zusammenbruch weniger wahrscheinlich. Die Börse in Hongkong zeigt sich nach anfänglichen Gewinnen unverändert. Zwar gebe es weiter Ansteckungsgefahren durch Evergrande, aber die jüngste Liquiditätsspritze Chinas und die Vorbereitungen der lokalen Regierungen auf einen möglichen Kollaps des Konzerns scheinen auf die Absicht der Behörden hinzudeuten, die wirtschaftlichen Risiken zu mindern, heißt es von IG. Dies trage dazu bei, die Anlegerstimmung zu beruhigen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX