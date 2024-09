Anleger in Kauflaune: ATX und DAX im Plus -- Hang Seng und Shanghai Composite präsentierten sich stark

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag stärker. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag teils kräftig zu.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Dienstag fester.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn um 0,32 Prozent höher bei 3.605,39 Punkten. Anschließend geht es weiter aufwärts.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstagvormittag von seiner freundlichen Seite präsentiert. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich einheitlich mit klaren Zugewinnen. Marktbeobachter verwiesen auf das positive europäische Umfeld sowie die guten Vorgaben aus Asien. Dort zeigten sich vor allem die China-Märkte mit klaren Aufschlägen. Chinas Zentralbank hatte wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dazu gehören unter anderem erleichterte Mindestreserveanforderungen für Banken und verbesserte Bedingungen für bestehende Immobilienkredite.

Unter den Einzelwerten rückten AT&S in den Fokus. Der Leiterplattenhersteller verkauft seine koreanische Tochter AT&S Korea und damit sein Werk in Ansan für gut 405 Mio. Euro an die italienische Technologiefirma Somacis.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts.

Der DAX eröffnete bei 18.982,40 Punkten mit einem Plus von 0,72 Prozent. Auch im Anschluss kann er weiter zulegen.

Die Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank hat den DAX am Dienstag wieder an die Marke von 19.000 Punkten geführt. Wie bereits in der Vorwoche konnte er sich auf dem Rekordniveau aber nicht etablieren, und drehte nach 19-005 Punkten wieder ab. Am vergangenen Donnerstag war der DAX nach der Zinswende in den USA bereits bis auf 19.044 Punkte geklettert, und hatte damit eine neue Bestmarke erreicht. Er konnte sich aber nicht über den alten Zwischenhochs vom Mai und September halten.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen mit leichten Zuschlägen in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones konnte nach einem kaum veränderten Start leicht zulegen und schloss mit einem moderaten Gewinn von 0,15 Prozent bei 42.124,65 Punkten.

Der NASDAQ Composite gab einen Teil seines anfänglichen Gewinns im weiteren Verlauf wieder ab und ging nur 0,14 Prozent fester bei 17.974,27 Zählern in den Feierabend.

Frische Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA - gemessen am S&P Global Flash Composite Output Index - verlangsamte sich Anfang September etwas.

Im Fokus stand der Chipsektor angesichts einer möglichen Übernahme von Intel durch QUALCOMM. Entsprechende Meldungen waren bereits am Freitagabend durchgeschlagen. Zudem bietet offenbar der Vermögensverwalter Apollo Intel ein milliardenschweres Investment an.

ASIEN

Die asiatischen Anleger griffen am Dienstag kräftig zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach der Feiertagspause vom Montag am Dienstag letztlich 0,57 Prozent auf 37.940,59 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland zog der Shanghai Composite um starke 4,15 Prozent auf 2.863,13 Zähler an. In Hongkong ging es ebenfalls kräftig nach oben: Der Hang Seng sprang gleichzeitig um 4,13 Prozent hoch auf 19.000,56 Stellen.

Die chinesischen Aktienmärkte zogen kräftig an, nachdem Peking ein neues Maßnahmenpaket beschlossen hat, mit dem die schwächelnde heimische Wirtschaft angekurbelt werden soll. Die People's Bank of China hat die Mindestreserveanforderung für die Banken und die Zinsen auf schon bestehende Hypothekenkredite gesenkt. Überdies senkte die Notenbank den Zinssatz für 7-tägige Reverse-Repo-Geschäfte, nachdem sie am Vortag den Satz für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte gesenkt hatte. Auch wurde die Mindestanzahlung für den Erwerb einer Zweitimmobilie auf 15 Prozent reduziert.

In Japan warteten Anleger gespannt auf eine Rede des japanischen Notenbankpräsidenten Ueda. Japanische Einkaufsmanagerindizes enthielten Licht und Schatten. Der Jibun-Bank-Index für das verarbeitende Gewerbe rutschte im September etwas tiefer in den kontraktiven Bereich, während sein Pendant für den Servicesektor zulegte und noch etwas weiter in den expansiven Bereich vordrang.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX