ATX stärker -- DAX im Plus -- Asiatische Märkte mehrheitlich tiefer

Am heimischen Markt werden am Dienstag Zuschläge verbucht. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich im Plus. In Asien werden derweil vor allem Verluste beobachtet.

AUSTRIA

An der Wiener Börse werden am Dienstag Gewinne beobachtet.

Der ATX wies bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,79 Prozent bei 2.547,21 Stellen aus und legt auch anschließend zu.

Auch die US-Börsen hatten am Vorabend klar im Plus geschlossen. Daneben lagen noch weitere Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren.

Zudem wurde bekannt, dass Biden die frühere Notenbank-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen will. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte ein Marktbeobachter.

In Frankfurt geht es für den DAX am Dienstag aufwärts.

Der deutsche Leitindex DAX ging 0,97 Prozent stärker bei 13.254,42 Punkten in den Dienstagshandel. Im weiteren Verlauf bewegt er sich ebenfalls in der Gewinnzone.

Für Freude bei den Anlegern sorgen Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. Yellen hatte schon die US-Notenbank Fed geführt, bis sie vom noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nicht mehr nominiert wurde. Trump weicht derweil seine Blockadehaltung auf, und nach einer wochenlangen Hängepartie kann in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen. Trump erklärte am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren.

Neuigkeiten gibt es von der künftigen Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Indizes: Die Deutsche Börse stockt den DAX von 30 auf 40 Mitglieder auf. Zugleich kappt sie die Zahl der MDAX-Werte von 60 auf 50. Zudem werden nur noch Unternehmen in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen, die in den letzten zwei Geschäftsjahren profitabel waren.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich zum Wochenstart in Kauflaune.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Handelsverlauf aus und schloss 1,13 Prozent höher bei 29.593,11 Punkten. Dagegen reduzierte der NASDAQ Composite sein frühes Plus und verabschiedete sich letztlich nur 0,22 Prozent fester bei 11.880,63 Einheiten in den Feierabend.

Weitere positive Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben der Wall Street wieder Auftrieb gegeben. Für gute Stimmung sorgten auch erfreuliche Konjunkturdaten. Die Stimmung US-amerikanischer Unternehmen hellte sich im November trotz hoher Corona-Infektionszahlen deutlich auf, während Analysten mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Dies belegte der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex.

Der von BioNTech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte ein für das Impfprogramm der US-Regierung zuständiger Vertreter im Gespräch mit CNN.

Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca legte zudem ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vor. Das Vakzin habe eine Wirksamkeit von im Mittel 70 Prozent gegen COVID-19, teilte das Unternehmen auf Basis von Zwischenergebnissen aus einer wichtigen Testphase mit. Anders als das Präparat von BioNTech und Pfizer kann der AstraZeneca-Impfstoff bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad transportiert und aufbewahrt werden.

"Auch wenn die Effektivität insgesamt ein wenig geringer erscheint als mit mRNA-Impfstoffen, hat AZD1222 einen großen Vorteil: Er ist robust und einfach in der Handhabung, quasi die 'Arbeitsbiene' unter den potenziell verfügbaren Impfstoffen gegen Covid-19", erklärte der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner. Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axi nannte die Nachrichten von AstraZeneca eine "große Sache". Damit würden die Industriestaaten voraussichtlich in die Lage versetzt, die meisten Risikogruppen noch bis zum Frühling 2021 gegen die Lungenkrankheit zu immunisieren.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag mehrheitlich abwärts.

In Japan, wo die Börsen am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen waren, ging es mit den Kursen stark aufwärts. Der Leitindex Nikkei stieg auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren. Ein Beobachter sprach von einer Kurs-Rally zum Jahresende. Fundamental würden die Aktienkurse von sich verbessernden Wirtschaftsdaten angetrieben. Der Index stieg um 2,5 Prozent auf 26.165,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite jedoch Verluste von 0,37 Prozent auf 3.401,92 Zähler einbüßen. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,02 Prozent auf 26.481,19 Einheiten. (6.55 Uhr MEZ)

Die Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe gegen das Corona-Virus sorgt an den Märkten für Rückenwind. Zudem stützt, dass US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger Joe Biden frei gemacht hat. Die US-Behörde General Services Administration (GSA) solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Joe Biden will indessen die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX