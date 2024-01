Anstehender EZB-Leitzinsentscheid im Fokus der Anleger: ATX nahe Nulllinie -- DAX etwas leichter -- Handel in Asien endet sehr freundlich

Anleger am heimischen und am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag vorsichtig. An den asiatischen Börsen ging es am Donnerstag geschlossen bergauf.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es am Donnerstag vor der EZB-Entscheidung ruhig zu.

Der ATX notierte kurz nach Handelseröffnung 0,12 Prozent leichter bei 3.427,25 Punkten und pendelt dann in einer engen Range rund um die Nulllinie.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen in Europa und in Wien halten sich die Anleger vor der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung mit Aktienengagements zurück.

Nachdem der Datenkalender in den vergangenen Tagen recht wenig zu bieten hatte, ist er heute wieder gut gefüllt, schreiben die Helaba-Analysten. Die meiste Aufmerksamkeit wird nach Einschätzung der Experten wohl die EZB Ratssitzung auf sich ziehen. "Es ist vermutlich die letzte langweilige Entscheidung in diesem Jahr, denn weder die Geldmarkthändler noch die Auguren rechnen mit einer Veränderung des Zinsniveaus", formulierten die Helaba-Spezialisten. Insofern dürfte vor allem der Tonfall der EZB-Präsidentin Lagarde in der Pressekonferenz von Bedeutung sein, hieß es weiter.

Ein weiteres bestimmendes Thema an den US-Börsen sind die als enttäuschend aufgefassten Quartalszahlen des US-Elektroautobauers Tesla.

Hierzulande ist die Nachrichtenlage noch dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Donnerstag leicht nach.

Der DAX begann die Sitzung bei 16.849,76 Stellen (minus 0,24 Prozent) und bleibt dann auf rotem Terrain. Die Verluste fallen aber moderat aus.

Mit einem Rekordhoch für den tags zuvor starken DAX dürfte es am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) damit erst einmal nichts werden. Der Mitte Dezember erreichte Höchststand von gut 17.000 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Zur Wochenmitte hatten dem DAX bis zu seinem Rekord nur rund 82 Punkte gefehlt. Treiber des Kursanstiegs war der Technologiesektor mit starken Quartalszahlen etwa vom Softwarehersteller SAP. Der Sektor steht mit den am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichen Geschäftszahlen des Computer-Konzerns IBM und des E-Fahrzeugbauers Tesla auch am Donnerstag im Blick, wobei einer positiven Überraschung von IBM ein enttäuschendes Abschneiden von Tesla gegenübersteht.

Höhepunkt am frühen Nachmittag ist die Leitzinsentscheidung der EZB. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. Die hohen Erwartungen an rasche und mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr waren Ende 2023 der Grund für die Börsen-Rally, die im Januar dann ins Stocken geriet, weil sich die Erwartungen als etwas übertrieben erwiesen.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index gab 0,26 Prozent auf 37.806,85 Punkte nach. Der NASDAQ Composite markierte am Mittwoch bei 15.629,07 Zählern ein neues Rekordhoch, am Ende ging es noch 0,36 Prozent auf 15.481,92 Zähler nach oben.

Weiter aufwärts ging es zur Wochenmitte bei den Techtiteln. Unterstützung kam vom Anleihemarkt, wo es für die Renditen leicht nach unten ging.

Im Fokus stand aber vor allem die Berichtssaison. Hier stehen nach der Schlussglocke mit Tesla und IBM die beiden nächsten Highlights auf der Agenda. Außerdem haben unter anderem Netflix sowie Texas Instruments ihre Bücher geöffnet.

"Das robuste US-Wirtschaftswachstum, die starken Unternehmensgewinne und die Aussichten auf niedrigere Zinsen in den USA stützten weiterhin den Aktienmarkt, obwohl die Allzeithochs und die nahezu überkauften Marktbedingungen im S&P 500 zumindest kurzfristig eine kleine Korrektur erfordern", heißt es von Swissqoute.

Konjunkturseitig untermauerten die Einkaufsmangerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicebereich von S&P Global, dass sich die US-Wirtschaft widerstandsfähig zeigt trotz der erfolgten Zinserhöhungen. Beide Indizes waren besser als erwartet ausgefallen und gegenüber dem Vormonat gestiegen und beide - nun auch der Index für das verarbeitende Gewerbe - lagen im Expansion anzeigenden Bereich.

ASIEN

Die asiatischen Börsen stiegen am Donnerstag an, besonders in China ging es bergauf.

In Tokio schloss der Nikkei 225 um marginale 0,03 Prozent höher bei 36.236,47 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite letztlich 3,03 Prozent auf 2.906,11 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong ging 1,96 Prozent im Plus bei 16.211,96 Stellen in den Feierabend.

Am Donnerstag überwogen an den Börsen in Asien positive Vorzeichen. Besonders deutlich ging es an den chinesischen Börsen aufwärts. Nachdem am Mittwoch nach Börsenschluss die chinesische Zentralbank (PBoC) die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hat, hoffen Anleger auf weitere Wirtschaftsstimuli.

Gesucht waren vor allem Aktien aus dem Immobilien-, Banken- und Telekomsektor.

In Tokio stabilisierten sich die Kurse nach dem Rücksetzer vom Mittwoch. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of Japan vom Dienstag wirkten nach, hiess es aus dem Handel. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte die Möglichkeit einer Abkehr von der Negativzinspolitik angedeutet.

