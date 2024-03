Start in die verkürzte Karwoche: ATX leichter -- DAX nach neuem Rekordhoch wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Markt gibt zum Wochenstart etwas nach. Der deutsche Leitindex erreicht ein neues Rekordhoch. Die Märkte in Fernost verbuchten am Montag Verluste.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse halten sich zum Wochenstart zurück.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel in einer engen Range um die Nulllinie - inzwischen gibt er etwas nach.

Im europäischen Umfeld war am Vormittag kein einheitlicher Trend auszumachen. Negative Vorgaben lieferten die Börsen in Fernost.

Auch im weiteren Verlauf dürfte der Auftakt in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ruhig vonstattengehen. Wichtige Konjunkturdaten wie das GfK-Konsumklima für Deutschland oder das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board stehen erst am morgigen Dienstag auf dem Programm.

Unter den Nebenwerten waren Anteilsscheine der Addiko Bank gefragt. Die zypriotische Holding Agri Europe möchte ein Aktienpaket der Bank erwerben. Daneben stehen Jahreszahlen von S IMMO an, jedoch erst nach Sitzungsende. Andritz-Aktien werden zum Wochenauftakt ex-Dividende gehandelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag ohne große Ausschläge - schafft es aber dennoch auf ein neues Allzeithoch.

Der DAX startete nahezu unverändert bei 18.206,36 Punkten. Anschließend konnte er auf ein neues Rekordhoch bei 18.238,09 Punkten steigen. Aktuell bewegt er sich um seinen Schlusskurs von Freitag.

Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt der DAX zum Start in die verkürzte Handelswoche noch immer in guter Form. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA waren zuletzt einmal mehr der Treiber.

In dieser Woche wird nur bis Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners lautet nun die Frage, ob vor den Osterfeiertagen die Kauflust anhalten oder viele Anleger einen Teil ihrer Gewinne in Sicherheit bringen werden. Aus technischer Sicht sei der DAX überkauft.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück.

Der Dow Jones Index bewegte sich vor dem Wochenende überwiegend in der Verlustzone und verlor letztlich 0,77 Prozent auf 39.475,90 Punkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas freundlicher und verbesserte sich zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 16.428,82 Zähler.

Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Die abgelaufene Woche stand im Zeichen der geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu, was die wichtigsten US-Indizes zuletzt auf weitere Höchststände getrieben hatte. Die Währungshüter scheinen es aber nicht allzu eilig zu haben. Robuste US-Konjunkturdaten vom Donnerstag untermauerten diese Einschätzung.

ASIEN

An den Börsen in Asien dominierten am Montag die Bären.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,16 Prozent auf 40.414,12 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3.026,31 Zähler nach. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil 0,16 Prozent tiefer bei 16.473,64 Einheiten.

In Tokio sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eins Rekordhochs am Freitag. Beobachter sprachen nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street von einem in der Breite impulsarmen Handel. Der Markt warte auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die maßgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX