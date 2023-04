Zurückhaltung vor weiteren Unternehmenszahlen: Heimischer Aktienstart voraussichtlich erneut von Vorsicht geprägt -- DAX dürfte es an Kaufargumenten fehlen -- Asiens Börsen uneinheitlich

Zum heimischen Aktienstart sind zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas tiefer. An den größten Börsen in Asien sind sich die Anleger am Dienstag uneins.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte auch den neuen Handelstag mit Zurückhaltung begrüßen.

Der ATX schloss am Montag mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent bei 3.259,16 Zählern.

Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind durchwachsen, Anleger sind derzeit auf der Suche nach Impulsen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger auch am Dienstag zunächst weiter vorsichtig zeigen.

Der DAX hatte den Handel zum Wochenstart 0,11 Prozent leichter bei 15'863,95 Einheiten beendet.

Der DAX dürfte auch am Dienstag in der Spanne der vergangenen Tage bleiben. Knapp unter der 16.000-Punkte-Marke und auf dem Jahreshoch fehlt es den Anlegern weiter an Kaufargumenten, die im weiteren Wochenverlauf etwa von Unternehmensberichten kommen könnten. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management hält die Debatte über die konjunkturellen Aussichten die Kurse in Zaum. Zwar zeichne die Berichtssaison ein einigermassen konstruktives Bild, es gebe jedoch auch Unsicherheit, etwa wie sich strengere Kreditvergabestandards auf das Wachstum auswirken. Im Dax tun sich Anleger spätestens im Bereich oberhalb von 15.900 Punkten mit Käufen schwer.

An der Wall Street war der Handel am Montag von Zurückhaltung geprägt.

Der Dow Jones begann den ersten Handelstag der Woche minimal leichter und hielt sich auch im Anschluss nahe der Nulllinie auf. Schlussendlich gewann der US-amerikanische Leitindex 0,2 Prozent auf 33.875,40 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Start im Minus und verblieb - bis auf einen kurzen Ausflug in die Gewinnzone - dort. Er beendete den Tag 0,29 Prozent niedriger bei 12.037,20 Einheiten.

Beobachter erklärten die Zurückhaltung mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich viele Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Auch wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht, darunter am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und am Freitag mit dem PCE-Preisindex ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab.

Außerdem rückt der Anfang Mai anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer näher. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher. Die Aufmerksamkeit dürfte aber vor allem Hinweisen zur weiteren Geldpolitik gelten.

Am Montag war es auf Unternehmensseite noch vergleichsweise ruhig. Als einziges Großunternehmen hat Coca-Cola über den Verlauf des ersten Quartals berichtet.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien zeigen sich im Dienstagshandel uneinheitlich.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise leicht um 0,16 Prozent auf 28.640,66 Punkte.

Dagegen gibt in China der Shanghai Composite zeitweise um 1,00 Prozent auf 3.242,67 Punkte nach. Deutliche Verluste werden unterdessen auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 1,91 Prozent auf 19.579,55 Zähler verliert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX