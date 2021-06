ATX und DAX zurückhaltend -- Asiatische Börsen schlussendlich in Grün

Der heimische sowie der deutsche Leitindex bewegen sich am Freitag seitwärts. Die Märkte in Asien zogen am Freitag an.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Freitag vorsichtig.

So eröffnete der ATX unentschlossen und pendelt auch aktuell nur um die Nulllinie.

Meldungen zu Einzelwerten blieben am Freitag Mangelware. Neuigkeiten gab es aber aus der Immobilienbranche. Die außerordentliche Hauptversammlung des Immobilienkonzerns S IMMO hat sich am Donnerstag dagegen ausgesprochen, das Höchststimmrecht des Unternehmens aufzuheben. Damit ist eine wesentliche, aber verzichtbare Bedingung der IMMOFINANZ für die mehrheitliche Übernahme der S IMMO nicht erfüllt. Fix gescheitert ist die Übernahme aber noch nicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendiert am Freitag seitwärts.

So startete der DAX quasi unverändert (-0,03 Prozent) bei 15.584,90 Punkten und bewegt sich auch aktuell um den Vortagesschlusskurs.

Der DAX befindet sich weiter in keinem nachhaltigen Trend. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage scheuten die Anleger weiter einen Angriff auf die bisherige Rekordmarke bei 15.802 Punkten. Er folgt damit den US-Börsen nur mit gedrosseltem Tempo, denn dort sind ihm die Technologie-Indizes der Nasdaq und nun auch der marktbreite S&P-500 mit Höchstständen neuerdings eine Nase voraus.

"Einerseits zeigt sich seit geraumer Zeit, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheint, andererseits werden zwischenzeitliche Rücksetzer zügig wieder aufgeholt", hiess es am Morgen von der Landesbank Helaba. Der Charttechniker Andreas Büchler von Index-Radar sieht ein positives Zeichen darin, dass der DAX in den vergangenen Tagen keine weiteren Tiefs mehr markierte. 15.309 Punkte hatten Anfang der Woche zwischenzeitlich noch das niedrigste Niveau seit einem Monat bedeutet.

Bei den Anlegern finden Fortschritte des US-Präsidenten Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur Anklang. Der US-Präsident verkündete eine Einigung mit eine Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren auf ein Paket für Investitionen in Strassen, Brücken, Verkehrs- und Energienetze. Eine Zustimmung im Kongress gilt damit aber weiter nicht als gewiss.

Außerdem erhielten die US-Banken im Rahmen eines Stresstests positives Feedback: Die US-Notenbank Fed hob die Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden auf.

WALL STREET

Der Donnerstagshandel war an den US-Märkten von einer positiven Tendenz gezeichnet.

Der Dow Jones legte am Donnerstag deutlicher zu. Am Ende ging es um 0,95 Prozent auf 34.197,08 Zähler aufwärts. Auch der NASDAQ Composite konnte am Donnerstag Gewinne einfahren und markiert bei 14.414,46 Zählern sogar erneut ein Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,69 Prozent ging es bei 14.369,71 Indexpunkte in den Feierabend.

Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Rekordjagd an der Wall Street angefeuert. Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten historische Höchststände. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, blieb aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken zwar weniger stark als von Ökonomen prognostiziert und die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im Mai weniger stark zu als erwartet. Gleichwohl zeigten die Daten, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetze, schrieben die Fachleute der Landesbank Helaba. Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank würden durch die aktuellen Konjunkturnachrichten Spekulationen auf eine Zinswende nicht forciert. Zuletzt hatte der deutliche Anstieg der Inflation in den USA Befürchtungen geweckt, die Zinsen könnten schneller als erwartet steigen und so Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Freitag mit grünen Vorzeichen.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 29.066,18 Einheiten.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 1,15 Prozent auf 3.607,56 Zähler. Der Hang Seng legte daneben um 1,40 Prozent auf 29.288,22 Punkte zu.

Konjunkturzuversicht hat zum Wochenausklang an den ostasiatischen Aktienmärkten für eine freundliche Stimmung gesorgt. Die Börsen folgten damit ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim NASDAQ-Composite. Dort hatte für Optimismus gesorgt, dass US-Präsident Joe Biden eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte für sein geplantes hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket.

Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund, obwohl es mit den Marktzinsen zumindest am kürzeren Ende etwas nach oben ging. In Tokio sank derweil die Zehnjahresrendite leicht.

