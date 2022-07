ATX und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen präsentieren sich leichter

Der heimische wie der deutsche Aktienmarkt dürften die Woche in Rot beginnen. In Fernost zeigen sich die größten Börsen tiefer.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt werden am Montag weitere Verluste erwartet.

Der ATX wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch am Montag in der Verlustzone wiederfinden.

Am Freitag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA die Anlegerstimmung getrübt und den Dollar fallen lassen. Ein Einkaufsmanagerindex für die US-Dienstleistungsbranche fiel mit 47,0 Punkten überraschend schlecht aus. Analysten waren von einem Wert von 52,7 Punkten ausgegangen.

Auch europäische Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zu Beginn der Woche tiefer erwartet.

Der DAX wird voraussichtlich auf rotem Terrain eröffnen.

Letzte Woche hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der rekordhohen Inflation die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben und damit stärker, als viele prognostiziert hatten. Damit hätten die Währungshüter ein Zeichen gesetzt und "das durch ihr zögerliches Handeln verlorengegangene Vertrauen in Teilen wieder zurückgewonnen, ihre Glaubwürdigkeit und damit auch den Euro gestärkt", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Mit dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi steigen jedoch auch die Befürchtungen, dass das hoch verschuldete Land nun wieder zu einer Gefahr für die Europäische Union und den Euro werden könnte. Die Unsicherheit bleibt weiterhin hoch: "Es mangelt weiterhin an überzeugten Käufern", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den DAX.

WALL STREET

Die US-Märkte mussten am Freitag Verluste hinnehmen.

Der Dow Jones verlor 0,43 Prozent und schloss auf 31.899,29 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ab und ermäßigte sich um 1,87 Prozent auf 11.834,11 Punkte.

Die Stimmung an der technologielastigen Nasdaq wurde von schwachen Geschäftszahlen des Social-Media-Unternehmens Snap belastet. Die Snap-Aktie stürzte um 39,1 Prozent ab.

Das schwache Abschneiden des Unternehmens wecke Befürchtungen über branchenweit geringere Online-Werbeeinnahmen, hieß es. In ihrem Sog fiel die Aktie der Facebook-Mutter Meta um 7,6 Prozent - Alphabet verbilligten sich um 5,6 Prozent, Pinterest gar um 13,5 Prozent. "Snap belastet den Technologiesektor und andere Bereiche sehr stark", sagte Chefökonom Kent Engelke von Capitol Securities.

Rezessionsängste lassen Anleger "sichere Häfen" ansteuern

Die durch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten geschürten Rezessionsängste trieben Anleger in den Rentenmarkt, wodurch dort die Renditen deutlich nachgaben.

Beim Dollar wurden wie beim Rentenmarkt Zinsfantasien etwas ausgepreist, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Der Greenback war in den vergangenen Tagen etwas davon belastet worden, dass außer der Fed auch andere Zentralbanken ihre Geldpolitik zu straffen begonnen hatten.

Die Erdölpreise wechselten mehrfach das Vorzeichen. Schließlich gaben sie nach. "Der Rückgang der Nachfrage findet endlich statt", sagte ein Händler mit Blick auf die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA. Trotz der Urlaubssaison bleibe die Benzinnachfrage schwach. Inflation und Konjunktursorgen bremsten, hieß es.

Dollarschwäche und heftig nachgebende Marktzinsen trieben den Goldpreis auf den höchsten Stand seit dem 13. Juli. Zudem profitierte das Edelmetall von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Montag bergab.

In Tokio geht es für den japanischen Leitindex Nikkei 0,80 Prozent auf 27.692,69 Punkte nach unten (08:10 Uhr MEZ).

Ebenfalls schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewinnt am Montag 0,76 Prozent auf 3.245,08 Punkte hinzu. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich unterdessen mit 1,19 Prozent tiefer bei 20.363,79 Punkten.

Zurückhaltung prägt zum Start in die neue Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte anhebt, nachdem vor kurzem auch 100 Basispunkte noch für wahrscheinlicher gehalten wurden. Dazu kommen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser.

Entsprechend geht es an den Börsen der Region nach unten. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, heisst es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX