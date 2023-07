ATX fester -- DAX kaum bewegt -- Asiatische Börsen mehrheitlich in Grün

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich stärker. Der deutsche Aktienmarkt notiert am zweiten Handelstag der Woche stabil. In Asien geht es am Dienstag überwiegen nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendiert am Dienstag nach oben.

Der ATX notierte kurz nach Start der Dienstagssitzung 0,18 Prozent fester bei 3.236,23 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag ohne starte Ausschläge. Vor den Zinssitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche dürften sich Investoren mit größeren Engagements zurückhalten.

Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit am Vormittag auf das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. "Die Vorgaben vonseiten der ZEW- und sentix-Befragungen waren bereits negativ und hinzugekommen sind gestern die unerwartet schwachen Ergebnisse der Einkaufsmanagerindizes", schickten hierzu die Experten der Helaba voraus. Alles in allem sei mit einem nochmaligen Rückgang zu rechnen. Am Nachmittag wird sich die Aufmerksamkeit auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA verlagern.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse zeigt sich schwächer.

Der DAX ging 0,13 Prozent tiefer bei 16.169,75 Einheiten in die Sitzung und notiert anschließend nahe der Nulllinie.

Der DAX dürfte vor den Notenbank-Entscheidungen in dieser Woche weiterhin kaum vom Fleck kommen. Zu gross ist die Sorge der Anleger, auf dem falschen Fuss erwischt zu werden. Ausserdem steht an diesem Morgen mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste deutsche Konjunkturindikator an, von dem Experten die dritte Eintrübung in Folge erwarten. Die Berichtssaison hierzulande hält zugleich Positives und Negatives bereit. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial inmitten der Berichtssaison und vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend den elften Gewinntag in Folge. Laut der Commerzbank die längste Serie seit 2017. Dabei stünden in dieser Woche 150 Quartalsberichte von Unternehmen aus dem S&P 500 auf der Agenda. In Deutschland legte Adidas am Montagabend nach Handelsende Eckdaten für das zweite Quartal vor und wurde für das Gesamtjahr etwas optimistischer. adidas gehörte am Montag bereits zu den besten Dax-Werten und ist mit plus 37 Prozent 2023 gemeinsam mit Rheinmetall bisherige Jahresgewinner. Negativ überraschte indes der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer , der seinen Gewinnausblick wegen des Preisverfalls des Herbizids Glyphosat senkte.

WALL STREET

Die Wall Street ging mit grünen Vorzeichen in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones Index konnte nach einem stabilen Start zulegen und verabschiedete sich mit einem Zuwachs um 0,52 Prozent bei 35.411,70 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite daneben gab seinen anfänglichen Gewinn teilweise wieder ab und beendete den Handelstag nur 0,19 Prozent fester bei 14.058,87 Zählern.

Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Weithin erwartet wird, dass sie ihre Leitzinsen noch einmal anheben wird. Mehr Aufmerksamkeit als die Zinsentscheidung an sich dürften aber Aussagen der Fed dazu finden, wie es danach weitergeht. Viele Investoren hoffen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Währungshüter. Am Donnerstag und Freitag entscheiden dann die Europäische Zentralbank (EZB) und die japanische Notenbank über ihre weitere Geldpolitik .

Zudem nimmt die US-Berichtssaison in der neuen Woche weiter Fahrt auf. An diesem Montag blieb es noch relativ ruhig. Doch für die kommenden Tage haben etliche große Unternehmen ihre Quartalszahlen angekündigt - unter anderem der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, der Flugzeugbauer Boeing und die Tech-Riesen Amazon, Alphabet und Meta.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es überwiegend aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert letztlich 0,06 Prozent auf 32.682,51 Punkte.

Während der Shanghai Composite schließlich 2,13 Prozent auf 3.231,52 Einheiten gewinnt, geht es für den Hang Seng in Hongkong zeitweise 4,04 Prozent auf 19.422,08 Zähler nach oben (MEZ 09:45).

An den Börsen in Ostasien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen, wobei die Gewinne aber sehr unterschiedlich ausfallen. Besonders deutlich geht es an den chinesischen Handelsplätzen nach oben, nachdem die Führung in Peking der heimischen Wirtschaft neue Stimuli zugesagt hat.

Zu den Branchen, die die chinesische Regierung unterstützen will, gehört neben den Herstellern von Unterhaltungselektronik und Möbeln die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Immobilienbranche. Analysten merken an, dass das chinesische Politbüro bei seiner Sitzung am Montag darauf verzichtet habe, das Prinzip "Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren" zu erwähnen, dafür aber von der sich verändernden Dynamik des Immobilienmarkts gesprochen habe. Daraus schließen die Analysten, dass künftige Lockerungen der Immobilienmarktpolitik bedeutender ausfallen könnten als bislang angenommen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX