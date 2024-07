Tech-Korrektur belastet: ATX vorbörslich tiefer -- DAX in Rot erwartet -- Märkte in Fernost geben kräftig nach

Der heimische und auch der deutsche Markt dürften am Donnerstag mit negativen Vorzeichen in den Handel gehen. Die asiatischen Indizes verlieren derweil ebenfalls deutlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich tiefer gesehen.

Der ATX dürfte den Handel in Rot aufnehmen.

Nachdem Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch scharenweise Technologiewerte abgestoßen haben, dürfte es auch in Wien am Donnerstag zunächst bergab gehen. Die wichtigsten Tech-Indizes brachen um jeweils mehr als drei Prozent ein. Die Investoren wurden nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison der großen Technologie-Konzerne auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte.

Unterdessen nimmt die Berichtssaison an Fahrt auf.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag in Deckung bleiben.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf negativem Terrain.

Der DAX dürfte angesichts sehr schwacher Vorgaben von den US-Technologiebörsen am Donnerstag seine Vortagesverluste erst einmal etwas ausweiten. Die wichtigsten Tech-Indizes in New York waren zur Wochenmitte abgerutscht. Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison wurden die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte. Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten, kommentierte Thomas Altmann, Marktexperte beim Vermögensverwalter QC Partners das Geschehen an den US-Börsen. Und diese Angst treffe KI-Aktien ganz besonders. Jetzt müsse sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter waren oder der Auftakt zu einer längeren Schwächeperiode.

Auf Wochensicht steht der DAX noch im Plus. Die 100-Tage-Linie, die den mittelfristigen Kurstrend beschreibt, gerät bei weiter bröckelnden Kursen aber in Gefahr und steht deshalb im Blick. Unternehmensseitig zieht die Berichtssaison in Deutschland ihre Bahn, wobei am Donnerstag vor allem Bilanzen von Unternehmen aus MDAX und SDAX auf der Agenda stehen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich auch am Mittwoch in Rot.

Der Dow Jones gab zum Start etwas nach und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Letztendlich ging er 1,25 Prozent schwächer bei 39.854,20 Zählern in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite verbuchte derweil noch deutlichere Verluste, nachdem er bereits klar im Minus gestartet ist. Zum Handelsende notierte er 3,64 Prozent tiefer bei 17.342,41 Punkten.

Im Fokus der Anleger standen vor allem zwei der "Glorreichen Sieben": Der US-Elektroautobauer Tesla und die Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt.

Daneben haben unter anderem auch Visa, AT&T und Texas Instruments ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Die Bilanzsaison nimmt also an Fahrt auf.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Donnerstag einheitlich klar tiefer.

Der Leitindex Nikkei 225 verliert aktuell 3,28 Prozent auf 37.869,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,54 Prozent ins Minus auf 2.886,17 Indexpunkte. Auch deutlich schwächer präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng um 1,61 Prozent nachgibt auf 17.031,62 Einheiten.

Der Ausverkauf der Wall Street am Vorabend findet seinen Widerhall am Donnerstag an den asiatischen Börsen. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt der regionalen Börsen fort, die zuletzt immer nur von kurzen Zwischenerholungen auf Tagessicht unterbrochen worden ist. Insbesondere der Technologiesektor muss erneut Federn lassen, nachdem US-Sektorunternehmen mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugt hatten. Laut Händlern werden die KI-Hoffnungen nun immer kritischer hinterfragt. Wegen des Wirbelsturms Gaemi ruht der Handel in Taiwan erneut, auf den Philippinen gibt es Einschränkungen - unter anderem am Devisenmarkt.

Erneut kommt der Druck in Japan vom Devisenmarkt, wo der Yen den dritten Tag in Folge deutlich zulegt und so die Exportchancen der japanischen Wirtschaft schmälert. Einerseits profitiert der Yen von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten, andererseits schiessen sich Anleger offenbar auf Zinserhöhungen in Japan ein. Diese Spekulation belastet den Aktienmarkt auch direkt.

In China stützen auch neuerliche Zinssenkungen kaum. Die People's Bank of China hat nach kurzfristigen nun auch mittelfristige Zinssätze reduziert, um der schwächelnden Wirtschaft des Landes einen Schub zu verpassen. Auch gute Umfragewerte für Kamala Harris im US-Präsidentschaftsrennen führen zu keinem Stimmungsumschwung. Denn Ex-Präsident Donald Trump gilt als extrem chinakritisch. Die Enttäuschung über ausgebliebene umfassende Stimuli zugunsten der lahmenden Konjunktur lässt den chinesischen Aktienmarkt die Februar-Tiefs testen.

