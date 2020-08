ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen vorwiegend im Minus

Der heimische Markt verbucht am Dienstag Gewinne. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf grünem Terrain. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien weisen am Dienstag überwiegend Verluste aus.

AUSTRIA

Für den heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts.

Der ATX wies bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke Zuschläge von 0,24 Prozent bei 2.252,63 Zählern aus. Im weiteren Verlauf kann er seine Gewinne weiter ausbauen.

Marktbeobachter verwiesen auf die mehrheitlich positiven Vorgaben der Übersee-Börsen sowie auf die Hoffnung auf medizinische Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus. Zudem haben die USA und China die ins Stocken geratenen Gespräche über das bestehende Handelsabkommen wieder aufgenommen. Datenseitig rückt am Vormittag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex in den Fokus der Investoren. Am Nachmittag könnte dann in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards, Zahlen zu den Neubauverkäufen oder der Richmond Fed Index Beachtung finden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag optimistisch.

Auf der DAX-Tafel waren zu Beginn der Dienstagssitzung Gewinne von 0,54 Prozent bei 13.136,77 Punkten zu beobachten. Auch anschließend zeigt er sich mit grünem Vorzeichen.

Kurz nach Handelsbeginn werden sich die Blicke der Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex richten. Dieser könnte für den Monat August laut Analyst Christoph Balz von der Commerzbank erneut deutlich zugelegt haben. Auch die zuletzt besonders im Fokus stehende Beurteilung der aktuellen Lage dürfte sich aufhellen.

Trotz bestehender Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelskrieges fest. Nach einem Telefongespräch zwischen dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit Chinas Vizepremier Liu He in der Nacht zum Dienstag hieß es in Washington, dass beide Seiten "Fortschritte" sähen. Die chinesische Seite sprach von einem "konstruktiven Dialog".

"Der Phase-1-Deal ist auf Kurs", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Offensichtlich seien die USA mit den gestiegenen chinesischen Bestellungen für US-Produkte zufrieden. Von dem aus Washington regelmäßig angedrohten Ausstieg aus dem vorläufigen Handelsabkommen sei keine Rede mehr. "Bei aller Euphorie sollten die Anleger aber eines nicht vergessen. Das bestehende Abkommen ist eher ein Waffenstillstand als ein Handelsabkommen. Der Großteil der Zölle ist weiterhin in Kraft", warnte Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street übernahmen am Montag die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones eröffnete den Handel stärker und konnte anschließend weiter in die Gewinnzone vordringen, um letztlich 1,35 Prozent höher bei 28.308,46 Zählern zu schließen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich bis auf kurze Rücksetzer ebenfalls auf grünem Terrain, markierte bei 11.462,05 Zählern ein Allzeithoch und ging um 0,6 Prozent höher bei 11.379,72 Punkten aus dem Handel.

Dank Hoffnungen auf Mittel gegen das Coronavirus legten die US-Märkte am Montag weiter zu. US-Präsident Donald Trump erteilte eine Notfallgenehmigung für die Behandlung von Corona mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Allerdings ist diese Behandlungsmethode in den USA bereits weit verbreitet, und einen überzeugenden Nachweis für ihre Wirksamkeit gibt es - noch - nicht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Dienstag vorwiegend im Minus.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 1,72 Prozent auf 23.380,38 Indexpunkte. (6.58 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitgleich 0,19 Prozent auf 3.379,12 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,53 Prozent auf 25.416,36 Punkte ab. (6.58 Uhr MESZ)

Stützend wirken weiter die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street. Abgaben verzeichnen dagegen die chinesischen Handelsplätze, wo Gewinne aus dem frühen Geschäft nicht behauptet werden können. Allerdings kommt auch kein Verkaufsdruck auf. Hier belastet etwas, dass die angekündigten Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die am Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz fortgesetzt wurden, wenig konkret geblieben sind. Ein Sprecher des US-Handelsministeriums sprach lediglich von einem "konstruktiven Dialog". Die Aussichten auf eine Annäherung sind ohnehin recht gering, zumal auch US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen hat.

