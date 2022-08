Notenbankertreffen im Blick: ATX und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün

In Wien dürfte der Handel freundlich ausfallen. Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich etwas höher indiziert. An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag aufwärts.

AUSTRIA

Das Wiener Börsenparkett dürfte am Donnerstag von einer positiven Tendenz geprägt sein.

Der ATX wird vorbörslich höher gesehen.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart zunächst leicht höher erwartet. Die Richtung gibt die Wall Street vor, nachdem die US-Aktien am Vortag ihre dreitägige Verlustserie beendet haben. Weiterhin sind steigende Zinsen und eine zu hohe Inflation die Themen, die die Investoren umtreibt. Zudem startet heute das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag vorsichtig zugreifen.

Der DAX legt vorbörslich zu.

Der DAX dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Zur Marke von 13'000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahe gekommen war, baut der DAX wieder etwas Puffer auf. In den USA und Asien zeigte sich eine vergleichbare Entwicklung. Die Märkte warten auf Eindrücke von der mehrtägigen Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag eingeläutet wird. Im Zentrum der Debatte steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Die aktuellen Inflationsdaten üben weiterhin einen großen Handlungsdruck auf die Fed aus, schrieb etwa die NordLB. Zuvor beschäftigt am Donnerstag aber auch der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex die Anleger an der Frankfurter Börse.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte freundlich.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 32.969,23 Punkten, nachdem er die die Sitzung marginale 0,03 Prozent tiefer bei 32.899,01 Punkten begonnen hatte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Gewinn von 0,41 Prozent bei 12.431,53 Zählern aus dem Handel. Zum Start hatte er noch um 0,05 Prozent auf 12.375,15 Zähler nachgegeben.

Einen Tag vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole scheuten die Anleger an den US-Börsen eine klare Positionierung. Konjunkturdaten wie etwa die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter hatten kaum Einfluss auf das Börsengeschehen.

Gewartet wurde nach wie vor auf neue Signale zur weiteren US-Geldpolitik. Womöglich sind solche in der Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole enthalten, wie Anleger hofften. Zugleich wurde unverändert damit gerechnet, dass die Federal Reserve ihren strikten Straffungskurs beibehält, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Gerätselt wurde daher nur, ob der Leitzins im September um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte angehoben wird.

"Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren", erinnerte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. "Es ist interessant, dass die Angst vor dem, was gesagt werden könnte, die Stimmung und die Märkte anscheinend viel stärker beeinflusst als das, was in den letzten Wochen tatsächlich gesagt wurde."

Am Dienstag hatten schwache US-Einkaufsmanagerdaten den Spekulationen auf einen Zinsschritt um nur 50 Basispunkte leichten Auftrieb verliehen und die Anleiherenditen gedrückt. Hintergrund ist die Sorge, dass Zinserhöhungen zur Eindämmung der zu hohen Inflation zwar unvermeidlich sind, zu große Schritte aber die Gefahr einer Rezession erhöhen. In die Reihe schwacher Daten reihte sich aktuell der Auftragseingang langlebiger Güter im Juli ein, der wieder nur stagnierte und nicht wie prognostiziert um 1 Prozent zulegte.

ASIEN

An den Märkten Asiens werden am Donnerstag Gewinne gemacht.

In Tokio steigt der Nikkei aktuell (7.06 MEZ) 0,65 Prozent auf 28.498,71 Punkte.

Der Shanghai Composite legt daneben um 0,41 Prozent auf 3.228,26 Einheiten zu.

An der Börse in Hongkong wird wegen einer Taifunwarnung noch nicht gehandelt, nach einer Absenkung der Warnstufe soll der Handel im Verlauf des Tages aber um 13.00 Uhr Ortszeit beginnen. Der Hang Seng beendete den Handel am Mittwoch mit einem Minus von 1,20 Prozent auf 19.268,74 Zähler.

Auf breiter Front geht es am Donnerstag an den asiatischen Börsen nach oben mit den Indizes. Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins zwar zum vierten Mal in Folge erhöht, diesmal um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent, und außerdem die Wachstumsprognose gesenkt und die Inflationsprognose erhöht; dies war aber im Vorfeld so auch erwartet worden. Zuletzt war der Leitzins in einem seltenen Schritt sogar um 0,50 Prozentpunkte angehoben worden. In Tokio legt der Nikkei-Index nach fünf Tagen mit Verlusten um 0,5 Prozent zu auf 28.466 Punkte.

