ATX vorbörslich im Minus -- DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die asiatischen Indizes verbuchen zum Wochenstart Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart schwächer erwartet.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

Die gute Laune in den USA dank Zinssenkungssignalen dürfte hierzulande nur teilweise ankommen. Denn hinter den taubenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell stehe eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Die Inflation dürfte hingegen weiter zulegen. Gegen Zinssenkungen in den USA sprachen auch die besseren Einkaufsmanager-Indizes (PMI). In Europa steht am Montag der deutsche ifo-Index als Konjunkturbarometer im Blick. Auf das Ergebnis ist der Markt gespannt. Denn Stimmen aus der Industrie hatten bereits in der Vorwoche beklagt, dass das positive Momentum aus dem Regierungswechsel verloren gegangen sei. Indes dürfte auch in Europa die Inflation wieder ansteigen und damit zusätzliche Problem generieren. Denn die Preisdaten aus Grossbritannien hatten bereits gezeigt, dass durch die US-Zölle die Input-Preise der Unternehmen wieder anziehen. In Europa stehen daher zahlreiche weitere Inflationsdaten aus vielen kleineren Ländern im Fokus.

DEUTSCHLAND

Mit leichten Verlusten auf weiter hohem Kursniveau dürfte der deutsche Leitindex in die Börsenwoche gehen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas schwächer.

Damit hält sich der DAX dennoch nach wie vor nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten". Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken. Eine Stunde nach dem Start wird das ifo-Geschäftsklima für den Monat August veröffentlicht. Dies gilt als wichtigste Umfrage zur Stimmung in den Unternehmen hierzulande.

WALL STREET

Die US-Börsen machten vor dem Wochenende einen deutlichen Satz nach oben.

Der Dow Jones zeigte sich ausgesprochen freundlich und legte um 1,89 Prozent auf 45.631,74 Punkte zu. Im Verlauf markierte er bei 45.668,96 Punkten zeitweise sogar ein neues Rekordhoch.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte ebenfalls deutlich nach oben und verbesserte sich um 1,88 Prozent auf 21.496,53 Zähler.

Mit einem Kursfeuerwerk hat die Wall Street am Freitag auf ein Zinssenkungssignal von US-Notenbankchef Jerome Powell reagiert. Am Aktienmarkt schossen die Kurse nach oben, am Anleihemarkt fielen die Renditen und der Dollar wertete kräftig ab. Powell hatte in seinen mit Spannung erwarteten Ausführungen den Schwerpunkt auf den Arbeitsmarkt gelegt und vor möglichen Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gewarnt. Dazu sagte er, Zolleffekte auf die Preise seien nun deutlich sichtbar und stabile Inflationserwartungen nicht selbstverständlich. Er betonte einmal mehr, dass die Geldpolitik von Daten geleitet werde. Am Zinsterminmarkt wurde darauf zuletzt wieder zu fast 90 Prozent eine Zinssenkung im September eingepreist. Unmittelbar vor dem Powell-Auftritt waren es 70 Prozent gewesen.

"Obwohl es vor der September-Sitzung noch einen weiteren Arbeitsmarktbericht gibt, ist es klar, dass die Fed genug Daten in der Hand hat, um eine Zinssenkung im September zu rechtfertigen", kommentierte Marktexperte David Laut von Abound Financial.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen verbuchen zum Wochenstart Gewinne.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ leicht um 0,25 Prozent auf 42.741,48 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,86 Prozent höher bei 3.858,59 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 2,08 Prozent auf 25.866,49 Stellen.

Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der US-Geldpolitik sorgt bei Investoren für neue Zuversicht. Unterstützung liefert zudem die starke Entwicklung an der Wall Street zum Wochenschluss. In China stützt reichlich Liquidität den Aufwärtstrend, auch wenn Analysten vor einer möglichen Überhitzung warnen.

