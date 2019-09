ATX vorbörslich tiefer -- DAX schwächer erwartet -- Börsen in Fernost geben ab

Der heimische Markt wird am Mittwoch mit Abschlägen erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte von Verlusten geprägt sein. Asiens Märkte weisen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

AUSTRIA

An der Börse in Wien dürfte es am Mittwoch abwärts gehen.

Der Leitindex ATX schloss am Dienstag mit einem marginalen Minus von 0,02 Prozent bei 3.034,15 Punkten. Am Mittwoch dürfte er sich schwächer präsentieren.

An den europäischen Börsen deutet sich am Mittwoch eine Ausweitung der Konsolidierung an. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Marktteilnehmer. Gesucht seien weiter defensive Aktien, bei Zyklikern und Banken würden die jüngsten Gewinne zu Gewinnmitnahmen genutzt. Etwas eingetrübt wird die Stimmung von einem möglichen Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Demokraten-Sprecherin Nancy Pelosi kündigte am Dienstag eine Untersuchung darüber an. Trump soll die Freigabe von Hilfsgeldern für die Ukraine an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex abgeben.

Der DAX hatte am Dienstag 0,29 Prozent tiefer bei 12.307,15 Zählern geschlossen. Auch am Mittwoch weist er in vorbörslichen Indikationen Verluste aus.

Der DAX findet auch am Mittwoch zunächst nicht wieder zur Stärke der Vorwochen zurück. Das bisherige Wochentief liegt bei 12.264 Punkten. Orientierungspunkt nach oben bleibt das Zwischenhoch von Mitte des Monats bei 12.494 Punkten.

WALL STREET

Die Wall Street gab ihre anfänglichen Gewinne im Verlauf wieder ab.

Der Dow Jones eröffnete zunächst noch fester, drehte im Verlauf jedoch auf rotes Terrain und schloss 0,53 Prozent tiefer bei 26.807,77 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite büsste noch deutlicher ein. Er beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,46 Prozent bei 7.993,63 Zählern.

Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung des US-Präsidenten hat am Dienstag die Wall Street zeitweise stark ins Minus gedrückt. Nachdem der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch von Entspannungssignalen im Handelsstreit mit China profitierte hatte, verlor der US-Leitindex zuletzt deutlicher.

Die Debatte unter den Demokraten über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump nahm deutlich an Fahrt auf. Im Kern geht es um folgenden Vorwurf: Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat im Juli mehrfach aufgefordert haben, Ermittlungen einzuleiten, die dem demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden schaden könnten. Im Gegenzug soll Trump dem Ukrainer auch ein unangemessenes "Versprechen" gegeben haben - zu dessen Inhalt ist indes nichts bekannt. Nachdem Trump angekündigt hatte, eine komplette Mitschrift des Telefonats offen zulegen, reduzierten die wichtigsten Indizes ihre Verluste.

ASIEN

Am Mittwoch dominieren die Bären in Asien.

In Japan büßt der Nikkei derzeit 0,35 Prozent auf 22.020,51 Zähler ein.

In China verliert der Shanghai Composite derweil 0,57 Prozent auf 2.968,25 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht unterdessen einen Abschlag von 0,95 Prozent auf 26.031,92 Punkte.

Nach Einbußen am Montag und kleinen Gewinnen am Dienstag überwiegen am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien negative Faktoren und sorgen für Verluste von bis zu 1 Prozent. Zum einen sind die Vorgaben der Wall Street negativ, dazu kommen enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten, eine neuerliche Schimpftirade von US-Präsident Donald Trump gegen China und eine leichte Senkung der Wachstumsprognose für Asien durch die asiatische Entwicklungsbank.

Zudem geht laut Marktteilnehmern Verunsicherung von der US-Politik aus. Dort wollen die Demokraten eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten starten - mit allerdings wohl geringen Erfolgschancen angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat. Der Vorwurf lautet "Verrat an seinem Amtseid" und an der "nationalen Sicherheit". Trump sprach von einer "Hexenjagd". Trump soll in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Freigabe von Hilfsgeldern an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

