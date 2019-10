ATX stärker -- DAX eröffnet in Grün -- Asiens Börsen wenig bewegt

Am heimischen und am deutsche Aktienmarkt greifen Anleger zögerlich zu. Die Börsen in Fernost verbuchen vor dem Wochenende hauptsächlich nur geringe Ausschläge.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ist die Stimmung vor dem Wochenende freundlich.

Der Leitindex ATX verbucht im frühen Handel kleine Gewinne.

Im Blick steht neben der Berichtssaison der ifo-Index am Vormittag. Erwartet wird ein geringer Rückgang auf 94,5, aber eine leichte Erholung und damit eine leichte Entspannung bei den Geschäftserwartungen. Unsicherheit in den Markt kommt über den Plan des britischen Premiers Boris Johnson zu Neuwahlen im Dezember. Allerdings wird angezweifelt, ob der Plan im Unterhaus die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht. Am Freitag werden aus der EU Vorentscheidungen zur Brexit-Verschiebung erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich stabil.

Der DAX eröffnet 0,11 Prozent stärker bei 12.886,42 Punkten.

In seiner dritten Gewinnwoche in Serie gewann er bis dato rund 1,9 Prozent. "Viele schauen beim DAX bereits auf die nächste Runde Marke bei 13.000 Punkten", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Kurzfristig dürfte sie jedoch schwer zu erreichen sein. Aus technischer Sicht ist der Index bereits überkauft und eine Korrektur also überfällig."

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow präsentierte sich am Donnerstag letztlich wenig bewegt.

Zwar hatte der Dow Jones hatte den Tag etwas höher eröffnet, kurz darauf war er jedoch ins Minus gedreht, und verblieb auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,1 Prozent schwächer bei 26.806,69 Punkten. Deutlich legte dagegen schlussendlich der NASDAQ Composite zu, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er verließ den Handel 0,81 Prozent stärker bei 8.185,80 Zählern.

Uneinheitlich haben sich am Donnerstag die Leitindizes an den US-Börsen gezeigt. Unter den Titeln im Dow enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen, die den Kurs nach unten drückten.

Für einen Paukenschlag sorgte dabei Tesla: Der Elektroautobauer schloss das dritte Quartal überraschend mit Gewinn ab. Damit konnte Unternehmens-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten in Erwartung hoher Expansionskosten nicht zugetraut hatten. Der Triumph verblasst jedoch bei näherer Betrachtung: Teslas Ergebnis fiel zwar positiv aus, liegt aber dennoch mehr als die Hälfte niedriger als noch vor einem Jahr.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem auch Zahlen von Microsoft, PayPal, eBay und Twitter im Fokus der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich vor dem Wochenende mit schwacher Tendenz.

In Japan der Nikkei sein Plus vom Handelsstart auf 0,07 Prozent bei 22.762,40 Punkten. Händler begründen die verlorengegangenen Gewinne mit dem Rücktritt des Wirtschaftsministers. Er war nach nur einem Monat im Amt wegen umstrittener Zahlungen an Wahlhelfer ins Kreuzfeuer geraten.

Der Shanghai Composite pendelt mit minus 0,01 Prozent um seinen Vortagesschluss, der bei 2.940,92 Zählern lag. Parallel verliert der Hang Seng in Hongkong 0,44 Prozent auf 26.678,92 Einheiten.

Eine klare Tagestendenz ist auch am Freitag an den Börsen in Asien nicht auszumachen. Vom US-chinesischen Handelsstreit kommen keine frischen Impulse, so dass die Quartalsberichtssaison die Kurse bei Einzelwerten macht.

An den chinesischen Börsen rückt derweil die in der kommenden Woche stattfindende vierte Plenarsitzung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas immer stärker in den Fokus. Sie dürfte den Rahmen für die weitere Richtung der Politik vorgeben, mutmasslich auch für Hongkong, wo es seit Monaten zu Protesten für mehr Demokratie kommt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa