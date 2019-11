ATX geht freundlich aus dem Handel -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit positiver Tendenz. Der DAX konnte zulegen. An den US-Börsen geht es freundlich zu. An den asiatischen Börsen ging es aufwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse verzeichnete zum Wochenstart Gewinne.

Der Leitindex ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart auf grünem Terrain und verbuchte auch weiterhin Zuwächse, die er im Verlauf jedoch wieder etwas reduzierte. So verabschiedete er sich letztendlich noch 0,27 Prozent fester bei 3.183,11 Einheiten in den Feierabend.

Positiv aufgenommene Berichte zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten zum Wochenauftakt für eine freundliche Börsenstimmung in ganz Europa. Chinesische Staatsmedien hatten geschrieben, ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt stünde wieder in Reichweite. Außerdem wurden Ankündigungen seitens China, Verletzung geistigen Eigentums stärker zu verfolgen, als Entgegenkommen an die USA gewertet.

Bei den Einzelwerten hat die PORR im Mittagshandel mit einer Gewinnwarnung aufhorchen lassen. Weitere Geschäftszahlen im Zuge der Berichtssaison stehen erst im Wochenverlauf auf dem Programm. Am Dienstag wird der Immobilienkonzern S IMMO Ergebnisse für die ersten drei Quartale vorlegen.

Im Wochenverlauf werden außerdem noch Geschäftszahlen von Warimpex, Marinomed, PORR, UBM, Schoeller-Bleckmann, Vienna Insurance Group (VIG) und IMMOFINANZ erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich.

Der DAX startete mit einem Aufschlag und verbuchte weiterhin Zuwächse. Zum Ertönen der Schlussglocke blieb ein Plus von 0,63 Prozent bei 13.246,45 Punkten an der Kurstafel stehen.

Positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit haben dem DAX zum Wochenstart moderate Gewinne beschert.

Wie am Wochenende bekannt wurde, geht China ein Stück weit auf die USA zu. Die chinesische Regierung kündigte in Peking an, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen, allerdings ohne Details zu nennen. Hinzu kam eine Meldung der staatlichen chinesischen Zeitung "Global Times", wonach ein zuletzt immer wieder thematisiertes erstes Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehen soll. Die Entwicklungen hatten bereits den Börsen in Asien Auftrieb gegeben.

Marktexperte Christian Henke vom Online-Broker IG Markets bezeichnete die Äußerungen dennoch als "recht schwammig". Michael Hewson von CMC-Markets glaubt indes auch nicht, dass die für die USA wichtige Regelung zur Verletzung geistigen Eigentums Bestandteil des besagten Teilabkommens sein wird. Überhaupt würden Investoren zurzeit immer stärker bezweifeln, dass es noch vor Jahresende zu irgendeiner handfesten Einigung kommt.

Datenseitig wurde am Vormittag der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der als wichtigster Frühindikator für die deutschte Wirtschaft gilt. Dieser konnte, wie Analysten erwartet hatten, einen leichten Anstieg verzeichnen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich zum Start in die neue Woche fester.

Der Dow Jones gewann zur Eröffnung 0,15 Prozent auf 27.917,77 Punkte und legt anschließend weiter zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte derweil einen Aufschlag von 0,47 Prozent auf 8.559,65 Einheiten, den er im Verlauf ebenfalls noch ausbaut.

Weitere Meldungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag an den US-Börsen einen erneuten Rekordlauf ausgelöst. "Es scheint, als gebe es neuen Grund zum Optimismus", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda und verwies darauf, dass Peking offen dafür sei, die Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Zudem hätten staatliche chinesische Medien berichtet, dass ein Teilabkommen im Zollkonflikt nun kurz vor dem Abschluss sei.

Seit Wochen und Monaten bestimmt nun schon der Handelsstreit mit mehr oder minder schwammigen Erfolgsmeldungen und widersprüchlichen Aussagen auf beiden Seiten das Börsengeschehen weltweit. Die meisten Anleger ließen sich davon zuletzt kaum mehr verschrecken. Vielmehr ist eher Optimismus zu spüren, da die Gespräche trotz aller Querelen fortgesetzt werden und sowohl die USA als auch China bislang stets ihren Willen bekundeten, ein erstes Teilabkommen abschließen zu wollen. !-- sh_cad_15

ASIEN

In Asien ging es zum Wochenstart bergauf.

Der Nikkei in Japan legte am Montag bis zum Handelsende 0,78 Prozent zu auf 23.292,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,72 Prozent auf 2.906,17 Zähler. In Hongkong kletterte der Hang Seng derweil sogar um 1,50 Prozent auf 26.993,04 Einheiten.

Im fast täglichen Hin und Her der Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und China im seit Monaten laufenden Handelsstreit überwog am Montag wieder Zuversicht und stützte die Kurse in Asien.

Hintergrund waren Meldungen vom Wochenende, wonach Peking bereit sein soll, gegen chinesische Unternehmen Strafen gegen den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhängen. Damit würde möglicherweise einer der Hauptbremsklötze für das Zustandekommen eines sogenannten Phase-eins-Deals beiseite geräumt. Außerdem hatte US-Präsident Donald Trump zum Ende der Vorwoche (mal wieder) davon gesprochen, dass ein Abschluss sehr nah sei.

