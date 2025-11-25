UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Mehr Optimismus
|
25.11.2025 09:22:00
UNIQA-Aktie legt zu: Versicherer hebt Mittelfristziele an
Die Eigenkapitalrendite (ROE) soll um rund einen Prozentpunkt auf über 13 Prozent steigen und die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) unter 93 (zuvor: unter 94) Prozent sinken. Für heuer rechnet UNIQA damit, das obere Ende der Gewinnspanne vor Steuern von 490 bis 510 Mio. Euro zu erreichen.
Als Haupttreiber für die Anhebung der Mittelfristziele nannte der Konzern eine beschleunigte Profitabilität und Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft, den Fokus auf die Wachstumsstrategie in der österreichischen Krankenversicherung sowie ein besseres Finanzergebnis im Nichtleben-Geschäft. Die Ausschüttungsquote soll bei 50 bis 60 Prozent liegen, wobei eine progressive Dividendenpolitik verfolgt wird
Im Wiener Handel gewinnt die UNIQA-Aktie zeitweise 1,12 Prozent auf 14,40 Euro.
fel
ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, buy (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf (EQS Group)
|
24.11.25
|Börse Wien: Das macht der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen
|09:29
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:29
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:29
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
|25.02.20
|UNIQA Insurance neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|14,30
|0,42%