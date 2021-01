Wall Street stabil -- ATX und DAX weit im Plus -- Asiens Indizes geben letztlich kräftig nach

Am heimischen Aktienmarkt und an der deutschen Börse geht es am Dienstag kräftig nach oben. Die Wall Street tendiert am Dienstag seitwärts. Am zweiten Handelstag der Woche gerieten die asiatischen Indizes unter Druck.

AUSTRIA

Die Börse in Wien weist grüne Vorzeichen aus.

Der ATX zeigte sich im frühen Dienstagshandel fester, gab dann jedoch die Aufschläge wieder ab und rutschte auf rotes Terrain. Mittlerweile kann er jedoch wieder deutliche Gewinne verbuchen.

Marktbeobachter sprachen nach einer Erholung nach dem sehr schwachen Wochenauftakt.

Belastend wirkten laut Beobachtern zuletzt vor allem die anhaltenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie sowie die Angst vor möglichen Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket.

Impulse könnten im weiteren Verlauf von der laufenden US-Berichtssaison sowie von den anstehenden US-Wirtschaftsdaten kommen. Am Nachmittag sind in den USA Datenveröffentlichungen zum Verbrauchervertrauen sowie der Richmond-Fed-Index zur Veröffentlichung vorgesehen.

DEUTSCHLAND

Nach dem kräftigen Rückschlag zu Wochenbeginn zeigen sich Anleger versöhnlich.

Der DAX legte zum Ertönen der Startglocke 0,31 Prozent auf 13.687,39 Einheiten zu und baut seine Gewinne im Verlauf weiter aus.

Aller Pandemiesorgen zum Trotz hat sich der DAX am Dienstag von seinem kräftigen Rückschlag zu Wochenbeginn erholt. Aus dem Handel hieß es, die Investoren sorgten sich derzeit etwas wegen möglicher Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket, hofften andererseits aber auf gute Geschäftszahlen der großen US-Technologiekonzerne. Gleichzeitig ist die Corona-Lage alles andere als ermutigend. "Es ist ein gefährlicher Mix, der sich in den vergangenen Tagen zusammengebraut hat", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets und verwies auf fehlende Impfstoffe und eine nur schleppend verlaufende Impfkampagne in Europa bei gleichzeitiger Angst vor einer unkontrollierten Ausbreitung der Virus-Mutationen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Dienstag wenig bewegt.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit plus 0,03 Prozent bei 30'968,55 Punkten und auch derzeit tendiert er in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs. Der NASDAQ Composite zeigt sich ebenfalls stabil, nachdem er zum Start ein Plus von 0,34 Prozent bei 13'681,72 Zählern ausgewiesen hatte.

Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt auf der Berichtsperiode: Noch vor der Startglocke legten Verizon, General Electric, 3M, Raytheon Technologies, American Express und Lockheed Martin Geschäftszahlen vor. Starbucks, Microsoft, AMD und Texas Instruments folgen nach Handelsschluss.

Neben der Berichtsperiode macht die Corona-Pandemie Anlegern weiter zu schaffen. Neue und infektiösere Virusvarianten sowie Hürden, auf die das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden in der Legislative stößt, bremsen die Risikoneigung unter Investoren. Erste Stimmen sehen die Verabschiedung des Programms nicht vor März. Auch die stockenden Impfungen mit den neuen Schlagzeilen über Lieferengpässe der Pharmahersteller und möglicherweise niedrigere Wirksamkeiten als ursprünglich erhofft tun ihr übriges und bremsen den Aktienmarkt.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien fielen am Dienstag zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich um 0,96 Prozent auf 28.546,18 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil für den Shanghai Composite 1,51 Prozent auf 3.569,43 Stellen nach unten.

In Hongkong notierte der Hang Seng währenddessen 2,55 Prozent im Minus bei 29.391,26 Zählern - tags zuvor hatte er noch oberhalb der runden Marke von 30.000 Punkten geschlossen.

Asiens wichtigste Börsen haben am Dienstag ihre deutlichen Vortagsgewinne revidiert. Laut der Commerzbank stehen beim internationalen Börsengeschehen derzeit die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Zweifel im Mittelpunkt, dass US-Präsident Joe Biden mit seinem Konjunkturpaket locker durch den Kongress kommt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX