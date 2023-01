Neuer Input von der Berichtssaison: Börsen in Honkong und Japan uneinheitlich

In Japan und Hongkong zeigen sich unterschiedliche Vorzeichen, in Festlandchina wird weiterhin feiertagsbedingt nicht gehandelt.

AUSTRIA

Die Anleger an der heimischen Börse zeigten sich im Dienstagshandel zunehmend zuversichtlich.

Der ATX legte im frühen Verlauf zu, gab die Gewinne aber schnell wieder ab und rutschte auf rotes Terrain. Bis zum Handelsende holte der ATX die Verluste aber wieder auf und schloss 0,29 Prozent fester bei 3.329,08 Zählern.

Die Wirtschaft im Euroraum ist zu Jahresbeginn überraschend in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte im Jänner um 0,9 Zähler auf 50,2 Punkte zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Ab 50 Zählern signalisiert das Barometer Wachstum. Während diese Entwicklung von Investoren einerseits positiv gesehen wird, erhöht sie auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten beim Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche.

"Die heutigen Daten dürften die EZB in ihrer Einschätzung bestätigen, dass die Wirtschaft im Euroraum nur eine milde Rezession durchlaufen wird, was für sich genommen die Wahrscheinlichkeit weiterer signifikanter Leitzinsanhebungen erhöht", schrieben die Analysten der Commerzbank in einem ersten Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beendete einen volatilen Handelstag letztlich wenig verändert.

Der DAX gewann zum Auftakt leicht hinzu. Im weiteren Verlauf zeigte sich der DAX mit Verlusten, die sich bis zum Ertönen der Schlussglocke dann aber wieder verringerten. Der Schlussstand: 15.093,11 Punkte (minus 0,07 Prozent).

Nur wenig Impulse lieferten am Dienstag einige konjunkturelle Stimmungsbarometer. Für Deutschland stand der GfK-Konsumklimaindex auf der Agenda: Das deutsche Konsumklima hellte sich auf niedrigem Niveau weiter auf, wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mitteilte. "Weniger stark steigende Preise für Energie - auch aufgrund kostendämpfender Maßnahmen der Bundesregierung - sind in erster Linie für den erfreulichen Start verantwortlich", hieß es zur Begründung.

Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Januar unterdessen weiter verbessert. Erstmals seit einem halben Jahr deutet sie wieder auf Wirtschaftswachstum hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 50,2 Zähler, wie die Marktforscher am Dienstag in London mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit 49,8 Punkten gerechnet. Mit etwas mehr als 50 Punkten liegt die Kennzahl wieder in dem Bereich, der Wirtschaftswachstum andeutet. In den Monaten zuvor hatte der Indikator wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs Schrumpfung signalisiert.

WALL STREET

Die US-Anleger agierten am Dienstag wieder zurückhaltender.

Der Dow Jones schaffte dennoch ein kleines Plus und ging 0,31 Prozent höher bei 33.733,83 Punkten in den Feierabend. Der Tech-Index NASDAQ Composite verlor daneben 0,27 Prozent und schloss bei 11.334,27 Punkten.

Unternehmen sorgten im Zuge der allmählich an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison nicht nur für lange Gesichter, sondern konnten auch hier und da überzeugen. Die kurz nach dem Handelsstart veröffentlichten Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor wirkten sich dagegen kaum aus.

Die von S&P Global ermittelten Stimmungsdaten für Januar fielen einer ersten Schätzung zufolge besser als erwartet aus. Beide Werte liegen aber weiterhin unter der Schwelle von 50, die Wachstum signalisiert. Den US-Kennzahlen von S&P für die Industrie und den Dienstleistungssektor wird allerdings nicht dieselbe hohe Bedeutung beigemessen wie dem "alteingesessenen" ISM-Index, der etwas später im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.

ASIEN

In Japan und Hongkong zeigen unterschiedliche Tendenzen, die Börsen auf dem chinesischen Festland bleiben weiter in der Feiertagspause.

In Japan verliert der Nikkei zeitweise 0,19 Prozent auf 27.342,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird weiter feiertagsbedingt nicht gehandelt, so kletterte der Shanghai Composite am Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,73 Prozent auf 22.426,14 Indexpunkte zu.

Deutliche Gewinne in Hongkong prägen das Börsenbild am Donnerstag im Handelsverlauf in Asienn. In Hongkong hatte sich nach der dreitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest Nachholbedarf aufgebaut, nachdem sich an den geöffneten Nachbarbörsen der Region und an der Wall Street zu Wochenbeginn Kauflaune breitgemacht hatte.

Die Börsen in Festlandchina bleiben auch für den Rest der Woche wegen der Feierlichkeiten um das Neujahrsfest weiter geschlossen.

