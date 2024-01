Durchwachsene Vorgaben für den ATX-Start: DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Der ATX hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es zum Start leicht abwärts gehen. In Fernost dominieren am Freitag die Verkäufer.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach der EZB-Entscheidung ruhig zu.

Der ATX notierte kurz nach Handelseröffnung leichter und pendelte dann in einer engen Range um die Nulllinie. Zum Ende der Sitzung gewann der heimische Leitindex letztlich 0,20 Prozent auf 3.437,99 Punkte.

Während die US-Börsen am Donnerstag etwas höher geschlossen hatten, geht es an den Märkten in Asien mehrheitlich abwärts. Das dürfte für eine unklare Handelsrichtung am heimischen Aktienmarkt sorgen. Belastend wirkt sich die Bilanz von Intel aus, die nachbörslich bereits in den USA die Stimmung getrübt hatte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist mit einem schwächeren Start zu rechnen.

Der DAX hatte den Donnerstagshandel 0,10 Prozent höher bei 16.906,92 Punkten beendet.

Der DAX dürfte es am Freitag auf dem Weg zu einem Rekordhoch erneut schwer haben. Die Stimmung wird von einer enttäuschenden Prognose des US-Chipkonzerns Intel getrübt. Vom Technologiesektor, der zur Wochenmitte noch für Auftrieb gesorgt hatte, kommt nun Gegenwind. "Nach den jüngsten Unternehmensberichten werden sich viele jetzt fragen, ob der aktuelle Optimismus an der Wallstreet nicht doch übertrieben ist", mahnte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag nach oben.

So eröffnete der Dow Jones Index etwas fester blieb auch anschließend in der Gewinnzone, wo er die Sitzung 0,64 Prozent höher bei 38.049,46 Einheiten beendete. Der NASDAQ Composite machte moderate Gewinne, nachdem er zum Start gestiegen war. Letztendlich gewann er 0,18 Prozent auf 15.510,50 Punkte.

Mit freundliche Tendenz zeigten sich die US-Börsen. Neben der Berichtssaison standen auch erneut gute US-Konjunkturdaten im Fokus. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 3,3 Prozent erhöht und damit die Prognose von plus 2,0 Prozent deutlich übertroffen. Das sind zwar keine guten Nachrichten für die Zinssenkungshoffnungen des Marktes, erhöhen aber die Erwartungen an eine "sanfte Landung" der US-Konjunktur. Bereits am Vortag waren die US-Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet ausgefallen.

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Dezember stabil geblieben. Die Orders stagnierten gegenüber dem Vormonat. Die Wirtschaftsaktivität hat sich im Dezember abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,15 Punkte. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Vorwoche zugelegt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat derweil wie erwartet die Zinsen bestätigt und bekräftigt, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Für Impulse sorgte zudem weiter die Berichtssaison.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag mehrheitlich schwächer.

In Tokio verlor der Nikkei 225 1,34 Prozent auf 35.751,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland waren gegen den Trend leichte Gewinne zu sehen, der Shanghai Composite verzeichnete am Freitag Aufschläge vom 0,17 Prozent und schloss bei 2.911,18 Punkten. Der Hang Seng büsst daneben in Hongkong zeitwiese 1,29 Prozent auf 16.003,48 Zähler ein.

Überwiegend sind am Freitag an den Börsen in Asien Verluste zu sehen. Positive Vorgaben der Wall Street, wo am Donnerstag neue Rekordstände markiert wurden, verpuffen meist. Auf der japanischen Börse lasten erneut Zinserhöhungsängste. Zu Wochenbeginn war der Index auf den höchsten Stand seit 34 Jahren gestiegen. Seit aber am Dienstag der Gouverneur der japanischen Notenbank, Kazuo Ueda, die Märkte behutsam auf eine mögliche Abkehr der Bank of Japan von ihrer Niedrigzinspolitik eingestimmt hat, nehmen die Anleger in Tokio Gewinne mit, wie Händler sagen. An den chinesischen Handelsplätzen drücken Zweifel an einer Erholung der heimischen Wirtschaft die Aktienkurse.

Teilweise stützend wirkt die Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBoC), die Mindestreserveanforderung für die Banken zu senken. Marktteilnehmer zeigen sich nun allerdings skeptisch, ob dies der chinesischen Wirtschaft, die sich nur schleppend von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt, wirklich auf die Sprünge helfen wird. Die chinesischen Verbraucher konsumierten immer noch sehr zurückhaltend, heißt es.

