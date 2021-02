ATX fällt -- DAX im Minus -- Aktienmärkte in Fernost schließen tiefrot

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag Abschläge verbucht. Vor dem Wochenende kam es zu starken Verlusten bei den asiatischen Indizes.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt greifen Anleger zu den Verkaufszetteln.

Der ATX zeigt sich am Freitag mit kräftigen Verlusten, dabei droht die 3.000-Punkte-Marke unterschritten zu werden.

Auslöser für den Stimmungseinbruch sind weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten, die mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängen. In Wien läuft die Berichtssaison auf Hochtouren weiter. Beispielsweise haben Erste Group bereits vor Sitzungsstart Ergebnisse für 2020 vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Am Freitag geht es für den DAX weiter nach unten.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke 1,39 Prozent im Minus bei 13.685,80 Punkte und verbleibt auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.

Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die wachsenden Inflationssorgen am deutschen Aktienmarkt am Freitag gedämpft. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel signalisierte eine weitere Stützung der Wirtschaft, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig werde. Das nahm den zuletzt deutlich gestiegenen Renditen für europäische Staatsanleihen prompt den Wind aus den Segeln und stützte den Aktienmarkt.

In den USA waren am Vortag erneut die Zinsen am Anleihemarkt kräftig gestiegen. Die Rendite richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen war bis auf 1,55 Prozent und damit den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert, wodurch am Vorabend die US-Börsen und schließlich auch Asiens Aktienmärkte unter Druck gerieten.

Im DAX geht mit dem neuerlichen Auf und Ab der Kampf zwischen Bullen und Bären in eine neue Runde. Dieser Wettstreit bestimmt seit dem Rekordhoch am 8. Februar bei 14.169 Punkten das Geschehen am Markt. Die rasche Aufwärtsbewegung nach der Talfahrt an diesem Freitagmorgen sieht Charttechniker Andreas Büchler von "Index Radar" als wichtigen Hinweis. Das zeige, "dass Investoren mehrheitlich das kurz erreichte Preisniveau um 13.700 als gute Kaufgelegenheit wahrnehmen". Zwar seien weitere Verluste in Richtung 13.500 bis 13.400 Punkte kurzfristig nicht auszuschließen, dann jedoch sei zu erwarten, "dass der DAX auch dann wieder schnell und stark zurück nach oben ausschlägt".

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt dominierten am Donnerstag die Bären.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert und fiel anschließend weit in die Verlustzone. Letztlich beendete er den Handel mit einem Abschlag von 1,76 Prozent auf 31.400,50 Punkte. Noch deutlicher im Minus stand schlussendlich aber der NASDAQ Composite, nachdem er bereits zum Start verloren hatte. Er brach satte 3,52 Prozent auf 13.119,43 Zähler ein.

Nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag mit einem weiteren Rekord für den Dow Jones Industrial traten die Anleger am Donnerstag auf die Bremse. Die steigenden Renditen an den Anleihenmärkten aus Furcht vor anziehender Inflation drückten auf die Stimmung der Anleger, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. So verblassten nun auch wieder die am Vortag verbuchten Kursgewinne, ausgelöst von beschwichtigenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik und positiven Impfstoffnachrichten von Johnson & Johnson. Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und die Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlasse, führte Erlam aus.

ASIEN

Am Freitag lastete ein starker Zinsanstieg auf der Börsenstimmung in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei knickte vor dem Wochenende 3,99 Prozent auf 28.966,01 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland ging es schlussendlich für den Shanghai Composite 2,12 Prozent auf 3.509,08 Zähler nach unten. Derweil verbuchte der Hang Seng in Hongkong ein Kursminus in Höhe von 3,64 Prozent auf 28.980,21 Einheiten.

Nachdem die US-Anleiherenditen abermals sprunghaft gestiegen waren und die US-Börsen darauf einknickten, war am Freitag die Stimmung in Asien getrübt. Dass in Japan verschiedene japanische Präfekturen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen lockern oder aufheben wollen, stützte nicht.

Verkauft wurden - wie am Donnerstag in den USA - vor allem die Technologiewerte. Diese sind besonders anfällig für steigende Anleihezinsen, weil sich ihre Bewertung sehr stark auf die zukünftig erwarteten Gewinne stützt. Diese wiederum werden bei steigenden Renditen stärker diskontiert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX