US-Schuldenstreit womöglich bald gelöst: ATX und DAX höher erwartet --- Asiens Börsen im Plus - Kein Handel in Hongkong

Der heimische Markt dürfte zum Wochenausklang steigen und auch der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen positiven Handelsstart zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag fester. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt steuert am Freitag auf einen höheren Handelsstart zu.

Der ATX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,78 Prozent auf 3.104 Punkte. Am Donnerstag ging es 1,21 Prozent auf 3.080,37 Punkte abwärts.

Die heimische Börse wird am Freitag mit einer etwas tieferen Handelseröffnung erwartet. Weiterhin ist das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA das zentrale Thema. Aus Washington kommen vorsichtige Signale einer Annäherung. Eine Einigung gibt es gleichwohl nicht. Damit hat sich der Status quo nicht geändert. Anleger dürften zunächst die Fortschritte bei den Verhandlungen abwarten und sich solange bei Käufen in Geduld üben. Politische Entscheidungsträger und Analysten warnen jedoch vor einer Marktkatastrophe, sollte der Schuldenstreit nicht rechtzeitig ausgeräumt werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in den Freitag zunächst leicht steigen.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,24 Prozent höher bei 15.831 Punkten. Am Vortag schloss er 0,31 Prozent im Minus bei 15.793,80 Punkten.

Nach Prognosen des Finanzministeriums droht der US-Regierung ein Zahlungsausfall ab Anfang Juni, wenn keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze erhöht wird. Einem Medienbericht zufolge zeichnet sich nun aber eine baldige Lösung ab. Die Unterhändler der Demokraten und Republikaner hätten mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen, berichtete die "New York Times" am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Einige Details seien aber noch offen.

Bei der Weberbank geht man davon aus, dass die Politiker ein Zahlungsausfallrisiko nicht eingehen möchten und letztendlich die Schuldenobergrenze anheben werden. "Bis dahin müssen sich die Marktteilnehmer auf volatile und nervöse Märkte einstellen", schrieb Sören Wiedau, Analyst bei der Bank.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag 0,11 Prozent tiefer bei 32.764,72 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 12.698,09 Zählern.

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand nach wie vor der ungelöste Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Laut dem republikanischen Verhandlungsführer Kevin McCarthy gab es in den Gesprächen am Mittwoch Fortschritte, allerdings bestehe noch Diskussionsbedarf. Damit bleibt die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA Anfang Juni. Die Ratingagentur Fitch drohte der weltgrössten Volkswirtschaft bereits mit einer möglichen Abstufung ihrer Bonität.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,62 Prozent auf 30.992 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,45 Prozent auf 3.216 Zähler. In Hongkong wird am Freitag nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,93 Prozent auf 18.746,92 Einheiten verloren.

Die Entwicklungen rund um den Schuldenstreit bestimmen auch zum Wochenausklang die Tendenz an den asiatischen Aktienmärkten. Daneben setzen die Chipwerte mit dem am Vortag erhöhten Ausblick von NVIDIA ihre Rally fort, was vor allem im Tokio für Gewinne sorgt. In Hongkong findet aufgrund von "Bhuddas Geburtstag" kein Handel statt.

Der Anstieg der Kerninflation in Japans Hauptstadt Tokio hat sich im Mai zwar etwas verlangsamt, blieb aber weiter deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent, da der stetige Anstieg der Lebensmittelpreise die sinkenden Treibstoffpreise ausglich. Die Kernrate legte um 3,2 Prozent zu, während Analysten mit einem Anstieg um 3,3 Prozent gerechnet hatten. Die Daten für Tokio gelten als Frühindikator für den landesweiten Trend.

In Shanghai passen Anleger im Vorfeld des Wochenendes mit dem weiter schwelenden US-Schuldenstreit ihre Positionen an, heißt es am Markt. Vor dem Hintergrund der schon am 1. Juni drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA scheint es bei den Gesprächen zwischen Republikanern und Demokraten Bewegung zu geben. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen soll die Schuldenobergrenze bis über die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 hinaus verlängert werden. Die Beteiligten hoffen, noch in der kommenden Woche einen Abschluss zu erreichen. Am Vortag hatte die Ratingagentur Fitch die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA verlieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX