Chinas Börsen auf Talfahrt - Nikkei im Plus

Auf dem chinesischen Festland geht es am Montag tief abwärts. Der japanische Handel zeigt sich hingegen am Montag stärker.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Freitag in Grün.

So eröffnete der ATX mit einem Gewinn und bewegte sich auch anschließend fester. Schlussendlich ging der Index 1 Prozent höher bei 3.448,92 Punkten ins Wochenende.

Die Stimmung unter Unternehmen der Eurozone hat sich im Juli weiter deutlich aufgehellt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber dem Vormonat um 1,1 Punkte auf 60,6 Zähler. Damit übertraf der Indikator nicht nur die Erwartungen der Analysten sondern erreichte auch den höchsten Stand seit 21 Jahren.

Die zunehmende wirtschaftliche Erholung von dem Corona-Schock im vergangenen Jahr stimmt die Unternehmen offenbar immer zuversichtlicher. In Großbritannien war die Zuversicht hingegen etwas zurückgegangen. Der Einkaufsmanagerindex sank im Juli angesichts der dort zunehmend angespannten Corona-Situation deutlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zog am Freitag an.

Der DAX startete bereits stärker und stand auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus. Die Handelswoche beendete er dann letztendlich mit Gewinnen von 1 Prozent auf 15.669,29 Punkte.

Am Donnerstag hatte die Europäischen Zentralbank ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen bekräftigt. Das zu Beginn der Corona-Pandemie aufgelegte, besonders flexible Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird bis mindestens Ende März 2022 fortgeführt. Die Sorgen der Anleger mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus rückten damit etwas weiter in den Hintergrund.

An diesem Freitag nun sorgten frische Konjunkturdaten für etwas neuen Schwung. So zog der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für Deutschland im Juli stärker an als gedacht.

"Die Daten bestätigen, dass die deutsche Wirtschaft mit großem Schwung ins dritte Quartal gestartet ist", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. "Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung trotz anhaltender Materialengpässe nur knapp unter dem Höchststand vom März, und der Dienstleistungssektor feiert die fortgesetzte Lockerung von Corona-Restriktionen mit einem neuen Rekordhoch."

Die jüngste Entwicklung der Corona-Inzidenzen mahnte Völker zufolge jedoch zur Vorsicht vor zu viel Euphorie. In Frankreich, wo sich die Infektionslage zuletzt deutlich stärker verschlechtert habe als hierzulande, seien die Einkaufsmanagerindizes im Juli bereits leicht auf dem Rückzug. Die positive Botschaft von den deutschen Unternehmen komme daher zugleich mit einem Warnsignal, die Pandemie nicht voreilig für beendet zu erklären.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag freundlich ins Wochenende.

Der Dow Jones erzielte einen Tagesgewinn von 0,68 Prozent und schloss bei 35.061,55 Punkten. Der NASDAQ Composite legte etwas stärker zu und verteuerte sich um 1,04 Prozent auf 14.836,99 Zähler.

Starke Quartalszahlen sowohl aus der "Old Economy" als auch aus der neuen Tech- und Social-Media-Welt von Twitter, Snap und Co. haben die Aktien-Rally in New York am Freitag befeuert. Angesichts der guten Nachrichten von Twitter und Snap legten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie des Online-Fotodienstes Pinterest und Facebook kräftig zu. Facebook stiegen um 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Hier rief Credit Suisse mit 480 Dollar das höchste Kursziel aus, das derzeit am Markt kursiert. Es räumt dem Kurs weiteres Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent ein.

Mit American Express und Honeywell veröffentlichten zwei weitere Titel aus dem Dow Jones Index Quartalsberichte und Ausblicke. Diese kamen am Markt gut an, die Aktien von American Express stiegen um 1,6 Prozent und zogen auch die Papiere des Kontrahenten Visa um 2,1 Prozent mit nach oben. Niemals zuvor hat American Express in einem Quartal so viele Neukunden für die Nobelkarte Platinum Card gewonnen wie in den Monaten April bis Juni.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Japan verbucht der japanische Leitindex Nikkei nach der zweitägigen Feiertagspause in der vergangenen Woche aktuell ein Plus von 1,07 Prozent auf 27.842,29 Punkte. Stand: 7.05 Uhr MESZ.

Auf dem chinesischen Festland geht es hingegen tief abwärts: Der Shanghai Composite fällt derzeit 2,18 Prozent auf 3.473,13 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng 2,91 Prozent nach auf 26.527,06 Punkte.

Sehr geteilt zeigt sich die Börsenlandschaft in Asien am Montag. Während Tokio fest tendiert, verzeichnen die chinesischen Börsen in Hongkong und Shanghai empfindliche Einbußen von deutlich über 2 Prozent. Derweil macht der Bitcoin einen Riesensatz nach oben um über 10 Prozent und kostet rund 38.300 Dollar. Der japanische Nikkei-Index gewinnt nach einer guten Vorlage der Wall Street vom Freitag gut hinzu. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass am Donnerstag und Freitag in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass hier auch Nachholbedarf nach oben bestand. Händler berichten daneben von kurstreibenden Hoffnungen auf starke Quartalsergebnisse der Unternehmen in der gerade begonnenen Berichtssaison. Auch der zum Dollar schwächere Yen stütze etwas, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX