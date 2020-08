ATX an Nulllinie -- DAX wechselt ins Plus -- Asiatische Märkte schwächer

Der heimische Markt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex notiert leicht im Plus. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien weisen am Mittwoch Verluste aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gibt sich am Mittwoch unsicher.

Der ATX notierte kurz nach dem Börsenstart 0,03 Prozent leichter bei 2.233,93 Punkten, auch im weiteren Verlauf pendelt er um die Nulllinie.

Mit einer leichten Konsolidierung rechnen Händler am Mittwoch. Vorlagen und Stimmung seien zwar weiter positiv, aber die Rally sei zu schnell gegangen. Die jüngsten US-Daten zeigten zudem, dass nicht alle Ampeln auf Grün stehen. So enttäuschte das US-Verbrauchervertrauen stark, der August-Index fiel entgegen der Erwartung auf 84,8 von 91,7 zurück. In den USA stehen am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Güter an. Mit Fortschritten bei COVID-Impfstoffen, der ungebremsten Geldschwemme der Notenbank und der Zuversicht, dass die US-chinesischen Handelsgespräche weitergehen, dürfte es aber bald wieder aufwärts gehen, so die Erwartung im Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutschen Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch vorsichtig.

Zum Handelsstart wies die DAX-Tafel Verluste von 0,15 Prozent bei 13.041,83 Stellen aus. Mittlerweile kletterte der Leitindex aber über die Nulllinie.

Grössere Kurssprünge nach oben sind am Mittwoch zunächst nicht zu erwarten. Am Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. "Viele bleiben vor der Rede von Jerome Powell morgen vorsichtig", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erwartet wird, dass die Fed künftig nicht mehr eine konkrete Inflationsrate anstreben wird, sondern einen Durchschnittswert. Im Ergebnis würde dies aus heutiger Sicht eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen und möglicherweise noch mehr Wertpapierkäufe der Fed nach sich ziehen. Die US-Zinsen sind ein zentraler Einflussfaktor für das Geschehen an den globalen Finanzmärkten.

WALL STREET

Die US-Börsianer handelten am Dienstag mit angezogener Handbremse.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit plus 0,14 Prozent bei 28.347,42 Punkten, fiel anschließend aber auf rotes Terrain zurück. Er beendete die Sitzung 0,21 Prozent schwächer bei 28.248,44 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte dagegen mit Aufschlägen ein neues Rekordhoch erreichen (11.468,26 Einheiten). Er ging mit einem Gewinn von 0,76 Prozent bei 11.466,47 Punkten in den Feierabend.

An den New Yorker Börsen hatten sich die Anleger am Dienstag zurückhaltend gezeigt. Leicht positive Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen stützten. Trotz Spannungen halten Washington und Peking an der Umsetzung des vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits fest. Die Stimmung der US-Verbraucher fiel im August auf den tiefsten Stand seit über sechs Jahren. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Angesichts der sehr hohen Infektionszahlen in den USA trübten sich die Erwartungen der Verbraucher ein. Aber auch ihre aktuelle Lage bewerteten die Verbraucher deutlich negativer als im Vormonat.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch im Minus.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 0,14 Prozent auf 23.264,37 Indexpunkte. (6.59 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,08 Prozent auf 3.337,03 Zähler ab.

In Hongkong verbucht der Hang Seng zeitgleich Verluste von 0,21 Prozent bei 25.432,47 Punkten. (6.59 Uhr MESZ)

Teilnehmer sprechen von einem zurückhaltenden Handel aufgrund der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie. Der Markt bewege sich derzeit zwischen der Hoffnung auf einen Impfstoff und der Angst vor erneuten Beschränkungen mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Konjunktur, so ein Beobachter. "Eine erneute Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürfte die Märkte belasten", so Kiwoom Securities.

Dazu kommen die politischen Unsicherheiten. Zwar haben hochrangige Vertreter aus den USA und China zur Entschärfung des Handelskonflikts wieder miteinander gesprochen und vereinbart, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten, doch echte Fortschritte waren nicht zu erkennen. Auch hatte zuletzt US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen. Der in seine heiße Phase getretene US-Wahlkampf könnte zudem eine Einigung erschweren, so die Befürchtung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX