ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Abschlägen

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt agieren die Anleger verhalten.

Der ATX begann den Handel wenig verändert bei 3.617,56 Indexpunkten, rutschte kurz darauf aber in die Verlustzone ab.

Nach wie vor beschäftigten die Themen Coronapandemie und die US-Geldpolitik die Marktteilnehmer am meisten. Die letzten Tage konsolidieren die Märkte auf einem weiterhin relativ hohen Niveau. Die Anleger halten sich vor der Rede von Jerome Powell am Freitag zurück. Hier erwartet man sich neue Informationen über die künftige US-Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Am deutsche Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag zurückhaltend.

Der DAX startet mit einem Minus von 0,55 Prozent bei 15'773,71 Punkten in den Handel. Im weiteren Verlauf geht es für den deutschen Leitindex noch weiter bergab.

"Vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag hat sich eine gewisse Ruhe am deutschen Aktienmarkt breit gemacht", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Anleger warten auch das jährliche Symposium von Vertretern grosser Notenbanken, auf dem der US-Notenbankchef Jerome Powell Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen könnte. Ausserdem steht die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus weiterhin im Fokus der Anleger. "Auch wenn es auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht jeden Tag neue Rekorde zu feiern gibt, der Aufwärtstrend des DAX ist weiter intakt", meinte Stanzl. Nur ein dynamischer Rutsch unter die Tiefstände der vergangenen Woche könne "in die spätsommerliche Ruhe einen kalten Herbstschauer bringen".

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und konnte anschließend zulegen. Aus dem Handel ging er dann schließlich 0,11 Prozent fester bei 35.405,50 Punkten. Der NASDAQ Composite hielt sich auf grünem Terrain, nachdem er ebenfalls im Plus gestartet war. Zuletzt standen noch Zuschläge von 0,15 Prozent auf 15.041,86 Zähler an der Kurstafel.

Die Anleger übten sich vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Zentralbank-Symposium in Jackson Hole am Freitag dennoch in Zurückhaltung. "Wir müssen abwarten, denn wir kommen an den Punkt, an dem wir glauben, dass wir endgültige Informationen über das Tapering erhalten werden", zitierte Dow Jones Newswires Daniel Morris, Chefmarktstratege bei BNP Paribas Asset Management. "Auf der einen Seite haben wir die Tapering-Signale, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass eine konjunkturelle Verlangsamung erwartet wird."

Konjunkturseitig fielen die Aufträge für langlebige Güter im Juli in den USA weniger als erwartet.

ASIEN

Die Anleger in Asien zeigen sich am Donnerstag zurückhaltend.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio notiert zuletzt (07:00 MESZ) marginale 0,05 Prozent höher bei 27.739,87 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,50 Prozent auf 3.522,58 Punkte nach unten. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich mit deutlicheren Abschlägen von 1,44 Prozent auf 25.324,19 Einheiten.

Leicht positive Vorgaben der Wall Street und steigende Impfquoten linderten Befürchtungen, dass die hohen Infektionszahlen die Wirtschaft zurückwerfen könnten, heißt es aus dem Handel. Daneben hielten sich Anleger auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole zurück, das im späteren Tagesverlauf beginnen wird. Am Freitag wird dort US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen. Die Inflationssorgen machen den Anlegern weiter zu schaffen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX