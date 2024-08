ATX stabil erwartet -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt soll sich am Montag stabil präsentieren.

Der ATX wird mit einem ruhigen Handelsstart erwartet.

Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler für den Aktienmarkt. Die Freude über die auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole angekündigte Zinswende der US-Notenbank dürfte am Montag noch nicht voll umgesetzt werden. Denn in Grossbritannien ist Feiertag, und damit fehlen die wichtigen britischen Händler. In Deutschland sind am Montag die Augen etwas auf den neuen Ifo-Geschäftsklima-Index gerichtet. Die Erwartungen sind allerdings sehr gering. Schliesslich hatten schon die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vergangene Woche für eine kalte Dusche gesorgt. Noch wichtiger ist allerdings im Wochenverlauf der Blick auf Inflationsdaten und Zahlen von NVIDIA am Mittwochabend. Zwar war es zuletzt um das Zugpferd der KI-Branche etwas ruhiger geworden. Seine Quartalsdaten werden jedoch als wichtigster Teil der gesamten Lieferkette um Chips, Datencenter und die Investitionsbereitschaft innerhalb der Technologiebranche gesehen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Montag Verluste erwartet.

Der DAX soll die erste Sitzung der Handelswoche tiefer eröffnen.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zum Wochenbeginn leichte Abgaben ab. Anleger könnten Kursgewinne mitnehmen, nachdem der deutsche Leitindex am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Juli gestiegen war und dabei den nach dem Rekordhoch im Mai gestarteten Abwärtstrend getestet hatte. "Der DAX hat 13 der letzten 14 Handelstage im Plus beendet. Solche Serien sind eher aussergewöhnlich", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem zeigten die zuletzt eher unterdurchschnittlichen Börsenumsätze, dass die Anleger dieser imposanten Rally auch ein Stück weit misstrauten. Für Bewegung könnte schon kurz nach Handelsbeginn der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August sorgen. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Im Wochenverlauf richten sich dann die Blicke auf Quartalszahlen des Chipkonzerns NVIDIA.

WALL STREET

In den USA verabschiedeten sich wichtige Aktienindizes dank der taubenhaften Rede von Fed-Chef Powell mit markanten Gewinnen ins Wochenende.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und verteuerte sich zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 41.175,08 Punkte.

Der NASDAQ Composite zeigte sich noch stärker und legte um 1,47 Prozent auf 17.877,79 Zähler zu.

Taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben am Freitag die Aktienmärkte befeuert. Der Fed-Chef hatte die erhoffte Zinssenkung im September praktisch angekündigt. "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen", machte Powell unmissverständlich auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole klar. "Eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt ist weder angestrebt noch erwünscht", begründete Powell den anstehenden Zinsschritt, der auch durch die Inflationsentwicklung erklärbar sei.

"Powell machte deutlich, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Zinsen zu senken, obwohl er keine konkreten Angaben machte. Powell war zurückhaltend, aber wir glauben, dass die Märkte Schwierigkeiten haben werden, die Aufschläge zu halten", sagte Rentenstratege Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Denn die Frage, ob die Fed im September um 50 oder doch nur um 25 Basispunkte senken wird, blieb unbeantwortet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 0,85 Prozent auf 38.037,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,27 Prozent tiefer bei 2.846,75 Einheiten. Der Hang Seng hingegen gewinnt unterdessen 0,76 Prozent bei 17.746,63 Zählern (MEZ: 08:00).

An den Börsen in Ostasien ist zu Beginn der neuen Woche keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar hat US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag, nachdem die asiatischen Märkte schon geschlossen waren, wie erhofft Zinssenkungen in Aussicht gestellt, doch stehen im Verlauf der aktuellen Woche Daten auf der Agenda, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger vorsichtshalber zurückhalten. Vielerorts sprechen Marktbeobachter daher angesichts der Verluste von "Sell the News". Im Fokus steht vor allem der PCE-Preisindex in den USA am Freitag. Auch aus der Eurozone kommen Inflationsdaten. Überdies wird der Chipkonzern NVIDIA am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX