Börsen in Asien mehrheitlich tiefer

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt blieben zum Start in die neue Handelswoche vorsichtig.

Der ATX fiel im Montagshandel am späten Nachmittag auf rotes Terrain, nachdem er sich im frühen Handel noch mit freundlicher Tendenz präsentiert hatte. Letztlich ging es für ihn 0,56 Prozent auf 4.759,68 Punkte nach unten.

Das ifo-Geschäftsklima für Deutschland im August ist mit 89,0 Punkten etwas besser ausgefallen als im Schnitt von Ökonomen erwartet. Auch der Barometer für die Geschäftserwartungen fiel mit 91,6 Punkten besser als erwartet. Die Daten hatten keinen großen Einfluss auf die Aktienkurse.

Signale in Richtung einer möglichen Zinssenkung durch den Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatten am Freitag die US-Börsen beflügelt, hierzulande aber nicht für Kurszuwächse gereicht.

Auf der Unternehmensseite gab es am österreichischen Markt keine wichtigen Nachrichten.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich am Montag etwas schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits im Minus und bewegte sich im Verlauf weiterhin in der Verlustzone. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent schwächer bei 24.273,12 Stellen in den Feierabend.

Mit einem moderaten Dämpfer startete der DAX in die neue Börsenwoche. Die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex hatte kaum Einfluss. Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten". Am Freitag hatten Zinssenkungssignale von US-Notenbankchef Jerome Powell dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer etwas Rückenwind gegeben.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Das ifo-Geschäftsklima stieg im August stärker als erwartet, legte damit den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung: "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach."

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit roten Vorzeichen.

Der Dow Jones startete minimal leichter und rutschte dann etwas stärker in die Verlustzone, wo er 0,76 Prozent leichter bei 45.282,66 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls tiefer, drehte anschließend zunächst leicht in die Gewinnzone, bevor er wieder unterhalb die Nulllinie rutschte. Letztendlich ging er 0,22 Prozent tiefer bei 21.449,29 Zählern in den Feierabend.

Zum Wochenauftakt agierten Anleger eher vorsichtig. Die anfängliche Begeisterung über eine mögliche Zinssenkung im September hat etwas nachgelassen. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Maß an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management gemäß Dow Jones Newswires. Der Markt rechnet bereits mit einem deutlichen Lockerungszyklus, was angesichts der bestehenden Unsicherheit nicht ganz stimmig ist - auch wenn Powell eine Zinssenkung im September ausdrücklich in Aussicht gestellt hat. Sorgen über Zölle und die damit verbundenen Inflationsrisiken könnten wieder stärker in den Vordergrund treten.

In dieser Woche richten Investoren ihr Augenmerk auf neue Preisdaten und Angaben zum privaten Konsum. Höhepunkt dürfte am Mittwoch nach Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns NVIDIA sein.

ASIEN

Mit unterschiedlichen Vorzeichen präsentieren sich die asiatischen Märkte am Dienstag.

In Tokio büßt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,90 Prozent ein auf 42.423,32 Punkte.

Dagegen kann der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,01 Prozent zulegen auf 3.883,89 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,18 Prozent nach auf 25.783,29 Stellen.

Überwiegend mit negativen Vorzeichen zeigen sich Asiens Börsen am Dienstag im Verlauf. Während es in Japan, Südkorea und Malaysia deutlich tiefer geht, notieren andere Märkte wenig verändert. Chinas Börsen ignorieren damit die neuesten Drohungen von US-Präsident Trump. Dieser bedrohte am Vorabend das Land mit Zöllen von bis zu 200 Prozent, falls es keine Magnet-Bausteine aus Seltenen Erden liefern werde.

Mit Spannung wird auch auf die weitere Entwicklung um Lisa Cook geblickt. Denn Trump hat nun angekündigt, die afro-amerikanische Fed-Gouverneurin zu entlassen. Cook liess aber am Vorabend wissen, dass Trump keine rechtliche Befugnis dazu habe und sie bleiben werde. Trump hat persönlich Anleihen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft und würde von Zinssenkungen direkt profitieren. Marktteilnehmer fürchten, dass zu erwartende Schritte Trumps gegen Cook den Umgangston mit der Fed weiter vergiften und damit auch die Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. Der US-Dollar tendiert danach bereits schwächer gegen Asiens Währungen.

Auch in Indien richtet die Trump-Politik Schaden an und drückt den Nifty-50-Index um 0,7 Prozent. Dort blicken Exporteure mit Sorge auf den Mittwoch, an dem zusätzliche Strafzölle gegen das Land wirksam werden sollen. In der Summe steigen die Belastungen dann auf 50 Prozent.

In Japan wird mit Spannung auf die neuesten Inflationsdaten geblickt. Zuletzt waren die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent gestiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX