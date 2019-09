ATX um Nulllinie -- DAX im Plus -- Aktienmärkte in Fernost uneinheitlicher

An der heimischen Börse ist die Stimmung zurückhaltend. Am deutschen Aktienmarkt geht es bergauf. Asiens Börsen finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

An der Börse in Wien halten sich Anleger zunächst zurück.

Der Leitindex ATX notierte kurz nach dem Ertönen der Startglocke marginal höher und begibt sich anschließend auf Richtungssuche.

Der Markt wartet nun auf neue Impulse vom Handelsstreit, nachdem zuversichtliche Äusserungen von Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung an Wall Street am Mittwoch gestützt hatten. Vom Umfeld kommen am Morgen keine stärkeren Impulse.

In Wien zeigt sich auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage am frühen Morgen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt freundlich.

Der DAX eröffnete relativ stabil bei 12.227,77 Zählern, danach legt er weiter zu.

Neue Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt stabilisiert den DAX am Donnerstag erst einmal. Laut US-Präsident Donald Trump kommt eine Einigung im Handelskonflikt immer näher. Trump hatte gesagt, dass der Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte.

Im Blick am deutschen Markt stehen am Donnerstag die Quartalszahlen des Autozulieferers HELLA.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte stärker.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart einen Zuwachs und weitete diesen aus. Schlussendlich stieg er um 0,61 Prozent auf 26.970,71 Zähler.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete wenig bewegt, fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück, konnte dann aber Gewinne verbuchen. Aus dem Handel ging der Index 1,05 Prozent stärker bei 8.077,38 Punkten.

Der jüngste Belastungsfaktor, das von den Demokraten neuerdings intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump , hatte schon wieder an Schrecken verloren. Am Vortag war die Wall Street mit ersten Meldungen zu diesem Thema nach unten abgedreht.

Nachbörslich hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi eine Untersuchung rund um ein Telefonat des Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef angekündigt. Trump soll die Freigabe von Hilfsgeldern für die Ukraine an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

Dafür blieben die alten geopolitischen Probleme Handelsstreit mit China, Nahostkonflikt und Brexit erhalten. Einige Teilnehmer rechneten damit, dass das Thema Amtsenthebung ab und zu wieder hochgespielt werden könnte. "Angesichts der Außicht auf steigende politische Unsicherheit in der weltgrößten Volkswirtschaft bleiben riskantere Anlagen und vor allem Aktien in der Schusslinie", urteilt Analyst Lukman Otunuga vom Devisenhändler FXTM.

Für Aufsehen sorgte der US-Sportartikelkonzern Nike mit Quartalszahlen. Nike hatte Gewinn und Umsatz im jüngsten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert. Analysten hoben daraufhin reihenweise ihre Kursziele an.

ASIEN

Am Donnerstag herrscht in Asien uneinige Stimmung unter den Anlegern.

In Japan notiert der Nikkei fester: Er steht um 07:15 Uhr MESZ 0,28 Prozent höher bei 22.082,86 Zähler.

In China verliert derweil der Shanghai Composite 0,73 Prozent auf 2.933,98 Einheiten. Dagegen verbucht der Hang Seng in Hongkong einen kleinen Aufschlag von 0,16 Prozent auf 25'985,83 Punkte. Hier stützen vor allem Aufschläge bei den Technologiewerten mit der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgt an der Börse in Tokio am Donnerstag für leichte Aufschläge. US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe haben einen "großen Teil" des Abkommens am Vortag unterzeichnet - allerdings bleiben Autos ausgenommen.

An den anderen Aktienmärkten der Region zeigt sich eine uneinheitliche Tendenz. Denn der US-chinesische Handelsstreit bleibt weiter ungelöst. Hier gibt es fast täglich neue "Wasserstandsmeldungen", die nicht zur Beruhigung der Märkte beitragen. Trump erklärte zuletzt, ein Abkommen könne schneller erzielt werden, als viele Investoren denken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa