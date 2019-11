ATX leichter -- DAX tendiert um die Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag schwächer. Der DAX präsentiert sich stabil. Die asiatischen Börsen weisen am Dienstag keine klare gemeinsame Tendenz aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert nach Handelseröffnung etwas schwächer.

Der Leitindex ATX bewegt sich leicht im Minus.

Marktbestimmendes Thema bleibt der Handelskonflikt zwischen China und den USA. Datenseitig werden heute keine allzu starken Impulse erwartet. Am ehesten könnte das am Nachmittag in den USA anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Boards Beachtung finden.

Zudem stehen Geschäftszahlen im Zuge der Berichtssaison im Wochenverlauf auf dem Programm. Am heutigen Dienstag wird der Immobilienkonzern S IMMO Ergebnisse für die ersten drei Quartale vorlegen.

Im Wochenverlauf werden außerdem noch Geschäftszahlen von Warimpex, Marinomed, PORR, UBM, Schoeller-Bleckmann, Vienna Insurance Group (VIG) und IMMOFINANZ erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stabil.

Der DAX eröffnet 0,08 Prozent höher bei 13.256,40 Punkten.

Dank der starken Wall Street hält der DAX am Dienstag sein hohes Niveau zunächst.

Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fort. An dem Gespräch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Für Missstimmung sorgen derweil weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. China will US-Präsident Donald Trump mit aller Macht davon abhalten, sie zu unterzeichnen. Einen Tag nach dem Sieg der oppositionellen Demokraten bei der Lokalwahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestellte das Außenministerium in Peking am Montag den US-Botschafter ein.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zum Start in die neue Woche fester.

Der Dow Jones verblieb nach einem freundlichen Start im Plus und beendete den Handel 0,68 Prozent fester bei 28'066,54 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite präsentierte sich während des gesamten Handelsverlaufs stark und konnte bei 8'633,15 Indexpunkten gar ein neues Allzeithoch aufstellen. Er schloss 1,32 Prozent höher bei 8'632,49 Zählern.

Weitere Meldungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag an den US-Börsen einen erneuten Rekordlauf ausgelöst. "Es scheint, als gebe es neuen Grund zum Optimismus", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda und verwies darauf, dass Peking offen dafür sei, die Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Zudem hätten staatliche chinesische Medien berichtet, dass ein Teilabkommen im Zollkonflikt nun kurz vor dem Abschluss sei.

Seit Wochen und Monaten bestimmt nun schon der Handelsstreit mit mehr oder minder schwammigen Erfolgsmeldungen und widersprüchlichen Aussagen auf beiden Seiten das Börsengeschehen weltweit. Die meisten Anleger ließen sich davon zuletzt kaum mehr verschrecken. Vielmehr ist eher Optimismus zu spüren, da die Gespräche trotz aller Querelen fortgesetzt werden und sowohl die USA als auch China bislang stets ihren Willen bekundeten, ein erstes Teilabkommen abschließen zu wollen. !-- sh_cad_15

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinig.

Der Nikkei in Japan steigt gegen 07:00 MEZ um 0,43 Prozent zu auf 23.393,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent höher bei 2.907,23 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,12 Prozent ab auf 26.961,58 Einheiten.

Die Stimmung an den Börsen in Asien ist auch am Dienstag geprägt von der Hoffnung, dass sich die USA und China in Kürze auf ein erstes Handelsabkommen einigen. In Kürze, weil sonst am 15. Dezember neue Strafzölle seitens der USA drohen. Handfeste Neuigkeiten zu den Verhandlungen gibt es freilich nicht, so dass sich die Zuversicht weiter auf positive Signale aus Kreisen der Beteiligten stützt.

Vor allem dass Peking im eigenen Land gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorgehen will, spielt dabei eine wichtige Rolle und lässt die Anleger über andere Punkte offenbar hinwegsehen, über die noch Uneinigkeit besteht.

Für Rückenwind sorgen ansonsten die Vorgaben der Wall Street, denn dort markierten die Indizes neue Rekordhochs. In den USA waren insbesondere Aktien aus dem Technologiesektor gesucht - wegen Konjunkturoptimismus aber auch wegen der Nachrichten aus Peking. Auch in Asien gehören Papiere aus der Branche am Dienstag zu den Favoriten.

An der Börse in Hongkong ist der Zweitlistungsstart der Alibaba-Aktie das Hauptthema und absorbiert weitgehend das Anlegerinteresse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa