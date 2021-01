ATX und DAX mit leichten Abschlägen -- Asiens Märkte etwas stärker

Der heimische Markt weist am Mittwoch ein negative Tendenz aus. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls ab. Die Märkte in Fernost können zur Wochenmitte etwas zulegen.

AUSTRIA

In Wien nehmen die Anleger am Mittwoch eine abwartende Haltung ein.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsbeginn 0,4 Prozent tiefer bei 2.937,46 Zählern.

Am Mittwoch schauen Anleger gebannt auf die US-Notenbank Fed, von der erwartet wird, dass sie ihre lockere Geldpolitik am Abend bestätigt. Bis dahin dürften sich die Marktteilnehmer etwas zurückhalten.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Deutschland zurück.

Der DAX begann den Handel mit einem leichten Abschlag von 0,3 Prozent auf 13.827,47 Punkte.

Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank am Abend ihren lockeren Geldkurs bestätigt. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte mit Blick auf den "Fed-Tag": "Nach dem relativ starken Anstieg der Zinsen für US-Staatsanleihen wird heute sicherlich jedes Wort von Fed-Präsident Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt." Er werde wohl alles daran setzen, den zuletzt recht nervösen Anleihemarkt zu beruhigen, so Altmann. Im DAX sieht der Börsianer zwischen 13.500 und 14.000 Punkten "die aktuelle Heimat". "Um aus dieser Range auszubrechen, braucht es deutlich mehr Investoren, die sich stärker auf der einen oder anderen Seite positionieren. Im Moment lautet das Motto der Stunde Abwarten."

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag zurückhaltend.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Gewinn und bewegte sich auch anschließend kaum. Aus dem Handel ging er schließlich 0,07 Prozent schwächer bei 30.937,89 Punkten. Der NASDAQ Composite ebenfalls um die Nulllinie, nachdem er zunächst mit einem leichten Plus gestartet war. Am Ende des Börsentags wies er noch Abschläge von 0,07 Prozent auf 13.626,06 Stellen aus.

Das Hauptaugenmerk der Anleger lag auf der Berichtsperiode: Noch vor der Startglocke legten Verizon, General Electric, 3M, Raytheon Technologies, American Express und Lockheed Martin Geschäftszahlen vor. Starbucks, Microsoft, AMD und Texas Instruments folgen nach Handelsschluss.

Neben der Berichtsperiode machte die Corona-Pandemie Anlegern weiter zu schaffen. Neue und infektiösere Virusvarianten sowie Hürden, auf die das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden in der Legislative stößt, bremsten die Risikoneigung unter Investoren. Erste Stimmen sahen die Verabschiedung des Programms nicht vor März. Auch die stockenden Impfungen mit den neuen Schlagzeilen über Lieferengpässe der Pharmahersteller und möglicherweise niedrigere Wirksamkeiten als ursprünglich erhofft taten ihr übriges und bremsten den Aktienmarkt.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien verbuchen am Mittwoch leichte Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell um leichte 0,24 Prozent auf 28.615,24 Punkte. (7.09 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite 0,1 Prozent auf 3.572,99 Stellen nach oben.

In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen 0,22 Prozent im Plus bei 29.456,15 Zählern.

Nach der Talfahrt am Vortag stabilisieren sich die Aktienindizes am Mittwoch an den asiatischen Märkten wieder. Dabei werden anfänglich höhere Aufschläge vielerorts aber nicht gehalten. Neue und infektiösere Virusvarianten sowie Hürden, auf die das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden im Senat stösst, bremsen, wie es heißt. Gute Geschäftsausweise von Microsoft bzw. optimistische Ausblicke von Microsoft und AMD in den USA stützen kaum.

