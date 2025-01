ATX deutlich schwächer -- DAX mit klaren Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich in der ersten Sitzung der neuen Woche klar auf rotem Terrain.

Der ATX notierte kurz nach Sitzungsstart 0,71 Prozent schwächer bei 3.817,88 Punkten und bewegt sich auch anschließend klar in der Verlustzone.

Die Wiener Börse notiert am Montag mit klar schwächerer Tendenz. Auch an anderen Börsen in Europa wurden zum Wochenstart Kursverluste erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen mehrheitlich negativ aus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch dünn. Datenseitig startet die neue Woche mit der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas Deutschland. Die Vorgaben für die wohl bekannteste deutsche Unternehmensumfrage vonseiten anderer Stimmungsumfragen sind uneinheitlich, kommentierten die Helaba-Experten.

Am Freitag hatte die Wiener Börse mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 3.845,21 Punkten. Das bestimmende Thema war weiter die Wirtschaftspolitik des frisch angelobten US-Präsidenten Donald Trump.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Montag Verluste.

Der DAX startete 0,90 Prozent leichter bei 21.201,99 Zählern in den Handel und rutscht anschließend noch deutlicher ins Minus.

Im DAX setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag zunächst fort. Am Freitagvormittag hatte er mit 21.520 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach gut 8 Prozent Plus im noch jungen Jahr verliessen den DAX dann zunächst die Kräfte. Im DAX stehe die "überfällige Korrektur" bevor, schrieb der technische Analyst Christoph Geyer in seinem aktuellen Marktkommentar. "Jeder Trend muss korrigiert werden. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage im DAX beschreiben", so Geyer. Als erste Unterstützung macht er das jüngste Ausbruchsniveau bei rund 20.500 Punkten aus.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück und drückten die Indizes ins Minus.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung im Minus und beendete den Handelstag 0,32 Prozent tiefer bei 44.424,25 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und verlor 0,50 Prozent auf 19.954,30 Zähler.

Etwas Unterstützung kam von sinkenden Anleihezinsen. Konjunkturdaten gaben den Kursen kaum Impulse, während die Berichtssaison Einzelwerte bewegte. Im Fokus der Märkte standen weiter Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump . Dieser hatte gesagt, er würde es vorziehen, keine Zölle auf chinesische Importe zu erheben, fügte aber hinzu, dass die Option, Washington "enorme Macht" über Peking gebe. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat Trump noch keine großen Schritte in Sachen Zölle unternommen, obwohl er angekündigt hat, am 1. Februar eine 25-prozentige Steuer auf Waren aus Kanada und Mexiko zu erheben.

ASIEN

Die Märkte in Asien bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio bewegte sich der Nikkei 225 schließlich um 0,92 Prozent abwärts auf 39.565,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite unterdessen 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler.

Stark zeigte sich hingegen der Markt in Hongkong. Hier stieg der Hang Seng schlussendlich um 0,66 Prozent auf 20.197,77 Stellen.

Uneinheitlich ist es zum Start in die chinesische Neujahrsfestwoche an den Aktienmärkten in Ostasien zugegangen. Im südkoreanischen Seoul und in Sydney fand am Montag wegen nationaler Feiertage kein Handel statt. In Seoul wird wegen sich anschließender Feiertage erst am Freitag wieder gearbeitet. Daneben pausiert wegen des chinesischen Neujahrsfests der Aktienhandel in Schanghai ab Dienstag für den Rest der Woche, in Hongkong ab Mittwoch und in Singapur wird am Dienstag nur verkürzt und am Mittwoch und Donnerstag gar nicht gehandelt.

Der Nikkei-Index in Tokio gab nach der Zinserhöhung am Freitag nach. Für Vorsicht dürfte gesorgt haben, dass die Futures auf die US-Aktienindizes deutliche Verluste für den Handelsstart an der Wall Street später am Tag signalisierten. Hintergrund war ein Dämpfer für das in der Vorwoche vorgestellte Mega-KI-Projekt Stargate, das in den nächsten Jahren Investitionen in Rechenzentren von bis zu 500 Milliarden Dollar auslösen soll.

