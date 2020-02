Virusangst: ATX vor tiefroter Eröffnung -- DAX vorbörslich mit herben Abgaben -- Börsen in Fernost in Rot

Im Donnerstagshandel dürfte der heimische Markt unter Druck geraten, während auch der deutsche Leitindex kräftig einbüßen dürfte. Die Indizes in Asien bewegen sich am Donnerstag in der Verlustzone.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte mit herben Verlusten in den Donnerstagshandel starten.

Der Leitindex ATX notiert vorbörslich im Minus.

Sehr schwach werden am Donnerstag die europäischen Aktienmärkte erwartet. Sicher ist, dass die Volatilität an den Aktienmärkten hoch bleiben wird. Die Nachrichtenlage rund um die Ausbreitung des Coronavirus liefert weiterhin die Impulse. Zudem lässt am Morgen aufhorchen, dass Microsoft den Ausblick für die PC-Sparte für das dritte Quartal auf Grund der Ausbreitung des Virus in China zurückgenommen hat. Dies belegt einmal mehr, wie sehr auch die globalen Blue-Chips von den Lieferketten abhängen. Auch Apple hatte jüngst den Ergebnisausblick gesenkt. Es ist zu erwarten, dass weitere Unternehmen folgen werden und damit die Zurückhaltung unter den Investoren hoch bleiben dürfte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Donnerstag nach einer kleinen Verschnaufpause am Mittwoch erneut hohe Verluste an.

Der DAX gibt vorbörslich kräftig nach.

Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die Börsen weiter fest im Griff. Damit steht der Börse der vierte Handelstag mit Verlusten bevor. In den ersten drei Tagen der Woche büßte der DAX bereits rund 800 Punkte oder knapp sechs Prozent ein. Grund für die deutlichen Verluste ist die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. In der Nacht auf Donnerstag geriet der Aktienmarkt erneut stärker unter Druck, da es US-Präsident Donald Trump in einer Rede nach Einschätzung von Händlern nicht gelungen ist, die Märkte zu beruhigen. Er schloss weitere Reiseeinschränkungen wegen des Virus nicht aus. Derzeit dürfen Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, nicht in die USA einreisen.

WALL STREET

Nach einem zweitägigen Kursrutsch konnte sich die Wall Street am Mittwoch nur teils erholen.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Zuwachs und baute diesen zunächst noch aus. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und schloss mit minus 0,45 Prozent bei 26.959,49 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite verabschiedete sich, nachdem er mehrfach das Vorzeichen gewechselt hatte 0,17 Prozent höher bei 8.980,77 Zählern in den Feierabend.

Angesichts der internationalen Ausbreitung des Coronavirus war keine richtige Entspannung angesagt. Für Gesprächsstoff sorgte neuerdings die Virus-Ausbreitung auch in Europa und den USA. Die US-Gesundheitsbehörde CDC äußerte sich besorgt. "Es ist weniger eine Frage, ob das noch geschehen wird, sondern eher eine Frage, wann genau das geschehen wird und wie viele Menschen in diesem Land schwer krank sein werden", sagte die Leiterin der CDC-Abteilung für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier.

ASIEN

Im Donnerstagshandel zeigen sich die Börsen in Fernost mit schwacher Tendenz.

In Japan verlor der Nikkei satte 2,13 Prozent auf 21.948,23 Zähler.

Während es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite derzeit um marginale 0,01 Prozent nach unten geht auf 2.987,68 Indexeinheiten, gibt der Hang Seng 0,60 Prozent ab auf 26.535,72 Punkte.

Die Verunsicherung über Ausbreitung und Auswirkung des Coronavirus hält die asiatischen Aktienmärkte auch am Donnerstag fest im Griff. Die Börsen neigen zur Schwäche, allerdings scheint die Abwärtsdynamik etwas nachzulassen. Auffallend ist die steigende Volatilität, die auch in anderen Regionen zu beobachten ist und als Zeichen der Verunsicherung gewertet wird. Die Sorgen um eine Pandemie erhalten neue Nahrung wegen einer Neuinfektion in den USA. Der Patient aus Kalifornien weist keine Kontakte oder Verbindungen zu Regionen auf, in denen das Coronavirus bereits wütet. Offenbar gibt es weitere Übertragungsformen als jene von Mensch zu Mensch.

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen Beschwichtigungsversuchen in Sachen Coronavirus nicht zur Beruhigung der Lage beitragen können. "Die Pressekonferenz von Präsident Trump sollte Vertrauen schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie viel Einfluss auf den Aktienmarkt hat", sagt Marktstrategin Kristina Hooper von Invesco. Mehr Aufhorchen lässt eine Gewinnwarnung von Microsoft. Der Softwareriese kann wegen der Virusepidemie seinen Quartalsausblick für die PC-Sparte nicht halten. Da auch andere Unternehmen wie zum Beispiel Apple bereits ähnliche Warnungen ausgerufen hatten, erkennen Händler hier einen gewissen negativen Trend im Technologiesektor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX