ATX und DAX starten kaum verändert -- Asiatische Indizes uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt sind zur Wochenmitte wenig verändert gestartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Die US-Börsen notierten mit Abschlägen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

So eröffnete der ATX mit einem kleinen Plus.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten ist derzeit nicht besonders ausgeprägt", kommentierten die Experten der Helaba allerdings die Lage.

Als wichtige Schlagzeile galt in der Früh, dass Russland wie angekündigt Polen den Gashahn zugedreht habe. Zudem wird der russische Staatskonzern GAZPROM ab Mittwoch auch alle Gaslieferungen nach Bulgarien stoppen. Österreichische Gasimporte sind mit Hinblick auf die OMV nicht betroffen, teilte der heimische Erdöl- und Gaskonzern Bloomberg mit.

Erstquartalszahlen im Zuge der Berichtssaison präsentierte zur Wochenmitte die Telekom Austria.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte auf der Stelle.

So startete der DAX 0,03 Prozent im Plus bei 13.760,22 Zählern.

Von Wachstumssorgen geplagte, sehr schwache US-Börsen sprechen zur Wochenmitte gegen eine durchgreifende Erholung am deutschen Aktienmarkt. Zwischenzeitliche Kursgewinne am Dienstag waren mit den anschließenden hohen Kursverlusten in New York schnell wieder passé. Zumal die Aktien von Tech-Schwergewichten wie Microsoft, Texas Instruments und der Google-Holding Alphabet im nachbörslichen Handel wegen enttäuschender Zahlen unter Druck gerieten.

"Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten", schrieb Analyst Christoph Geyer. Die Börsenumsätze in der Rückschlagsphase spiegelten allerdings noch keinen echten Ausverkauf wider. Die Landesbank Helaba konstatierte: "Die Verunsicherung insbesondere wegen der Energieversorgung aus Russland hält an". Polen und Bulgarien erhalten ab Mittwoch kein Erdgas mehr aus Russland, der Erdgaspreis schoss daraufhin nach oben.

Die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen nimmt derweil immer mehr Fahrt auf.

WALL STREET

Am Dienstag dominierten an den US-Börsen die Bären.

Der Dow Jones notierte zum Beginn der Sitzung bereits tiefer. Anschließend ging es weiter abwärts. Letztlich verließ er das Handelsgeschehen mit einem Abschlag von 2,38 Prozent bei 33.239,45 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und grub sich danach ebenfalls tiefer ins Minus. Sein Schlussstand: 12.490,74 Zähler (-3,95 Prozent).

Angeführt von sehr schwachen Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag merklich nachgegeben. Begründet wurde der erneute Ausverkauf mit zunehmenden Inflationsängsten, der rigiden COVID-19-Politik in China und dem andauernden Krieg in der Ukraine. Unterdessen hat die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufgenommen. Auf die Bekanntgabe neuer US-Wirtschaftsdaten reagierten die Indizes nur wenig. In den USA kletterten die Aufträge für langlebige Güter im März weniger als erwartet. Die Stimmung der US-Verbraucher trübte sich im April stärker als befürchtet ein. Die Verkäufe neuer Häuser fielen deutlich stärker als prognostiziert und die Häuserpreise stiegen im Rekordtempo.

Nun warten die Anleger mit Spannung auf zahlreiche Geschäftszahlenvorlagen vor allem aus dem Tech-Sektor. Mit Microsoft und Alphabet kommen diese aber erst nach Börsenschluss. In den kommenden Tagen werden zudem mit Apple, Amazon und dem Facebook-Konzern Meta noch weitere Tech-Giganten folgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am MIttwoch mit gemischten Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:37 Uhr) einen Verlust von 1,33 Prozent bei 26.345,15 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 0,38 Prozent auf 2.897,41 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,09 Prozent auf 19.952,90 Stellen zu.

Die ostasiatischen Börsen vollziehen am Mittwoch äußerst schwache Vorgaben der Wall Street nur zum Teil nach. Die chinesischen Börsen können sich sogar gut behaupten. In den USA hatten Sorgen vor enttäuschenden Quartalszahlen und Unternehmensausblicken im Umfeld steigender Zinsen, steigender Rohstoffpreise und Lieferkettenproblemen für starke Verkäufe gesorgt, insbesondere bei Technik- und Wachstumsunternehmen.

Dazu heizte Russland mit der Ankündigung, Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern, die Sorgen vor einem Energieengpass an. Darauf legten die Ölpreise deutlicher zu, was die ohnehin schon viel zu hohe Inflation weiter antreiben dürfte.

Stützend wirken derweil in China Aussagen von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dies bedeute eine Stützung der Wirtschaft, die unter den andauernden und möglicherweise noch ausgeweiteten Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leide, so Marktbeobachter. Dazu passend ziehen die Preise für Basismetalle in China an. Erst zu Beginn der Woche hatte die chinesische Notenbank Unterstützung für die Wirtschaft des Landes signalisiert, das eine Null-COVID-Strategie verfolgt.

