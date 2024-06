Weiterhin keine Richtungsentscheidung: ATX dürfte tiefer eröffnen -- DAX vorbörslich kaum bewegt -- Asiens Märkte mit deutlichen Abgaben

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag zunächst schwächer zeigen. Der DAX dürfte kaum verändert starten. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag auf negativem Terrain.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag um die Nulllinie pendeln.

Der ATX dürfte sich nur schwer für eine Richtung entscheiden.

Händler erwarten einen zurückhaltenden Start. Die Nachrichtenlage ist dünn. DAX & Co dürften daher stabil in den Handel starten. Die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig. In den USA gingen Technologiewerte zumeist auf Erholungskurs, allerdings fiel die Reaktion auf die Micron-Geschäftszahlen in der US-Nachbörse negativ aus. Beim Ausblick konnte das Unternehmen nicht vollständig überzeugen.

In Asien geht es überwiegend abwärts.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst marginale Gewinne verbuchen.

Der DAX wird wohl knapp über der Nulllinie in den Handel gehen.

Die Schaukelbörse der vergangenen Tage hat sich fortgesetzt. Erholungen werden derzeit verkauft, dies könnte auch am ersten Urnengang den französischen Parlamentswahlen am Sonntag liegen. Aktuellen Umfragen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das rechte Wahlbündnis unter Führung des Rassemblement National von Marine Le Pen als stärkster Block aus der Wahl hervorgeht.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Mittwoch nur wenig.

Der Dow Jones Index ging 0,04 Prozent höher bei 39.127,73 Zählern in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite konnte daneben 0,49 Prozent zulegen und schloss bei 17.805,16 Punkten.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Technologiewerte ihre Erholungsbewegung - wenn auch gebremst - fortsetzten.

Insgesamt war der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, denn das eigentliche Highlight der Woche, der PCE-Preisindex, wird erst am Freitag veröffentlicht. Der mit Spannung erwartete Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Volkswirte schätzen, dass sich der Preisauftrieb verlangsamt hat, was eine Zinssenkung durch die Federal Reserve wahrscheinlicher machen würde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Donnerstag geschlossen auf rotem Terrain.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 39.294,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite zwischenzeitliche Verluste in Höhe von 0,66 Prozent bei 2.952,95 Zählern. In Hongkong notiert der Hang Seng deutliche 2,13 Prozent im Minus bei 17.704,32 Einheiten.

Ungeachtet einer leicht positiven Vorgabe der Wall Street geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien querbeet abwärts.

Der Yen ist zwar erneut schwächer und lotet neue 37-Jahrestiefs gegenüber dem US-Dollar aus. Er stützt anders als an den vergangenen Tagen diesmal aber nicht. Am Markt mehren sich die Spekulationen bei welchem Kursniveau Japan intervenieren könnte, um den Yen zu stützen.

Insgesamt fehlen den Akteuren an den Aktienmärkten frische Impulse. So wird beispielsweise das Geschehen an den chinesischen Börsen laut Händlern weiter bestimmt vom Warten auf konkrete wirtschaftliche Stimuli seitens Pekings, die im Juli nach einem hochrangigen Treffen der kommunistischen Partei kommen könnten. Daneben wird allerorten auf wichtige Preisdaten aus den USA verwiesen, die am Freitag anstehen und vor denen sich viele Markteilnehmer lieber bedeckt hielten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX