ATX und DAX etwas leichter erwartet -- Märkte in Fernost gewinnen mehrheitlich hinzu

Der Wiener Handel sowie die deutsche Börse dürften den Dienstagshandel mit leicht negativer Tendenz einläuten. An den Börsen in Asien gibt es am Dienstag keine einheitliche Tendenz. Vorwiegend geht es jedoch aufwärts.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Der ATX notiert vorbörslich mit leicht negativer Tendenz.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag mit einer kaum veränderten Eröffnung erwartet. Die Vorgaben drängen keine Richtung auf, derweil liefert die Berichtssaison zunehmend die Impulse für die Einzelwerte. In dieser Woche könnten die Impulse von den großen US-Technologiewerten kommen, die ihre Quartalszahlen vorlegen. Zudem startet am Dienstag die Sitzung der US-Notenbank, die am Mittwoch nach Handelsschluss endet. Dort dürfte besonders auf die Inflationsaussichten geschaut werden und auf Hinweise, wann die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm zurückfahren wird.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel wird am Dienstag mit leichten Abgaben erwartet.

Der DAX gibt vorbörslich leicht nach.

Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes wie Dow Jones Industrial, S&P 500 und auch die Indizes der Tech-Börse NASDAQ mit kleinen Gewinnen weitere Rekorde erzielt. In Asien bleibt das Bild am Morgen derweil durchwachsen. Die Commerzbank-Experten sprechen von angespannter Ruhe in einer hektischen Woche - gespickt mit Daten, der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und vielen Quartalsberichten. Mehr als ein Drittel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen legen in dieser Woche Ergebnisse vor.

WALL STREET

An der Wall Street schlug die anfängliche Vorsicht in dezenten Optimismus um.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal schwächer und arbeitete sich leicht ins Plus. Letztlich gewann er 0,24 Prozent auf 35.144,31 Punkte. Der NASDAQ Composite tendierte schlussendlich 0,03 Prozent stärker bei 14.840,71 Zählern, nachdem er etwas tiefer in den Handelstag eingestiegen war.

Auch in der neuen Woche gilt das Interesse der Anleger vor allem der Bilanzsaison. Nach Börsenschluss am Montag legt Tesla Zahlen vor. Im weiteren Verlauf der Woche werden Quartalsausweise von Technologie-Giganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft erwartet. Dazu steht am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda.

Etwas auf der Stimmung lastete die Befürchtung, dass sich die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen könnten, nachdem Peking Washington vorgeworfen hat, verantwortlich für den Stillstand in den Beziehungen zwischen beiden Ländern zu sein. Dazu kam, dass China harte regulatorische Maßnahmen gegen heimische Unternehmen ergriffen hat und damit die heimischen Aktienmärkte am Montag auf Talfahrt schickte.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Montag keine gemeinsame Richtung. Mehrheitlich geht es jedoch aufwärts.

In Japan verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell ein Plus von 0,59 Prozent auf 2.732,50 Punkte. Stand: 7.10 Uhr MESZ.

Auf dem chinesischen Festland geht es uneinheitlich zu: Der Shanghai Composite gewinnt derzeit 0,14 Prozent auf 3.472,40 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen nach dem gestriegen Ausverkauf erneut 1,03 Prozent nach auf 25.922,83 Punkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX