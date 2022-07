Fed-Zinsentscheid im Blick: ATX mit Startgewinnen -- DAX startet fester -- Asiens Börsen präsentieren sich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt begrüßt den Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls aufwärts. An den größten Börsen in Asien finden die Märkte keine einheitliche Richutng.

AUSTRIA

Der Wiener Handel startet zunächst mit Gewinnen.

Der ATX legt im frühen Verlauf 0,50 Prozent auf 2.977,18 Punkte zu.

Thema des Tages ist die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Ein kräftiger Zinsschritt der Fed ist vollständig eskomptiert und sollte daher kaum für Kursausschläge sorgen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Mischung aus Gasverknappung und -verteuerung mit steigenden Zinsen bei gleichzeitiger Abkühlung der Konjunkturdynamik ist eigentlich toxisch, hieß es weiter von den Experten. Die relative Gelassenheit der Investoren sei aber wohl dem Umstand geschuldet, dass die Börsen seit Jahresbeginn schon deutlich an Wert eingebüßt haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet mit einem Plus in den Handel.

Der DAX gewinnt zum Auftakt 0,43 Prozent auf 13.158,64 Punkte.

Am Mittwoch ist mit einer leichten Aufwärtsbewegung zum Start zu rechnen. Nach zahlreichen Geschäftszahlen im Tagesverlauf steht am Abend die Fortsetzung der Zinswende der US-Notenbank im Fokus. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, nachdem er sich vor wenigen Monaten noch an der Nulllinie befunden hatte. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt scheint möglich. Allerdings haben sich zuletzt gleich mehrere Zentralbanker, zumal solche mit straffer geldpolitischer Haltung, eher ablehnend geäussert.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Dienstag die Bären.

So eröffnete der Dow Jones verlor 0,72 Prozent und schloss bei 31.760,85 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite gab nach und ging mit einem Abschlag von 1,87 Prozent bei 11.562,57 Zählern in den Feierabend.

Auf der Stimmung lasteten Gewinnwarnungen verschiedener bedeutender Unternehmen, allen voran die des Einzelhandelsriesen Walmart. Diese zeigte, dass die Inflation speziell der Lebensmittelpreise die Konsumfreude der Amerikaner dämpft und zu Ausgabekürzungen an anderer Stelle führt.

Das eigentliche Highlight der Woche steht erst am Mittwoch mit der Bekanntgabe des Zinsbeschlusses der US-Notenbank auf der Agenda.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost finden keine einheitliche Richtung.

In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei leicht nach oben, er gewann zur Wochenmitte 0,22 Prozent auf 27.715,75 Punkte.

Etwas schwächer präsentiert sich unterdessen der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verzeichnet zwischenzeitlich ein Minus von 0,13 Prozent auf 3.273,40 Indexpunkte. Der Hang Seng gibt daneben deutlich nach, hier geht es zeitweise 1,39 Prozent auf 20.616,09 Zähler ins Minus.

Ein umgekehrtes Bild zum Vortag zeigt sich am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen. Während es überwiegend nach unten geht, kann sich die Tokioter Börse zumindest gut behaupten. Insgesamt sind die Bewegungen gering, was darauf hindeutet, dass Anleger endgültig in den Wartemodus gewechselt sind und die Entscheidung der US-Notenbank abwarten. Die dürfte am Abend (MESZ) den Leitzins um weitere 75 Basispunkte anheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Als unwahrscheinlich, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen, gilt mittlerweile eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte. Sie würde die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession zusätzlich erhöhen. <

In Hongkong belasten schwache Technikaktien. Sie folgen ihren US-Pendants nach unten, die am Dienstag, gemessen an den Nasdaq-Indizes um rund 2 Prozent nachgegeben hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX