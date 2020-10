ATX mehr als 3 Prozent tiefer -- DAX im Minus -- Asiatische Börsen letztlich vorrangig leichter

Am heimischen Markt werden am Dienstag große Verluste verbucht. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. An den asiatischen Aktienmärkten waren am Dienstag vor allem Minuszeichen zu sehen.

AUSTRIA

In Wien werden am Dienstag Abschläge verbucht.

Der Leitindex ATX wies am Dienstag nach dem langen Wochenende kurz nach Handelsstart bereits Verluste von 0,92 Prozent bei 2.173,47 Stellen aus und baut diese im weiteren Verlauf deutlich aus.

In Wien war die Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Der österreichische Aktienmarkt kann die deutlichen Abschläge der übrigen Börsen nun somit mit Verspätung nachvollziehen.

Weiterhin sorgen hohe Covid-19-Infektionszahlen und die politische Unsicherheit in den USA für eine gedämpfte Börsenstimmung. Am Datenkalender könnte am Dienstag vor allem US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie zum Verbrauchervertrauen Aufmerksamkeit zukommen.

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag leichter.

Der DAX ging 0,24 Prozent fester bei 12.206,42 Punkten in den Dienstagshandel, wechselt dann aber in die Verlustzone.

Nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli scheint sich der DAX am Dienstag zunächst etwas zu fangen. Vor allem der Kurseinbruch des Index-Schwergewichts SAP nach einem enttäuschenden Ausblick des Softwarekonzerns hatte den Dax tags zuvor stark belastet.

"Die ersten Schnäppchenjäger treten nun aufs Parkett, bisher sind das jedoch recht wenige", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe momentan einen klaren Überhang schlechter Nachrichten, auf die die Anleger stärker reagierten als noch zuletzt. US-Wahl, Brexit und die Corona-Pandemie seien "ein extrem giftiger Unsicherheits-Cocktail" und das erhoffte US-Konjunkturpaket rücke in immer weitere Ferne.

Angesichts der aktuellen Corona-Lage, die immer mehr außer Kontrolle zu geraten scheint, verwies zudem die Helaba auf die für diesen Mittwoch anstehenden Beratungen zwischen Bund und Ländern mit dem möglichen Ergebnis eines "Lockdown light" in Deutschland. Vor allem der Dienstleistungssektor sei daher in Alarmbereitschaft und die konjunkturelle Erholung gefährdet.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag mit negativen Vorzeichen.

Der Dow Jones verlor zum Start bereits. Im Verlauf ging es weiter südwärts - der Schlusstand belief sich auf minus 2,29 Prozent bei 27.685,39 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite gab anfänglich ebenfalls nach. Aus dem Handel ging der Index 1,64 Prozent schwächer bei 11.358,94 Punkten.

Die weiter steigenden Corona-Infektionen in den USA und in Europa trübten die Stimmung an der Wall Street am Montag deutlich ein. Ende letzter Woche hatte noch die leise Hoffnung vorgeherrscht, dass ein weiteres Corona-Hilfspaket zur Stützung der Wirtschaft noch vor den US-Wahlen Anfang November verabschiedet werden könnte. Diese Zuversicht schwand zuletzt zusehends: Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin brachen ihre Gespräche erst einmal ab und beschuldigten sich gegenseitig, im Nachhinein "die Verhandlungsregeln geändert zu haben".

Die chinesische Regierung verkündete derweil nach dem Verkauf neuer US-Waffen an Taiwan Sanktionen gegen US-Firmen. "Wir werden Sanktionen gegen US-Unternehmen verhängen, die an den Waffenverkäufen beteiligt sind", sagte Zhao Lijian, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums. China habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Waffenverkäufe an Taiwan das Ein-China-Prinzip ernsthaft untergraben, so der Sprecher weiter.

ASIEN

Die Anleger an den asiatischen Börsen halten sich am Dienstag eher zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte letztlich Abschläge von 0,04 Prozent auf 23.45,80 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite 0,10 Prozent fester bei 3.254,32 Einheiten. In Hongkong sank der Hang Seng derweil um 0,53 Prozent auf 24.787,19 Einheiten.

Die Gemengelage weiter stark steigender Coronavirus-Infektionszahlen und deswegen weiterer drohender Abriegelungen dominierte weiter das Geschehen und ließ die Anleger vorsichtig agieren. Hinzu kam die Unsicherheit mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche.

In China sprachen Marktteilnehmer davon, dass nach den jüngsten Einbußen zunächst das Tief erreicht sein könnte. Unterstützung dürfte laut Pacific Securities von der fortgesetzten Erholung des Binnenkonsums kommen, wie auch mutmaßlich besseren Beziehungen zwischen den USA und China nach der Wahl in den USA. Daneben setzen Marktteilnehmer auf Impulse vom neuen Fünfjahresplan der Regierung, der aktuell von der Führungsspitze des Landes ausgearbeitet wird.

