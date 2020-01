ATX startet erholt -- DAX steigt mit leichten Gewinnen in den Handel ein -- Coronavirus hat Asiens Börsen weiter im Griff --Nikkei unter Druck

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es zum Handelsstart aufwärts.

Der Leitindex ATX zeigt sich im frühen Handel 0,50 Prozent fester bei 3.113,90 Indexpunkten.

Zum Wochenauftakt hatte die Unsicherheit um die Ausbreitung des Coronavirus die Aktienmärkte weltweit unter Druck gesetzt. Das Virus bleibe das bestimmende Thema an den Börsen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem Ausverkauf am Montag gingen die Anleger nun vorerst in den Abwartemodus über. Die wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus ließen sich aktuell noch nicht abschätzen.

Datenseitig könnten am Nachmittag US-Zahlen zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Dezember einen Impuls liefern. Vor allem aufgrund der dieswöchigen Zinssitzung der Notenbank Fed und den anstehenden Daten zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal dürften diese für Interesse sorgen, heißt es in einer Einschätzung der Helaba.

Aus Unternehmenssicht liegt das Hauptaugenmerk der Anleger auf der Fortsetzung der Berichtssaison in Europa. Mit SAP und Philips haben zwei europäische Schwergewichte am Dienstag Zahlen vorgelegt. Hierzulande hat Lenzing seine Bücher geöffnet und einen Gewinneinbruch vermeldet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet mit Gewinnen.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 13.274,01 Punkten in den Handel ein.

Nach den heftigen Verlusten vom Montag verzeichnet der deutsche Aktienmarkt damit am Dienstag eine technische Erholung. An der übergeordneten Lage hat sich aber nichts geändert: Die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus sowie deren Implikationen beschäftigen die Marktteilnehmer weiter. Ansonsten gilt das Interesse der nun auch in Europa anlaufenden Bilanzsaison mit Zahlen von - unter anderen - SAP und Philips.

WALL STREET

Die anhaltende Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus belastete die Wall Street am Montag.

Der Dow Jones konnte sich nicht aus der Verlustzone kämpfen und ging mit einem Abschlag von 1,57 Prozent bei 28.533,15 Punkten aus dem Handel. Daneben brach der Techwerte-Index NASDAQ Composite um 1,89 Prozent ein und verabschiedete sich bei 9.13931 Zählern in den Feierabend.

Trotz der umfangreichen Massnahmen in China steigt die Zahl der durch das Virus gestorbenen Menschen ebenso weiter an wie die Zahl der Infizierten. Zuletzt war von 80 Toten die Rede und rund 2.700 Infizierten. Vor allem die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur drückte auf die Stimmung der Investoren.

ASIEN

Am japanischen Aktienmarkt geht es auch am Dienstag erneut abwärts.

In Tokio gab der Nikkei verliert 0,74 Prozent auf 23.171,60 Zähler (06:50 MEZ).

An den anderen asiatischen Märkten ruht der Handel auch am Dienstag. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2'976,53 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong schloss im verkürzten Freitagshandel 0,15 Prozent höher bei 27'949,64 Indexpunkten.

Die Angst vor negativen Auswirkungen auf die Konjunktur bei einer schnellen und schwer kontrollierbaren Ausbreitung des in China ausgebrochenen Coronavirus bestimmt auch am Dienstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien. Anleger trennen sich sicherheitshalber von Aktien, wobei die Verluste an jenen Aktienmärkten besonders hoch sind, an denen am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Allen voran stürzt der Kospi in Seoul um 3 Prozent ab.

In Hongkong und Schanghai ruht der Handel wegen der Neujahrsfeiertage weiter - in Schanghai noch die ganze Woche, in Hongkong soll das Geschäft am Mittwoch wieder starten.

Eine kurzfristige Marktkorrektur sei unvermeidlich gewesen, kommentiert Kiwoom Securities in Seoul. Die Akteure an den Finanzmärkten versuchen derweil weiter abzuschätzen, wie stark die von der Epidemie ausgehenden Auswirkungen auf die globale Konjunktur ausfallen könnten. Wie zu befürchten steigt die Zahl der vom Coronavirus infizierten Menschen weiter. China meldete zuletzt einen Anstieg um knapp 1.300 Fälle auf 4.400. Zugleich stieg auch die Zahl der Virus-Toten in China um 24 auf 106.

