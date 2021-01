Fed enttäuscht: ATX und DAX tiefer erwartet -- Asiatische Indizes auf Talfahrt

Der heimische und der deutsche Leitindex dürften am Donnerstag weiter fallen. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag klar nach. In den USA standen die Börsenampeln auf Rot.

AUSTRIA

In Wien dürfte es am Donnerstag weiter abwärts gehen.

Der ATX wird vorbörslich um 0,89 Prozent schwächer bei 2.884,16 Punkten erwartet. Am Mittwoch verbuchte er einen Abschlag von 1,33 Prozent auf 2.909,96 Punkte.

Der Druck an den Börsen dürfte zur Eröffnung am Donnerstag anhalten. Belastend wirkt weiter die Kombination aus den sich ausweitenden COVID-Mutationen, den sich hinziehenden Lockdowns und den daraus resultierenden wachsenden Wachstumsrisiken. Die US-Notenbank setzte derweil keine Akzente. Erwartungsgemäß ließ sie ihren geldpolitischen Kurs unverändert und Fed-Chef Jerome Powell stellte klar, dass eine baldige Verringerung der Anleihenkäufe nicht in Frage komme.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag werden am deutschen Aktienmarkt fallende Kurse erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich um 0,9 Prozent schwächer bei 13.498,50 Einheiten. Am Mittwoch ging er mit einem Abschlag von 1,81 Prozent auf 13.620,46 Zähler in den Feierabend.

Der DAX dürfte seinen bisher schwachen Wochenverlauf am Donnerstag zunächst fortsetzen. Die Wall Street gibt dem schwächsten Handelstag seit Oktober einen negativen Trend vor. Verantwortlich seien die Sorgen um hohe Bewertungen, steigende Corona-Fälle und ein schleppender Impfverlauf, hieß es bei der Credit Suisse. Die Risikofreude der Anleger sei deutlich geringer geworden. Die US-Notenbank (Fed) enttäuschte ohne frische Impulse.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt geriet am Mittwoch in schwieriges Fahrwasser.

Zwar eröffnete der Dow Jones den Tag nur mit einem kleinen Verlust, rutschte dann allerdings immer weiter ab. Zum Handelsende verbuchte er einen Abschlag von 2,05 Prozent auf 30.303,17 Punkte. Der NASDAQ Composite stand zum Handelsstart dagegen schon deutlich tiefer, doch auch er geriet noch weiter unter Druck. Er beendete den Tag 2,61 Prozent leichter bei 13.270,60 Zählern.

Wie bereits am Markt erwartet wurde, belässt die US-Notenbank den Leitzins auf einem ultraniedrigen Niveau. Auf diese Entscheidung hatte die Wall Street kaum reagiert. Den Abwärtsruck nach unten verursachte dann letztlich die Rede des Notenbankchefs Jerome Powell, welcher zwar zuversichtlicher in die Zukunft blickte, eine Erholung der Wirtschaft allerdings erst im späteren Jahresverlauf erwarte.

Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Bereits vor Handelsbeginn legten AT&T, Abbott und Boeing ihre Geschäftszahlen vor. Am Vortag nach Handelsschluss hatten mit Microsoft, Texas Instruments, Advanced Micro Devices und Starbucks bereits einige Schwergewichte Einblicke in ihre Geschäftszahlen gewährt.

Erst nach Handelsschluss am Mittwoch wurden Facebook, Tesla und Apple mit Zahlen erwartet. Vor allem die Technologieriesen gelten als Profiteure der Corona-Pandemie. "Die Messlatte für Tech-Aktien liegt ziemlich hoch, da wir uns noch immer in einem Lockdown befinden, und dennoch scheinen sie sich im Vergleich zu den hohen Erwartungen gut zu schlagen", so Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert bis zum Handelsende 1,53 Prozent auf 28.197,42 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit Verluste in Höhe von 1,95 Prozent hinnehmen und fällt auf 3.504 Einheiten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng währenddessen bei 28.629 Punkten um 2,28 Prozent schwächer.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Donnerstag der Talfahrt der Wall Street. Immer mehr Börsianer zweifelten an einer baldigen globalen Konjunkturerholung, heißt es. Die Coronapandemie sei weiter auf dem Vormarsch und die Impfhoffnungen würden getrübt durch immer neue Schlagzeilen über Knappheit der Vakzine. Dazu passt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell unterstrich, dass der Weg zu einer Erholung der Wirtschaft lang sein werde. Die US-Notenbank ließ ansonsten ihren geldpolitischen Kurs unverändert. Untermauert wurde diese Einschätzung zuvor bereits noch durch schwache US-Daten.

Händler zweifeln indes nicht am kommenden Konjunkturaufschwung. Nur werde der wohl später kommen. Und angesichts der Aktienbewertungen in der Nähe ihrer Allzeithochs bestünden derzeit einfach zuviele Unsicherheiten, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigten, sagt ein Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX