ATX startet etwas leichter -- DAX verliert -- Märkte in Fernost uneins

Der heimische Aktienmarkt beginnt den letzten Handelstag der Woche mit etwas leichteren Notierungen, während auch der deutsche Leitindex zum Start abgibt. Am Freitag tendieren die asiatischen Börsen derweil in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Freitag etwas schwächer.

Der ATX gibt zu Handelsbeginn leicht nach.

Große Schwankungen dürften das Börsengeschehen laut dem Marktanalysten Edward Moya vom Broker Oanda noch einige Zeit prägen. Denn die Schnäppchenjäger hätten neben "buy the dip" - ein neues Motto, nämlich "sell the rally". Sie suchten also bei gefallenen Kursen immer wieder ihre Chance, aber eher nicht für längerfristige Anlagen.

Der deutsche Aktienmarkt verliert im Freitagshandel wieder.

Der DAX eröffnet mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 15.411,86 Punkte.

Der DAX bleibt seinem Schlingerkurs auch am letzten Tag der Woche treu. Nach dem kräftigen Dreh ins Plus am Vortag geht es am Freitag zunächst vorbörslich wieder abwärts. Die Sorge vor einer nahen Zinswende in den USA mit raschem Tempo hatte den DAX tags zuvor zunächst bis knapp unter 15.200 Punkte zurückgeworfen, bis die Käufer wieder das Regiment übernahmen. Am Montag war er angesichts der zugespitzten Ukraine-Krise sogar zeitweise bis auf 14.952 Punkte abgesackt.

WALL STREET

Nach der jüngsten Fed-Zinssitzung schwankten die US-Börsen am Donnerstag stark.

Der Dow Jones konnte die starken Anfangsgewinne nicht verteidigen und rutschte im Verlauf auf rotes Terrain ab. Mit einem marginalen Abschlag von 0,02 Prozent ging das Börsenbarometer nahezu unverändert bei 34.160,51 Punkten aus dem Handel. Daneben ging es für den Techwerteindex NASDAQ Composite deutlichere 1,40 Prozent auf 13.352,78 Indexpunkte abwärts.

Mutige Anleger griffen nur zeitweise wieder zu, nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte spät ins Minus abgerutscht war. Ein überraschend hohes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal wurde nun von den Anlegern dankbar angenommen.

Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed im März nach dem Zinsentscheid vom Mittwoch als so gut wie sicher. Die Begleitaussagen des Notenbankvorsitzenden Jerome Powell hatten die Anleger, die seit Tagen schon nervös auf jede Neuigkeit reagieren, am Mittwoch offenbar nur vorübergehend nochmals aufhorchen lassen. Da die Märkte in diesem Jahr bislang stark unter Druck standen, gilt geldpolitisch schon viel als eingepreist.

Die bessere Stimmung wurde schlussendlich doch davon getrübt, dass die Reaktionen auf weitere Quartalszahlen bedeutender US-Konzerne meist negativ ausfielen. Hier standen unter anderem Tesla, Intel, McDonald's und Dow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die asiatischen Börsen sind sich am Freitag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei zog vor dem Wochenende um 2,09 Prozent auf 26.717,34 Punkte an.

Der Shanghai Composite stand schlussendlich 0,97 Prozent tiefer bei 3.361,44 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong 0,97 Prozent auf 23.576,13 Einheiten verliert.

Nach den teils derben Verlusten im Wochenverlauf zeigen die Aktienmärkte in Asien zum Wochenausklang teilweise eine Gegenbewegung. In Tokio steigen die Indizes kräftig. Die chinesischen Börsen bleiben daneben zurück, hier dürften einige Anleger vor den Feiertagen zum Neujahrsfest auf Nummer sicher gehen und paar Positionen glattstellen. In Schanghai wird in der nächsten Woche gar nicht gehandelt, in Hongkong erst wieder am Freitag.

Nachdem an den Vortagen die Hinweise der US-Notenbank auf steigende Leitzinsen und einen Abbau der Notenbankbilanz an den Börsen noch für heftige Verluste gesorgt hatten, heißt es nun, die Fed dürfte mit diesen Maßnahmen die zu hohe Inflation in den Griff bekommen und so zugleich für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ohne Überhitzung sorgen. Dazu passend fiel am Vortag das US-BIP im vierten Quartal mit einem Plus von 6,9 Prozent robuster aus als erwartet. Für Rückenwind insbesondere in Tokio sorgt der Dollar. Der Dollar-Index ist zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2020 gestiegen vor dem Hintergrund der strafferen US-Geldpolitik. Unter anderem kostet der Dollar 115,40 Yen, verglichen mit Wochentiefs knapp über 113,50. Ein schwächerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX