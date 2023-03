Erholung geht weiter: ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiatische Börsen überwiegend fester

Der heimische und der deutsche Markt dürften höher in den Dienstagshandel gehen. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag mehrheitlich Gewinne auf. Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst steigen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,57 Prozent fester bei 3.070 Punkten. Am Vortag hatte er sich mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 3.052,28 Zählern aus dem Handel verabschiedet.

Mit steigenden Kursen rechnen Händler am Dienstag. Die Anspannung nach den Sorgen um eine mögliche Bankenkrise lasse global nach. In den USA habe sich die Lage um die SVB und in der Schweiz die um die Credit Suisse beruhigt. Dazu seien rein stimmungsgetriebene Kursabschläge bei Einzelwerten aus dem Sektor wieder aufgeholt worden. Dem Markt sei klar geworden, dass es keine Ansteckungsgefahren für Investoren gebe, so Stimmen aus dem Handel. Es dürfte noch einige Tage zu Umschichtungen und Änderungen der Portfoliogewichtung kommen. Per Saldo spreche das für eine grosse Seitwärtsbewegung an den Börsen.

In den USA steht am Nachmittag das Verbrauchervertrauen im Fokus. Hier wird mit Interesse darauf geblickt, wie die Sorgen um das US-Bankensystem auf die Konsumlaune gedrückt haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag fester erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,4 Prozent auf 15.189 Punkte. Am Montag stand letztlich ein Plus von 1,14 Prozent auf 15.127,68 Punkte an der Tafel.

Der DAX dürfte am Dienstag an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Am Vorabend war in New York bis zum Schluss Erleichterung im Bankensektor spürbar - und so dürfte sich auch in Deutschland die Stimmung vorerst nicht eintrüben.

"Das Marktumfeld verbessert sich", schrieben am Morgen die Experten der Credit Suisse. In den USA hatten am Vorabend zumindest die Standardwerte zugelegt. Als Stütze galten dort Aussagen aus dem Umfeld der Fed, das Bankensystem sei "solide und widerstandsfähig". Außerdem erwägt die US-Regierung laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten.

"Ungeachtet dieses Stimmungsaufschwungs dürfte die Nervosität angesichts der fortgesetzten Straffung der Geldpolitik aber bestehen bleiben", ergänzten die Credit-Suisse-Experten. Ihrer Einschätzung nach sind Aktien mehr und mehr der Konkurrenz durch andere Anlageklassen ausgesetzt, denn festverzinsliche Anlagen seien angesichts gestiegener Renditen deutlich attraktiver geworden.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es zum Wochenstart uneinheitlich zu.

Der Dow Jones schloss in der Gewinnzone und legte schlussendlich 0,61 Prozent auf 32.432,61 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,47 Prozent auf 11.768,84 Zähler.

Marktteilnehmer sprachen von einer Entspannung im Bankensektor. Stützend wirkte vor allem, dass First Citizens Bank die Reste der Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen will. Wie der US-Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, erwirbt First Citizens von der SVB alle Einlagen, Kredite und Filialen. Die Bank soll am Montag in den USA unter dem neuen Eigentümer eröffnet werden.

"Da die Einlagen und Kredite der Silicon Valley Bank nun untergebracht sind, ist im Bankensektor eine gewisse Ruhe eingekehrt... Die Auslagerung von Teilen der Bank an einen neuen Eigentümer könnte den Aufsichtsbehörden mehr Kapazitäten verschaffen, um sich mit Problemen zu befassen, die noch aufzutauchen drohen, insbesondere bei regionalen US-Banken", sagt Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Wichtige Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Negative Nachrichten kamen allerdings aus China. Dort waren die Industriegewinne in den ersten beiden Monaten des Jahres um 22,9 Prozent gesunken, nach einem Rückgang um 4 Prozent im gesamten Jahr 2022.

Unternehmensnachrichten waren ebenfalls dünn gesät.

ASIEN

Die Märkte in Asien legen am Dienstag mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um minimale 0,01 Prozent leichter bei 27.475 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.263 Einheiten um 0,37 Prozent höher. In Hongkong gewinnt der Hang Seng gleichzeitig 0,91 Prozent auf 19.745 Zähler.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag im Handelsverlauf mehrheitlich nach oben. Die Aktienmärkte folgen damit der Entwicklung an der Wall Street, wo es abgesehen von den Bank- und technologielastigen NASDAQ-Indizes mit den Marktbarometern nach oben ging. Dort wie auch anderswo schwelen die Sorgen um den Bankensektor zwar weiter, dennoch fanden sich zuletzt auch wieder Aktienkäufer. Dass eine regionale Bank in den USA große Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernehme, die die Unruhen im Bankensektor ausgelöst hatte, trage etwas zur Beruhigung der Gemüter bei, heißt es im Handel.

