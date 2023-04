Nach US-Zahlenflut: Starke US-Vorgaben für ATX-Start -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen

Der ATX könnte zum Auftakt von den starken US-Vorgaben profitieren. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein höherer Start ab. An den Märkten in Fernost dominieren am Freitag die Käufer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt hat am Freitag starke US-Vorgaben vor der Brust.

Der ATX hatte bereits am Vortag 0,60 Prozent höher bei 3.255,43 Punkten geschlossen - die positive Tendenz könnte sich auch am Freitag fortsetzen.

Erfreuliche Geschäftszahlen - unter anderem von Meta - hatten die US-Börsen am Freitag angetrieben. Das könnte auch für den heimischen Aktienmarkt ein gutes Omen sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich mit Gewinnen.

Der DAX hatte am Vortag 0,03 Prozent höher bei 15.800,45 Einheiten geschlossen.

Gute Vorgaben kommen von der Wall Street: Vor allem an der NASDAQ-Börse hatte Meta Platforms mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners. Die Richtung geben also die Wall Street und die Börsen in Asien vor.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es nachbörslich in den USA von Amazon: Der Handelsriese hatte Quartalszahlen präsentiert mit einem starken Umsatz in der Cloud-Computing-Sparte, die Investoren allerdings mit Aussagen aufgeschreckt, wonach das Umsatzwachstum in der Sparte sich im April abgeschwächt hat.

Die anhaltende Stärke der grossen US-Technologiewerte in dieser Woche sei zweifelsohne eine Erleichterung für Investoren, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sie hätten zuvor die Sorge gehabt, ihre Quartalszahlen könnten enttäuschen. Allerdings, so Hewson weiter, seien die Erwartungen auch sehr niedrig gewesen.<

Anleger am deutschen Markt bewerten auch am Freitag zunächst weitere Quartalsberichte, darunter die finalen Zahlen von Mercedes-Benz und Covestro. Einem Händler zufolge gibt der Ausblick des Kunststoffkonzerns Zuversicht, gerade nach dem etwas schwierigeren Ausblick der BASF. ProSiebenSat.1 streicht unterdessen die Dividende drastisch zusammen.

WALL STREET

Die Wall Street notierte am Donnerstag höher.

Der Dow Jones legte 1,58 Prozent auf 33.827,12 Indexpunkte zu. Der NASDAQ Composite gewann unterdessen 2,43 Prozent auf 12.1422,4 Zähler.

Neue überzeugende Zahlen aus dem Technologiesektor gaben den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb. Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Am übrigen Markt bremste die Befürchtung einer Bankenkrise. Derweil ging die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Neben den Meta-Zahlen kamen auch die Zahlen von eBay gut an. Daneben legten unter anderem American Airlines, AbbVie und MasterCard ihre Quartalsausweise vor. Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen und die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US.

Unter den Konjunkturdaten des Tages hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ersten Quartals enttäuscht. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie von Ökonomen angenommen. Allerdings sind die Verbraucherausgaben im Quartal deutlich gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück.

ASIEN

Am Aktienmarkt in Fernost dominieren am Freitag die Bullen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 1,40 Prozent höher bei 28.856,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,90 Prozent auf 3.315,59 Punkte zu. Aufwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,37 Prozent auf 19.914,41 Punkte gewinnt.

Nach äußerst starken Vorgaben der Wall Street laufen die Börsen Asien aufwärts. Nach starken Geschäftszahlen von US-Technologiegiganten, zuletzt Meta Platforms war es an den US-Börsen deutlicher nach oben gegangen. Etwas gebremst wird die Euphorie durch Amazon-Zahlen vom späten Donnerstag, die eine Verlangsamung des Wachstums im Cloud-Geschäft aufgezeigt haben. Dagegen hatte Intel, ebenfalls am späten Donnerstag, starke Geschäftszahlen vorzuweisen. Allmählich macht sich aber auch Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche breit, bei der mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet wird.

Daneben stehen die Aussagen der Bank of Japan in den Fokus. Die Bank kündigte eine Überprüfung der Geldpolitik an, ließ aber ihre Zinsziele unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Zuvor hatten Verbraucherpreise aber eine Beschleunigung angezeigt, was die Bank unter einen gewissen Druck setzt. Die Industrieproduktion ist gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX