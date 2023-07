Nach EZB- und Fed-Leitzinsentscheid: ATX & DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt soll zum Wochenende etwas schwächer starten.

Der ATX soll etwas leichter an den Start gehen.

Nachdem am Vortag die US-Notenbank und die EZB noch für gute Stimmung an Europas Börsen gesorgt hatten, droht am Freitag ein Stimmungsknick durch die japanische Notenbank (BoJ). Diese hat zwar den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die BoJ auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle. Das hatte Aufwertungsdruck beim Yen, Abgaben im Nikkei sowie steigende Renditen an den Anleihemärkten zur Folge. Spekulationen über eine Lockerung des Zinsdeckels der BoJ hatten am Donnerstag bereits zu einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt geführt und die Renditen der Treasurys im Gegenzug nach oben getrieben. Die steigenden Marktzinsen belasteten auch die US-Aktienmärkte und beendeten nach 13 Handelstagen die Gewinnserie im Dow-Jones-Index. Neben den Impulsen seitens der Geldpolitik gilt es am Freitag einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen zu verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse soll am Freitag etwas schwächer starten.

Der DAX soll etwas leichter in den letzten Handelstag der Woche starten.

Nachdem der DAX am Vortag nur haarscharf an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war, werden am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas niedrigere Kurse erwartet. Lediglich 19 Zähler hatten dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu einem Rekordhoch gefehlt. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent niedriger bei 16 373 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Dax-Gewinn von gut einem Prozent ab. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Aktienbörsen befeuert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Vortag nochmals erhöht. "Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan. Ab jetzt schliesst sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag leichter.

So eröffnete der Dow Jones Index zwar etwas stärker, rutschte im weiteren Verlauf jedoch ins Minus und beendete den Handelstag 0,67 Prozent im Minus bei 35.282,72 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls im Plus, konnte seine Gewinne jedoch nicht halten und notierte zum Handelsschluss 0,55 Prozent tiefer bei 14.050,11 Punkten.

Nach einer Nacht des Verarbeitens reagierte die Wall Street am Donnerstag zunächst noch positiv auf die Verlautbarungen der US-Notenbank vom Vortag. Zudem stützten sehr positive Konjunkturdaten. Gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss hatte die Wall Street jedoch etwas an Elan verloren.

Die Fed hatte den Leitzins am Vortag wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht, was aber längst eingepreist war. Wichtiger für die Börse war aber, dass es kein klares Bekenntnis von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zu weiteren Zinsschritten gab. Er wollte diese zwar auch nicht ausschließen und verwies auf die künftigen Konjunkturdaten, letztlich bleibt der weitere Zinspfad schwer kalkulierbar. Damit herrschte zwar weiter Unsicherheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht ist, aber eine relative Gewissheit über eine weitere Erhöhung im September gibt es eben auch nicht. Offenbar reicht dies an der Wall Street jedoch nicht für weitere anhaltende Aufschläge.

ASIEN

An den asiatischen Börsen bewegen sich die Kurse am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zeitweise mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 32.750,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,68 Prozent auf 3.270,82 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong springt um 1,26 Prozent nach oben auf 19.885,81 Stellen (MEZ 08:15).

An den Börsen in Ostasien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Im Blick steht der Zinsentscheid der japanischen Notenbank. Diese hat den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die Bank of Japan (BoJ) auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle.

Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der BoJ hatten am Donnerstag zu einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt geführt und die Renditen der Treasurys im Gegenzug nach oben getrieben. Auslöser waren Spekulationen, dass die stark in US-Anleihen investierten japanischen Anleger auf höhere Zinsen heimischer Anleihen setzen und entsprechend umschichten würden. Die steigenden Marktzinsen belasteten dann auch die US-Aktienmärkte und beendeten nach 13 Handelstagen die Gewinnserie im Dow-Jones-Index.

Der Yen wertet nach der BoJ-Entscheidung weiter auf.

Derweil legen die chinesischen Börsen zu. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX