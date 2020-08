ATX fester -- DAX schwächer -- Asiatische Märkte letztlich überwiegend fester

Der heimische Markt verbucht vor dem Wochenende Zuschläge. Der deutsche Leitindex bewegt sich im Minus. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Freitag mehrheitlch Gewinne aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende auf grünem Terrain.

Der ATX verbuchte bereits kurz nach dem Handelsstart Gewinne von 0,17 Prozent bei 2.232,25 Stellen, die er im weiteren Verlauf ausbauen kann.

Auch von den wichtigsten europäischen Indizes kommen freundliche vorbörsliche Signale. Die Vorgaben von den US-Aktienmärkten sind positiv, jene aus Asien zeigten sich ohne klare Richtung. Die Berichtssaison geht langsam dem Ende zu. Daneben schauen die Marktteilnehmer natürlich weiterhin mit Sorgenfalten auf die steigenden Coronazahlen.

Datenseitig stehen vor allem die US-Konsumausgaben für Juli im Fokus. "Positive Vorgaben für die Konsumausgaben gibt es vonseiten der Einzelhandelsumsätze, sodass ungeachtet der Erholungen im Mai und Juni ein weiteres Plus erwartet wird. Das Februarniveau ist aber noch nicht wieder erreicht worden, was darauf hinweist, dass die Erholung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten noch Zeit benötigt", heißt es im Vorfeld der Veröffentlichung von der Helaba. Außerdem könnte auch der Chicago-PMI für August für Impulse sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag leichter.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,34 Prozent fester bei 13.140,60 Punkten. Anschließend fällt er in der Verlustzone.

Die gestrige Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel hinterließ an den Finanzmärkten keine großen Spuren. "Zwar wurde ein Strategiewechsel angekündigt ..., der dazu führen könnte, dass die Fed das Leitzinsband zukünftig länger als in vergangenen Krisen auf niedrigem Niveau halten wird, Hinweise auf weitere Lockerungsmaßnahmen gab es aber nicht", kommentierte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Fed hatte angekündigt, dass die Zwei-Prozent-Inflationsmarke künftig ein Durchschnittswert und kein festes Ziel mehr sein soll.

Die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen verunsichern nach Ansicht der GfK-Experten die Verbraucher in Deutschland und dämpfen die Konsumfreude wieder etwas. "Der Erholungskurs legt eine kleine Pause ein", sagte Rolf Bürkl vom Konsumforschungsunternehmen GfK in Nürnberg. In den vergangenen drei Monaten hatte sich das Konsumklima vom Schock der Corona-Krise erholt. Nach den Prognosen der GfK-Marktforscher liegt das Konsumbarometer im September bei minus 1,8 Punkten nach minus 0,2 Punkten im August. Eine Trendumkehr sieht Bürkl zurzeit aber nicht.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit plus 0,18 Prozent bei 28.384,07 Punkten und konnte anschließend bis auf einen Schlussstand bei 28.492,14 Zählern zulegen (+0,57%). Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte dagegen in die Verlustzone und gab 0,34 Prozent auf 11.625,34 Einheiten nach, nachdem er zum Sitzungsstart um 0,20 Prozent auf 11.688,19 Zähler zugelegt hatte.

Fed-Chef Powell erfüllte auf dem jährlichen Notenbankertreffen, das wegen der Pandemie online stattfindet, die jüngsten Spekulationen über ein flexibleres Inflationsziel. Künftig soll die Zwei-Prozent-Marke ein Durchschnittsziel und kein Fixziel mehr sein. Laut Ralf Umlauf von der Helaba sinkt damit der Druck, nach einer Phase niedriger Inflation mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. Kurzfristig habe ohnehin kein Zweifel an der ultralockeren Geldpolitik bestanden, die nun eingeleitete Strategieänderung vertiefe diese Erwartung nun auch mittelfristig.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Freitag vorwiegend im Plus.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 1,41 Prozent auf 22.882,65 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite derweil um 1,60 Prozent auf 3.403,81 Zähler.

Für den vortags schwächelnden Hongkonger Hang Seng ging es um 0,56 Prozent auf 25.422,06 Punkte hoch.

Die japanische Liberaldemokratische Partei bestätigte Presseberichte über einen Rücktritt des Regierungschefs Abe. Er hatte die Geschicke seines Landes von 2006 bis 2007 sowie seit 2012 gelenkt. Abes Schritt komme zum jetzigen Zeitpunkt für die Marktteilnehmer überraschend, kommentierte ein Anlagestratege. Der Yen sollte davon letztlich aber nur begrenzt profitieren. Denn der Markt gehe von einer Fortsetzung der ultralockeren japanischen Geldpolitik auch unter Abes Nachfolger aus, wer immer das auch sein möge.

Im umstrittenen Südchinesischen Meer gerieten derweil China und die USA abermals aneinander: Chinas Marine warf den Vereinigten Staaten vor, dass dort erneut ein US-Kriegsschiff in "chinesische Territorialgewässer" eingedrungen sei. Der Vorfall erfolgte zwei Tage nach dem Abfeuern von zwei chinesischen Mittelstreckenraketen vom Festland in das Meeresgebiet. Die US-Pazifik-Flotte berichtete nur, das in Japan stationierte Schiff sei bei seinem Einsatz für die "Freiheit der Seefahrt" eingetreten, "um übermässige maritime Ansprüche anzufechten". Peking erhebt umstrittene Territorialansprüche über rund 80 Prozent des Südchinesischen Meeres, durch das wichtige Schifffahrtsstrassen gehen und in dem viele Rohstoffe zu finden sind.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX