Anleger warten vor NVIDIA-Zahlen ab: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

In Fernost dominieren am Mittwoch die roten Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag verhalten optimistisch.

Der ATX stand kurz nach Handelseröffnung leicht im Plus. Im weiteren Verlauf konnte er sein kleines Plus zeitweise ausbauen, bevor er dann doch wieder nahe der Nulllinie tendierte. Er verließ den Handelstag 0,07 Prozent höher bei 3.697,31 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien vom Verbund im Fokus. Bekannt wurde kürzlich, dass der Energiekonzern das burgenländische Photovoltaik-Unternehmen Solavolta zur Gänze übernommen habe.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wagten sich Anleger am Dienstag leicht aus ihrer Deckung.

Der DAX präsentierte sich zum Ertönen der Startglocke bereits etwas fester, wies anschließend aber etwas größere Zuwächse aus. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 18.681,81 Stellen.

Nach dem trägen Wochenstart hat der DAX am Dienstag etwas Boden gut gemacht. "Das Sentiment wird weiterhin von Zuversicht bestimmt und färbt die Brillen der Investoren rosarot ein. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in der Europäischen Währungsunion mit potenziell einhergehenden Zinssenkungen der EZB sind die Hauptantriebskräfte", kommentierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Investoren warten zudem weiterhin auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns NVIDIA zur Wochenmitte. zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Mini-Plus von 0,02 Prozent bei 41.250,50 Zählern.

Beim NASDAQ Composite ging es daneben um 0,16 Prozent auf 17.754,82 Punkte nach oben.

In einem stabilen Finanzmarktumfeld zeigten sich die US-Aktienbörsen am Dienstag verhalten. Im Verlauf verlief der Handel bei weiterhin gedämpftem Umsätzen zäh. Hier wurde auf die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA gewartet, dem Anlegerliebling für Künstliche Intelligenz. Die Aktie ist allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums dazu imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Kritisch beäugt wurden am Dienstag aber zunächst die Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen. "In den USA gibt es unseres Erachtens keine Impulse, die an der Bereitschaft der Fed Zweifeln lassen, im kommenden Monat eine Lockerung der Zinspolitik zu beschliessen", hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba am Dienstag. Die Fed könnte demnach im September nach mehr als vier Jahren den Zinssenkungszyklus einleiten.

ASIEN

In Asien geht es auch zur Wochenmitte uneinheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 pendelt mit leicht positiven Tendenzen um die Nulllinie, zuletzt war ein leichtes Plus von 0,09 Prozent auf 38.322,18 Punkte auszumachen.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen rote Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite derweil um 0,24 Prozent ab auf 2.848,73 Einheiten. Deutlicher abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 0,97 Prozent auf 17.700,93 Indexpunkte verliert.

Negative Vorzeichen dominieren auch zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Verkauft werden Technologiewerte, denn am späten Mittwoch wird NVIDIA seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach der rasanten Ertragsentwicklung sind die Erwartungen an die Zahlen hoch und das Enttäuschungspotenzial entsprechend groß. Es mehren sich die Zweifel, ob NVIDIA das KI-getrieben Wachstumstempo beibehalten kann.

uf der Stimmung lasten nach Angaben aus dem Handel aber auch von Kanada beschlossenen Strafzölle auf Einfuhren aus China. Unter anderem soll ab Oktober ein Strafzoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos erhoben werden. China droht nun mit Gegenmaßnahmen.

