Berichtssaison und Notenbanken im Blick: ATX geht mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX letztendlich etwas fester -- US-Börsen schließen stark -- Asiens Börsen schließen mit kräftigen Verlusten

Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Freitag ins Plus. Der deutsche Leitindex gab seine Verluste ebenfalls wieder ab. An den US-Börsen herrschte am Freitag Erholung. Die Aktienmärkte in Fernost zeigten sich vor dem Wochenende teils deutlich tiefer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenausklang fester.

Der ATX hatte kurz nach Handelsbeginn noch verloren, konnte seine Verluste aber im Tagesverlauf aufholen und sogar deutlich ins Plus drehen, sodass er zum Handelsschluss 1,57 Prozent auf 2.932,56 Punkte gewann.

Die Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen habe die Anleger nicht überrascht, schrieben die Analysten der Helaba. Für Erleichterung habe gesorgt, dass es noch nicht zu einem Abbau der Anleihebestände der Notenbank komme. Die EZB hat am Donnerstag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte von 1,25 auf 2,00 Prozent angehoben. Der Schritt war mehrheitlich erwartet worden.

Am Freitag standen dann wieder Inflationsdaten im Blick der Anleger, schrieben die Analysten der UniCredit. "Zwar wird die Inflation in der Eurozone erst am 31. Oktober veröffentlicht, doch werden die nationalen Daten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien bereits heute einen klaren Hinweis darauf geben, wie sie aussehen könnte", so ihre Einschätzung. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb deutlich verstärkt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Oktober um 7,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Am Freitag standen zudem wieder Unternehmenszahlen im Fokus. So hat der heimische Öl- und Gaskonzern OMV im dritten Quartal einen Milliardengewinn geschrieben. Auch der Kranhersteller Palfinger hat seine Bücher geöffnet.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Freitag vorsichtig.

Der DAX verlor zur Eröffnung bereits deutlich und blieb zunächst schwach, schaffte dann aber doch den Sprung in die Gewinnzone. Die psychologisch wichtige Marke von 13.200 Punkten konnte er im Verlauf dann zurückerobern. Zum Handelsschluss bewegte er sich 0,24 Prozent fester bei 13.243,33 Punkten.

Die Kursrally der vergangenen Tage hat am Freitag zu Gewinnmitnahmen zu Beginn im DAX geführt. Hinzu kamen die in Summe negativen Vorgaben der US-Börsen. Der DAX blieb aber weiter widerstandsfähig, betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Im Blick standen am letzten Handelstag der Woche neben Quartalszahlen etwa von Airbus und Volkswagen die Verbraucherpreise in Deutschland für Oktober. Gegen die hohe Inflation stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit Leitzinsanhebungen.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag steil bergauf.

Der Dow Jones verbuchte am letzten Handelstag der Woche einen Tagesgewinn von 2,59 Prozent und schloss auf 32.861,80 Punkten. Nach verhaltenem Start legte der technologielastige NASDAQ Composite um 2,87 Prozent auf 11.102,45 Zähler zu.

Im Fokus standen Berichtsunternehmen, deren Ergebnisse überwiegend freundlich ausgefallen waren. Mehr als ein Wermutstropfen war dabei Amazon. Ein enttäuschender Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft des Einzelhändlers hat die Herausforderungen aufgezeigt, denen selbst die größten Unternehmen gegenüberstehen. Amazon berichtete am Donnerstag nachbörslich wie auch Apple, die besser abschnitt. Apple hat einen Rekordumsatz erzielt, wenn auch der iPhone-Umsatz etwas unter den Erwartungen blieb. Amazon sackten um 6,8 Prozent ab, während Apple 7,6 Prozent zulegten. An den Tagen zuvor hatten Meta, Alphabet und Microsoft mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet.

Die Ergebniszahlen der großen Technologieunternehmen werden genau beobachtet, da sie ein Indikator für das Wirtschaftswachstum und die Stärke der Verbraucher sind - zusätzlich zu der Tatsache, dass die Aktien dieser Unternehmen in den Nasdaq-Indizes und im S&P-500 stark gewichtet sind.

Neue Konjunkturdaten wurden ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen. So zeugten die im September etwas stärker als erwartet gestiegenen persönlichen Ausgaben von der ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner - und dies trotz der hohen Inflation. Doch auch hier gab es leichte Entspannungssignale. Der PCE-Preisindex sei geringfügig niedriger ausgefallen als erwartet, hieß es von einigen Marktteilnehmern. Und der Anstieg der Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal erwartungsgemäß leicht abgeschwächt. Der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung ist im Oktober etwas stärker gestiegen als prognostiziert, wobei allerdings auch die Inflationserwartungen stiegen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ging es am Freitag teils kräftig nach unten.

In Tokio fiel der Nikkei bis zur Schlussglocke um 0,88 Prozent auf 27.105,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 2,25 Prozent auf 2.915,93 Stellen nach. In Hongkong verabschiedete sich der Hang Seng um 3,66 Prozent tiefer bei 14.863,06 Zählern ins Wochenende.

Erneut enttäuschende US-Quartalsberichte, die negativ auf die asiatischen Märkte ausstrahlten, hatten zum Wochenausklang an den Börsen in Asien für teils deutliche Abgaben gesorgt. Dabei bauten vor allem die Indizes in Schanghai und Hongkong im späten Handel ihre Verluste deutlich aus. Robuste Unternehmensgewinne waren zuletzt ein Lichtblick gewesen, auch wenn die jüngsten schlechten Ergebnisse die Zweifel daran verstärkten, wie lange dies anhalten kann, hieß es. "Die Besorgnis bezieht sich zunehmend auf die Gewinne", so Frank Benzimra, Leiter der Asien-Aktienstrategie bei der Société Générale, und fügte hinzu, dass auch Zinserhöhungen weiterhin Teil der Sorge sind.

Die Bank of Japan (BoJ) hat indes ihre Inflationsprognose angesichts steigender Energiepreise und eines schwachen Yen angehoben, beließ aber ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert. Die BoJ erwartet, dass die Inflation im nächsten Fiskaljahr unter ihr Ziel von 2 Prozent fallen wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX